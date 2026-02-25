Oven

Imate naravne sposobnosti za vodjo in danes bo idealni dan, da izkoristite ta talent. V preteklosti ste oklevali, da bi stopili naprej in realizirali vaše ideje. A uspeh, ki ste ga doživeli pred kratkim, vam je vrnil samozavest. Sledite svojim ciljem. Opazili boste, da visoki cilji podpirajo vaša prizadevanja. Izkoristite priložnost.

Bik

Kljub temu, da ste močni, trmasti in neprilagodljivi, se boste s svojim premišljenim pristopom danes povsod dobro znašli. Del zasluženega denarja naložite za slabše čase, ob tem pa zdelajte načrt, kako boste izboljšali počutje in zdravje. Zgolj premišljevanje o tem, kaj bi lahko storili, ne bo dovolj.

Dvojčka

Danes boste še posebej usklajeni z okoljem in ljudmi okoli vas. Takšna občutljivost bo za vas novost in ne boste ravno prepričani, kaj početi z nešteto sporočili, ki bodo prihajala v vašo glavo, navidezno od nikoder. Čeprav bo to nekaj čisto izven vaših običajnih izkušenj, raje poskušajte to sprejeti, ne analizirajte preveč.

Rak

Pri določeni osebe ne veste, pri čem ste in to vas precej skrbi in jezi. Čutite, da vas na nek način izkorišča, saj vas pokliče samo takrat, ko ima čas in ji je dolgčas, ne glede na vaše želje in nenehna ugovarjanja. Občutek imate, da presliši vaše potrebe in prošnje. Še enkrat ji bolj jasno nakažite, kaj pričakujete od odnosa.

Lev

Pogum in odločnost vam bosta omogočila, da boste uresničili marsikateri načrt, ki se vam je še pred kratkim zdel nemogoča misija. Ob načrtovanju se poskušajte postaviti v kožo drugih. Izkoristite današnji dan in del zasluženega denarja naložite za slabše čase. Razposajenost vam bo dvignila razpoloženje.

Devica

Čeprav so vaši kolegi navajeni vaše spontanosti in odkritosti, vam danes nekdo od njih utegne zameriti zaradi neutemeljenih izjav. Navedite tehtne argumente, če jih boste seveda imeli. Kar se tiče finančnega stanja, boste lahko danes vriskali od sreče. Zvečer poskrbite za zabavo in se sprostite.

Tehtnica

Vezani boste morali danes pokazati veliko mero razumevanja. Vašemu partnerju nekaj ne bo šlo najbolje od rok, kar bo vplivalo na njegovo razpoloženje. Tudi vi niste vedno najboljše volje, kajne? Samski pa si danes privoščite razvajanje. Ne dopustite, da bi vas finančne težave omejevale. Vsaj danes si kaj privoščite.

Škorpijon

Veliko se boste ukvarjali s poslovnim življenjem, vendar ne delajte dolgoročnih načrtov. Naj vse poteka po ustaljenih tirih. Vse preveč se po nepotrebnem obremenjujete s finančnim položajem, ki je v resnici boljši, kot pa menite sami. Z vedrim razpoloženjem vam bo danes uspelo pregnati malodušje. Sprostite se.

Strelec

Danes se boste zavzeli za nek projekt, saj boste upali, da vam bo prinesel prinesel masten zaslužek. Čez dan bo kazalo zelo dobro, toda proti večeru pričakujte preobrat v negativno smer. Finančno stanje bo žal ostalo nespremenjeno, na vašem bančnem računu pa bo tudi v prihodnje minus.

Kozorog

Samskim bo druženje z mlajšimi ljudmi prineslo veliko pozitivnega. Danes se boste odločili za nekaj novih načrtov v zvezi z nekom, ki vam je izredno naklonjen, saj čutite, da vas resnično podpira. Vezani pa ne razmišljajte, kaj ste si želeli takrat, ko je bilo vse drugače. Zdaj se morate sprijazniti s tem, kar imate.

Vodnar

Pri delu vas bo tehtanje različnih pogledov naredilo izrazito neodločne. Preveč boste taktično razmišljali, zelo malo pa storili za nov projekt. Danes boste zadovoljili svoje potrebe po materialni varnosti. Začnite se bolj aktivno udejstvovati pri športnih dejavnostih. Lotite se hobija, ki vas je nekoč že veselil.

Ribi

V tem času boste malce zmedeni. Praktične ugotovitve glede vašega življenja vas bodo malce potrle, na dan bodo prišle vaše čustvene potrebe. Tisti, ki so vam blizu, bodo zmedeni zaradi vaše odtujenosti. Spraševali se bodo, kaj so naredili, da ste se umaknili. Odkrit pogovor bo uredil vse nesporazume.