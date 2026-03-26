Zaradi vremenskih razmer in sneženja ponekod po državi veljajo omejitve v prometu oziroma zapore cest. Največ snega, okoli deset centimetrov, so za zdaj zabeležili na planotah Notranjske in ponekod na Kočevskem. Za jug države velja oranžno opozorilo zaradi snega in vetra, popoldne pa za sever rdeče opozorilo zaradi vetra. Sunki burje že dosegajo do sto kilometrov na uro.

Na območju med Senožečami in Uncem, na Kočevskem in Notranjskem ter ponekod na Gorenjskem še rahlo sneži.

Zaradi burje je na vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom v obe smeri prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami.

Na regionalnih cestah se omejitve ves čas spreminjajo, zato voznike opozarjajo, da veljajo omejitve, navedene na signalizaciji ob vozišču, sporočajo pri prometnoinformacijskem centru.

Večja težava kot sneg bo burja

Sneg je tako za zdaj manjša težava, več jih je pričakovati zaradi vetra, je za Prvi program Radia Slovenija dejal meteorolog z agencije za okolje Timotej Kozelj. V jutranjem času je predvsem na Primorskem pihala močna burja, ta je ponekod na izpostavljenih mestih dosegala hitrost sto kilometrov na uro, dopoldne pa se bo umirila, je poročala STA.

Se bo pa okrepil severni veter, zaradi katerega je Arso izdal rdeče opozorilo, saj bodo v severni Sloveniji sunki vetra presegali oziroma dosegali hitrosti sto kilometrov na uro.

"S tem mislim predvsem območje pod Karavankami, pod Kamniško-Savinjskimi Alpami, v Posočju, predvsem na južnih pobočjih večjih grebenov naših gorstev, bo pa vetrovno tudi v severovzhodni Sloveniji, tako da tudi v Prekmurju in na Štajerskem lahko pričakujemo sunke do okoli sto kilometrov na uro," je dejal Kozelj.