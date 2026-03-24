Inovativno kuhališče, ki poenostavi vsakdan

Pomlad v kuhinjo prinaša sveže sestavine in nove ideje, ki jih boste s še večjim užitkom uresničevali na kuhališču, zasnovanem za enostavno, natančno in brezskrbno kuhanje. Z napredno indukcijsko kuhalno ploščo Gorenje G600 ali G800, razvito in izdelano v Sloveniji, bo priprava jedi hitrejša, natančnejša in veliko bolj zabavna. Obenem pa ob nakupu izbranega kuhališča do 30. aprila prejmete set posode za samo en evro.

Inovacije, ki sledijo vašemu tempu kuhanja

Ne glede na to, ali pripravljate hiter obrok ali dovršeno jed, napredne funkcije indukcijskih kuhalnih plošč Gorenje G600 ali G800 omogočajo popoln nadzor nad vsakim korakom. Tehnologija InstaDetect v le 0,2 sekunde zazna posodo in se prilagaja njenemu položaju, kar zagotavlja hitro, učinkovito in brezskrbno kuhanje. Pametni senzorji nato samodejno prilagajajo moč glede na izbran način priprave – od počasnega vrenja in taljenja do žara, cvrtja ali ohranjanja temperature. Za enakomerno segrevanje brez temperaturnih nihanj poskrbi funkcija StableHeat, ki s hitrim prilagajanjem moči preprečuje, da bi se jedi prismodile ali prijele na posodo. Double FlexArea omogoča združitev dveh kuhalnih polj v eno večjo površino, kar je kot nalašč za uporabo večjih loncev in ponev ter kuhanje za večje družbe.

Napa v kuhalni plošči

Z modelom Gorenje G600 2 v 1 je kuhanje še enostavnejše, saj je v kuhalno ploščo integrirana tudi napa. Funkcija AutoAdjust samodejno prilagodi moč in trajanje delovanja ter deluje tudi po koncu kuhanja, da očisti zrak. Zahvaljujoč napredni tehnologiji QuietPerformance napa deluje izjemno tiho, saj je zmogljiv motor zasnovan tako, da učinkovito zmanjšuje hrup. Tako lahko brez motenj kuhate, se pogovarjate ali uživate ob glasbi, medtem ko napa diskretno poskrbi za svežino v prostoru.

Eleganten dizajn za moderno kuhinjo

Sodobne kuhalne plošče Gorenje združujejo napredno tehnologijo in dovršen dizajn, ki se brezhibno zlije s prostorom. Posebnost linije G800 so drsniki LumiSliders, ki se diskretno zlijejo s površino in postanejo vidni šele med uporabo, kar ohranja čist in eleganten videz nadzorne plošče. Ko je plošča izklopljena, drsniki ostanejo skoraj nevidni, kar še dodatno poudari minimalističen značaj kuhinje. Za še več udobja pri kuhanju pa aplikacija ConnectLife omogoča dostop do številnih receptov in samodejnih programov ter spremljanje in upravljanje kuhališča od kjerkoli – za popoln nadzor na dosegu roke.

Kakovost, ki ji zaupa tudi Luka Modrić

Gorenje je zmagovalna izbira Luke Modrića, vrhunskega športnika, ki kot ambasador blagovne znamke Gorenje prisega na kakovost, zanesljivost in udobje v vsakdanjih trenutkih – tudi v kuhinji. Partnerstvo združuje odličnost domače znamke z vztrajnostjo in predanostjo enega najuspešnejših nogometašev, kar dodatno poudarja vrednote, ki vodijo blagovno znamko pri ustvarjanju novih tehnologij.

Na vrhunsko kuhalno ploščo se odlično poda tudi nova posoda, s katero boste vedno pripravljeni na raznolike kuharske podvige. Ob nakupu izbranih indukcijskih kuhalnih plošč Gorenje G600 in G800 med 1. marcem in 30. aprilom 2026 prejmete tudi set posode za samo 1 €, ki dodatno nadgradi vašo kuharsko izkušnjo. Različno veliki lonci in kozice iz kakovostnega nerjavnega jekla s praktičnimi ročaji, ki ostanejo hladni, ter steklenimi pokrovkami omogočajo varno in enostavno pripravo raznolikih jedi. Izberite kuhališče, ki se prilagaja vašemu tempu kuhanja.

Naročnik oglasne vsebine je GORENJE GSI.