Slovenija mora iz družbe izvajalcev preiti v družbo razvojnikov, za kar bo med drugim treba spremeniti poslovno okolje in spodbuditi ustvarjanje višje dodane vrednosti, kar prinaša višje plače, je na odboru DZ dejal kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Združitev z resorjem dela vidi kot konkurenčno prednost.

Logar je danes v predstavitvi na odboru DZ za gospodarstvo, delo in šport poudaril, da je treba ukrepati, da Slovenija ne bo zaostala v razvoju za drugimi državami. "Če ne bomo napredovali, bomo zelo hitro, najprej v absolutnem, potem pa še relativnem pogledu, nazadovali v primerjavi s tistimi, ki hodijo po poti reform," je poudaril.

Logar: To je predpogoj za uspešno delo

Ministrstva ne prevzema zato, da bi ohranjal status quo ali vihtel meč nad drugače mislečimi, ampak da bi prisluhnil prebojnikom, vizionarjem, delavcem, da bi s sodelavci prilagodil zakonodajni okvir, da bi omogočil dvig dodane vrednosti, ter da bi hkrati vodil dialog "s tistimi, ki se morda bojijo sprememb, ker ne vedo, v katero smer ta razvojni cikel gre".

"Slovenija v naslednjih letih potrebuje konstruktivni razvojni konflikt med državo, gospodarstvom, zaposlenimi in znanostjo. In to v bistvu združuje ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport," je tudi v luči morebitnega konflikta s sindikati dejal kandidat za vodenje resorja, ki bo združeval gospodarstvo in delo.

Tega ne vidi kot nevarnost, ampak kot konkurenčnost prednost. "Združitev zbližuje tri partnerje iste zgodbe o uspehu – delodajalce, delojemalce in glede na to, da gremo po poti inovacij, tudi inovatorje. Če želimo preiti od družbe izvajalcev v družbo ustvarjalcev, je to predpogoj za uspešno delo," je dejal.

Logar se področju športa v predstavitvi ni posvetil. Foto: STA

"Ministrstvo bo dalo platformo za socialni dialog"

Dodal je, da prestrukturiranja gospodarstva brez sodelovanja delodajalcev in delojemalcev ni. Ministrstvo bo po njegovem mnenju dalo "platformo za socialni dialog", ta pa naj bi prinesel zakonske predloge, ki bodo pomembni za vse tri partnerje. "Združeno ministrstvo ni nadomestilo socialnega dialoga, je njegov institucionalni okvir," je povedal.

Meni, da ima Slovenija denar, talente in infrastrukturo, nima pa učinkovite alokacije. Naloga ministrstva ni podeljevati sredstva, ampak predvsem odstranjevati ovire na poti razvoja in ustvarjati okolje, ki omogoča večjo produktivnost, več podjetništva, posledično višje plače in več priložnosti za uresničevanje dobrih idej. Ukrepi za to so zapisani v koalicijski pogodbi, je navedel.

Področju športa se v predstavitvi ni posvetil. Omenil ga je skupaj s turizmom v okviru prilagoditev na ministrstvu, ki se bo notranje konsolidiralo. Med drugim namerava vzpostaviti sistem kazalnikov uspešnosti dela, pri katerem namerava uporabljati tudi orodja umetne inteligence.