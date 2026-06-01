Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
1. 6. 2026,
7.14

Dua Lipa se je poročila

Dua Lipa, Callum Turner | Foto Guliverimage

Zvezdnica kosovsko-albanskih korenin je skočila v zakon z igralcem Callumom Turnerjem. Poročila sta se v Londonu, kmalu pa načrtujeta še veliko svatbo na Siciliji.

Pevka Dua Lipa in igralec Callum Turner sta se po letu dni zaroke poročila. Prstane sta si izmenjala pred matičarjem v Londonu, ob njiju so bili le družina in bližnji prijatelji, poročajo britanski mediji.

Nevesta je nosila eleganten bel kostim modne hiše Schiaparelli in velik klobuk, ki ga je podpisal priznani londonski klobučar Stephen Jones, njen poročni šopek pa je bil preprost kot poroka sama.

Sledi veliko slavje na Siciliji

S tem pa njunega poročnega slavja še ni konec, že ta konec tedna načrtujeta veliko tridnevno svatbo na Siciliji. Med povabljenimi naj bi bili pevkini glasbeni kolegici Charli XCX in Tove Lo, govori pa se, da naj bi na Sicilijo prišel celo Elton John, s katerim je Dua Lipa sodelovala pri skladbi Cold Heart.

