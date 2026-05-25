Avtorji:
M. L., N. V.

Ponedeljek,
25. 5. 2026,
12.14

Osveženo pred

1 ura, 50 minut

Katarina Čas poroka

Katarina Čas objavila poročne fotografije

Katarina Čas, poročne fotografije | Katarina Čas in Luca Ciut sta se v soboto poročila v Trstu. | Foto Instagram/katarinacas

Katarina Čas in Luca Ciut sta se v soboto poročila v Trstu.

V soboto se je z dolgoletnim izbrancem v njegovem domačem Trstu poročila naša znana igralka Katarina Čas. Danes je z objavo poročnih fotografij poroko potrdila tudi sama.

Katarina Čas je poročena, pretekli konec tedna je večno zvestobo obljubila italijanskemu skladatelju in producentu Luci Ciutu. Poroko je potrdila z objavo poročnih fotografij na družbenem omrežju Instagram, kjer je zapisala: "Dve kulturi, eno srce. Dva jezika, ena zgodba. Bil je popoln dan." 

Novica in fotografije so navdušile tudi mnoge znane Slovenke in Slovence, ki so paru v komentarjih namenili lepe želje. Med drugim so jima čestitali Melani Mekicar, Lili Žagar, Lorella Flego, Domen Valič, Vid Kavtičnik, Ana Praznik, Alya in drugi. 

Kot poroča 24ur.com, je poročni obred potekal tako v slovenščini kot italijanščini, nevesto pa naj bi do oltarja popeljal njen stanovski kolega in soigralec iz serije Ja, chef! Jurij Zrnec. Stopil je v vlogo, ki običajno pripada očetu neveste, a je Katarinin oče žal že leta 2015 umrl.

Po poroki so se svatje po poročanju 24ur.com zabavali na pravljični lokaciji ob morju, med znanimi obrazi, ki so bili gostje poroke, pa naj bi bil tudi Jure Košir

