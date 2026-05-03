Vse več Slovencev za organizacijo poroke najame poročno načrtovalko. Po mnenju Satin Papež, s katero smo se pogovarjali ob začetku poročne sezone, je ta poklic med zaročenimi pari vse bolj cenjen in vrednoten, vidijo jih namreč kot investicijo, saj lahko paru prihranijo veliko živcev in časa, hkrati pa tudi denarja. Z načrtovanjem porok se je začela ukvarjati pred petimi leti, v primerjavi z njenimi začetki pa so danes, kot opaža, želje parov vse bolj zahtevne in specifične. Pri tem ima velik vpliv tudi razcvet umetne inteligence, največja sprememba pa je zagotovo bistveno višji finančni vložek. "Pri mojih parih, če imamo 80 gostov in samo en obred, se cene gibljejo nekje med 25 in 50 tisoč evri," nam je zaupala.

O poročnem dnevu je Satin Papež sanjala že kot majhna punčka. Foto: Osebni arhiv Satin Papež Pot načrtovanja porok se je za Satin Papež začela povsem spontano in nenačrtovano. Z organizacijo dogodkov se ukvarja že devet let, zadnjih pet pa je posvetila načrtovanju porok. V tem času je sodelovala tudi pri organizaciji porok nekaterih znanih Slovencev, med drugim Roberta Goloba in Tine Gaber ter hčere nekdanjega premierja Mira Cerarja. Kmalu pa se bo, kot nam je zaupala, poročila tudi sama. Ob začetku sezone porok – mesec maj je v Sloveniji eden najpopularnejših mesecev za sklenitev zakonske zveze – smo se s Satin Papež pogovarjali o njenih začetkih, vlogi in nalogah poročne načrtovalke, prednostih in slabostih tega poklica, cenah današnjih porok in poročnih trendih, zahtevnosti in željah zaročenih parov ter ključnih spremembah, ki jih je opazila v zadnjih nekaj letih.

Kako se je začela vaša zgodba z načrtovanjem porok?

Začelo se je povsem spontano in nepričakovano. Ni bilo tako, da sem se odločila, da bom postala poročna načrtovalka, ustvarila blagovno znamko in se v tej smeri izobraževala. Z organizacijo dogodkov se ukvarjam že devet let. Od nekdaj sem si želela delati z ljudmi in estetiko, hkrati pa sem že kot majhna punčka sanjala o poročnem dnevu in ga idealizirala.

Preden sem začela delati kot poročna načrtovalka, sva bila enkrat s partnerjem kot modela v vlogi ženina in neveste za poročna fotografiranja, že takrat sem občudovala ta poklic in samo delo, saj mi je bilo izredno zanimivo. Kmalu se je ponudila priložnost, da pomagam na poročnem sejmu, in tako sem čisto spontano prišla v stik s to industrijo. Na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani sem študirala tržno komuniciranje in odnose z javnosti in iz tega tudi magistrirala, me je pa organizacija porok in trendov zelo zanimala, tako da sem za temo diplomske naloge izbrala Poročne preference milenijcev in trenutne trende pri organizaciji porok. V tistem obdobju se je ponudila tudi moja prva priložnost za organizacijo poroke – poročila se je moja nohtna stilistka, ki me je prosila za pomoč. Kasneje me je priporočila še dvema dekletoma in tako sem v istem letu kot koordinatorka pomagala še pri dveh porokah.

Potem pa sem dobila priložnost predstaviti se na poročnem sejmu na ljubljanskem gradu. To se je zgodilo zelo hitro – v desetih dneh sem morala postaviti spletno stran in izbrati ime svoje blagovne znamke. Odločila sem se, da bom uporabila svoje ime, saj se mi je zdelo dovolj unikatno, in tako je nastala znamka Satin Weddings. Oblikovalka mi je pomagala ustvariti tudi logotip in tako se je vse začelo. Šla sem na sejem, se predstavila in za naslednje leto dobila tri do štiri pare.

Tako se je začelo razvijati in vsako leto sem imela več povpraševanj, največ na podlagi priporočil. Večkrat se je zgodilo, da sta me na poroki opazila svata, ki sta bila zaročena, in me nato kontaktirala za organizacijo njune poroke v naslednjem letu. Vse se je razvijalo zelo spontano, k razvoju in prepoznavnosti pa so prispevala tudi medijska gostovanja. Še danes največ povpraševanj dobim prav prek priporočil, kar mi veliko pomeni. Delo poročne načrtovalke je namreč zelo specifično, težko ga je predstaviti s fotografijami ali posnetki, kot lahko to storijo fotografi ali snemalci. Gre bolj za organizacijo, energijo, osebnost in sodelovanje z ljudmi. Tako da mi je všeč, da se zaupanje med mano in parom gradi na podlagi izkušenj drugih.

Katere so glavne naloge poročne načrtovalke?

Svoje delo delim na dva dela – prvi je pred poroko, drugi pa na dan same poroke. Priprave se začnejo s spoznavanjem para ter njunih želja in pričakovanj. Pri številnih parih začnemo povsem od začetka. Najprej določimo lokacijo, ki jo predlagam glede na njune želje, finančni načrt in število gostov. Nato se posvetimo stilu poroke in podrobno oblikujemo budget, kjer natančno opredelimo, za kaj bomo denar porabili in koliko. Nato se posvetimo izvajalcem, ki bodo soustvarjali poročni dan – fotografi, snemalci, glasbeni izvajalci, ponudniki cateringa in drugi. Velik del mojega dela je koordiniranje vseh prisotnih – predvsem usklajevanja detajlov glede poteka poroke, postavitev, mikrolokacij itd. Pomembno je tudi dobro poznavanje lokacij, da lahko par opozorim, ali je neka lokacija logistično zahtevna, dostopna z avtom ipd. Veliko je detajlov, ki jih mora poročni načrtovalec poznati in par nanje opozoriti. Po drugi strani pa nadziram potek same poroke – pomagam pri izbiri vabil in tiskovin, skupaj s parom oblikujemo časovnico poročnega dne, vse izvajalce pravočasno obvestim, kdaj in kam morajo priti, kdaj je generalka itd.

Potem pa je tu še drugi del, ki poteka na dan poroke, ko poskrbim za čisto vse, kar smo se dogovorili. Na lokacijo pridem približno dve uri pred prihodom svatov in poskrbim za podrobnosti, kot so dekoracija miz, postavitev imenskih kartic in menijev, preverim tudi, ali so vsi izvajalci na svojem mestu. Na poročni dan sem povezovalni člen med ženinom in nevesto, lokacijo oziroma cateringom ter preostalimi vpletenimi. Zavedam se, da je poroka živ dogodek, in čeprav imamo neke ure, ki se jih moramo držati, se moramo znati odzvati tudi na nepričakovane dogodke, kot so presenečenja, o katerih nisem bila vnaprej obveščena. V bistvu ves čas prilagajam celoten proces, pomagam ženinu in nevesti, koordiniram svate, razdelim cvetje, povem, kdaj gremo na drugo lokacijo, naznanim prvi ples itd. Sem nekakšna pomoč v ozadju. Želim biti prisotna, a ne izstopati. Cilj je poskrbeti, da vse teče, tako kot mora. Je pa celoten proces dela zelo specifičen in se razlikuje od poroke do poroke. Lahko bi rekla, da sem režiserka predstave, saj poskrbim, da se vsak prizor odvije gladko.

"V večini primerov ženin in nevesta gostom ne plačata ali zagotovita prenočišča. Svatom vedno pošljemo ideje, kje prespati, kaj je v bližini, ampak nikoli se ne pričakuje, da to krijeta ženin in nevesta," pojasnjuje Papež. Foto: Osebni arhiv Satin Papež

Pred leti je veljalo, da se v tujini pari pogosto odločajo za poročne načrtovalce, medtem ko v Sloveniji ne. Je še vedno tako ali je povpraševanja po organizatorjih tudi pri nas vse več?

Opažam, da je povpraševanj vsako leto več. Po drugi strani pa v to industrijo vstopa tudi vedno več novih obrazov, za ta poklic se zanima vse več ljudi, tako da je tudi konkurence vedno več. To je v bistvu dobro, da ne zaspiš, ampak svojo znamko nenehno razvijaš in nadgrajuješ. Opažam tudi, da so ljudje začeli bolj ceniti in vrednotiti poklic poročnega načrtovalca, predvsem to, da nas vidijo kot investicijo. Poroke danes v večini niso več poceni, zato lahko – to lahko trdim zase – paru prihranim marsikaj. Če ne živcev in stresa, pa zagotovo denarja, ker imam izkušnje in znam svetovati, česa par ne potrebuje.

Na podlagi povratnih informacij lahko rečem, da večina parov najem poročnega načrtovalca vidi kot investicijo in so veseli, da so se odločili zame. Ogromno je namreč stvari, na katere sam ne pomisliš, kar je povsem normalno. Veliko pozitivnih povratnih informacij dobim tudi s strani poročnih lokacij, kjer nimajo poročnih načrtovalcev in v takih primerih določene stvari padejo nanje. Tako da na neki način razbremenim veliko ljudi, da se jim ni treba ukvarjati z določenimi zadevami.

Je pa res, da ima v tujini, predvsem če pogledamo v Italijo in na Hrvaško, skoraj vsak par poročnega načrtovalca. Brez njih se poroke ne delajo, mogoče le kakšne majhne ali tradicionalne. Če pa gre za poroko, ki zahteva več vpletenih ljudi in lokacij, pa se pari v večini primerov odločijo za načrtovalca.

Kaj pa je za vas najtežji del tega poklica?

Največji minus tega dela je, da delaš vse konce tedna. Sploh med sezono. Veliko ljudi misli, da je sezona samo poleti, ampak ni. Meni se začne v maju in traja do konca septembra ali sredine oktobra, kar pomeni, da v tem obdobju delam skoraj vsak konec tedna. Preden sem se začela ukvarjati z organizacijo porok, sva se lahko s fantom na hitro odločila in za konec tedna spontano odpravila na morje, zdaj pa ne moreva. Skoraj celotno poletje imam planirano že eno leto vnaprej, zato točno vem, kdaj si bom vzela čas zase in šla na dopust in kdaj imam delo. Velik minus tega posla je tudi ta, da čeprav delaš samo ob sobotah, ti gredo v nič tudi nedelje. Na dan poroke sem lahko na lokaciji tudi po 14 ur, pri čemer je treba prišteti še vožnjo. Zato je največji minus tega poklica gotovo čas.

Me je pa lansko leto nasmejalo, ko sem dobila povpraševanje za zimsko poroko in vprašanje, ali pozimi sploh organiziram poroke. Seveda jih, ne grem za več mesecev na dopust (smeh, op. p.). Proces načrtovanja poroke je zelo naporen in intenziven, saj se poroke organizirajo od leto in pol do enega leta vnaprej, zato si v delo vpet ves čas. Res je, da nisi fizično prisoten, saj ni porok, vseeno pa konstantno delaš in moraš biti odziven.

Omenili ste, da se poroke organizirajo vsaj eno leto vnaprej. Je danes tako v večini primerov?

Da, predvsem zato, ker se večina parov želi poročiti med majem in septembrom, v tem obdobju pa imamo omejeno število koncev tedna, ki so na neki lokaciji še prosti. Še vedno je večina porok ob sobotah, tako da je v tem času res malo število možnih datumov, ki so na voljo. Nekatere lokacije, ki so med pari bolj zaželene, so zasedene že veliko vnaprej, kar je glavni razlog, da se načrtovanje poroke začne tako kmalu. Opažam pa, da se vsako leto več parov odloča za poroke ob petkih. Tudi sama se bom poročila na petek. To ni več nekaj čudnega. Če gostom poveš dovolj prej, to sploh ni težava in si vzamejo čas. S partnerjem sva se zaročila novembra, in ker sem si poročnega dne želela že toliko časa, ne bi mogla čakati do leta 2027. Zato sva se odločila, da se poročiva na petek. Na izbiro datuma sicer vplivajo tudi razpoložljivosti drugih ponudnikov – če si par želi specifičnega izvajalca, se prilagajajo tudi njim.

Kakšen trend opažate glede tipa porok? Kako je s tradicionalnimi in cerkvenimi porokami?

Tradicionalna poroka v Sloveniji običajno vključuje različne šege in običaje, kot sta na primer šranga ali mlaj. Sama takšnih porok v zadnjih dveh letih nisem organizirala pogosto, letos pa se morda obeta ena, ki bo šla v to smer. Zdi se mi, da jih je nekoliko manj kot pred leti, tudi zaradi dodatnih stroškov, ki jih ti običaji lahko prinesejo. Kljub temu verjamem, da ta tradicija še vedno lepo živi – predvsem takrat, ko ima par več svatov, se poročita v domačem kraju ali sta močno povezana z lokalnim okoljem. V takšnih primerih se običaji pogosto vključijo tudi zato, ker jih okolica na neki način pričakuje, hkrati pa prispevajo k posebnemu vzdušju in občutku povezanosti.

Kar zadeva cerkvene poroke, pa imam sama še vedno zelo veliko parov, ki se poročijo tako civilno kot cerkveno. Lahko bi rekla, da je celo več teh, ki imajo oba obreda. Cerkvene poroke so še vedno zelo priljubljene, veliko parov se poroči cerkveno, ker gre za lepo tradicijo in obred. So pa cerkveni obredi v primerjavi s štirimi ali petimi leti nazaj, bistveno krajši. Pari se večinoma odločajo za obrede brez maše, kar traja približno 30 minut. To je smiselno, ker če imaš dolgo ceremonijo in se moraš potem peljati še na drugo lokacijo, se vse skupaj samo še podaljša. Sama menim, da se mora poroka začeti okoli 15. ali 16. ure, da se potem razvije tudi zabava in svatje niso preveč utrujeni.

Prej ste omenili, da cene porok iz leta v leto naraščajo. Koliko denarja so pari danes v povprečju pripravljeni nameniti za poroko?

Težko rečem, ker so stroški odvisni od več dejavnikov – lokacije, tipa poroke, števila svatov, ali bo imel par bend ali samo DJ, ali bosta imela fotografa in še snemalca itd. Hrana in pijača denimo predstavljata enega največjih stroškov. Pri mojih parih, če imamo 80 ljudi in samo en obred, bi rekla, da se cene gibljejo nekje med 25 in 50 tisoč evri. Vem, da je razpon širok, ampak cena je odvisna od res veliko dejavnikov.

Je danes več intimnih, manjših porok ali večjih in bolj razkošnih?

Intimnih porok, na katerih je okoli 20 ljudi, sama nimam, oziroma sem doslej imela samo dve. Je pa vedno več porok, na katerih je med 50 in 60 oseb. Potem pa imamo drug ekstrem, kjer je med sto in 140 gostov. Če pogledam svoje stranke, je povprečno število gostov nekje med 70 in 80.

Kakšne poroke raje organizirati sami?

Ne bi ločila na večje in manjše, ampak raje glede na lokacijo. Osebno so mi bližje poroke v Italiji ali na Primorskem, predvsem v Goriških brdih. Ampak to ne pomeni, da mi poroke, ki se odvijajo na Štajerskem, niso lepe in mi ne predstavljajo izziva. Po samem vzdušju in infrastrukturi pa so mi mogoče bližje oziroma so mi ljubše poroke na prej omenjenih lokacijah.

Kako zahtevni so pari do organizatorke porok? Kakšne želje imajo?

Želje parov so zelo različne, prav tako njihova zahtevnost. Nekateri potrebujejo več časa, da se odločijo in si potem vmes tudi kaj premislijo. Več kot imajo časa, več razmišljajo in posledično večkrat spreminjajo svoje odločitve. To je lahko tudi slabo, saj jim je na koncu včasih žal, da so se odločili drugače, kot so sprva načrtovali. Opažam tudi, da pari, ki se poročijo julija ali avgusta, spremljajo poroke, ki so v maju in juniju, nato pa želijo tik pred zdajci tudi pri svoji poroki kaj narediti drugače. Včasih lahko pride tudi do takšnega ekstrema, da se čisto obrne sam stil poroke. Spomnim se primera, ko sem organizirala poroko v boho stilu, nato pa je par na družbenih omrežjih videl poroko v zeleno-belih barvah in želel vse spremeniti. Saj načeloma se da, težava nastane, če se fotograf ali snemalec tematsko povezujeta z določenim stilom in jima je problem dogajanje prikazati skozi drug stil. Paru vedno poskušam obrazložiti, da se to lahko zgodi, smo pa seveda vsi samo ljudje, naša mnenja in okusi se spreminjajo.

Bi lahko izpostavili kakšno zanimivo ali nenavadno željo kakšnega para?

Vedno več je idej, povezanih z umetno inteligenco. Na družbenih omrežjih je veliko videov, pri katerih je težko ločiti, ali so resnični ali ustvarjeni s pomočjo umetne inteligence. Pogosto dobim kakšen video, česa si par na svoji poroki želi, nato pa jim povem, da to ni resnično in v realnosti ne bo videti tako ali pa bo zelo drago. To se je začelo dogajati predvsem pri rožah in dekoraciji. Posnetek zelo lepo prikaže, kako bodo recimo neke rože stale ali visele, ko začneš razmišljati praktično, pa ugotoviš, da ni izvedljivo. To je morda največji izziv, ker imajo nekateri pari zelo specifične želje. Pri tem ima velik vpliv TikTok, ki je postal zelo močna in priljubljena platforma za širjenje idej.

Ali lahko uresničite vse želje oziroma zahteve ali se zgodi tudi, da rečete ne?

Takšne želje so pogosto povezane z dodatnimi stroški, ki so lahko zelo visoki. Spomnim se primera, ko je par želel neke plavajoče rože, ki bi se med 15-minutnim obredom premikale. To bi stalo okoli pet tisoč evrov, kar se mi zdi res drago. Na koncu sta tudi sama ugotovila, da tega stroška ne želita. Se pa določene stvari da izvesti, tudi če se z njimi nisem še nikoli spoprijela. Vsaka poroka je unikatna, zato vedno znova prihajajo nove ideje in izzivi, pri katerih poskušam najti rešitve. Te pa zaradi dodatnih stroškov, ki jih prinašajo, pogosto niso uslišane ali sprejete.

"Poroke danes v večini niso več poceni, zato lahko – to lahko trdim zase – paru prihranim marsikaj. Če ne živcev in stresa, pa sigurno denarja, ker imam izkušnje in znam svetovati, česa par ne potrebuje." Foto: Osebni arhiv Satin Papež

Se vam je že kdaj zgodilo, da je kakšen par poroko tik pred zdajci odpovedal?

Seveda. Odkar se ukvarjam s tem delom, se mi je to zgodilo štirikrat. Lansko leto sem imela primer, ko smo imeli že vse rezervirano in plačane avanse. Mesec in pol pred poroko sem z nevesto šla še na ogled lokacije, čez en teden pa prejela sporočilo, da sta se razšla, zato smo morali vse odpovedati. Sta bila pa tudi dva primera, ko je nevesta med načrtovanjem poroke nenačrtovano zanosila, zato smo poroko samo prestavili za eno leto. Ampak to so lepe in sladke skrbi (smeh, op. p.).

Glede na to, da se z načrtovanjem porok ukvarjate že več let, katere glavne spremembe ste opazili v tem času?

Opazila sem, da so želje parov – ravno zaradi vpliva TikToka in Pinteresta – vedno bolj zahtevne in specifične. S tem sicer ni nič narobe, a opažam, da se pari vse pogosteje ukvarjajo s tem, kako bo poroka videti, pri tem pa pozabijo na energijo in čustva. Pozabijo, da poroka ni samo vizualno-estetski dogodek, ampak tudi dogodek, na katerem morajo uživati. Preveč se obremenjujejo z nekimi podrobnostmi, ki na koncu ne pridejo toliko do izraza oziroma niso tako pomembne.

Največja sprememba pa so zagotovo finance. V zadnjih nekaj letih so se cene skoraj podvojile. Zaradi inflacije se vse draži, cene gredo gor, vsako leto se višajo predvsem cene hrane in pijače. Kot sem omenila že prej, sta ravno hrana in pijača največji del celotnega budgeta. V primerjavi s štirimi ali petimi leti nazaj so lahko poroke danes tudi dvakrat, trikrat ali še dražje.

Opazila sem tudi, da izbor poročne lokacije ni več vezan na območje, kjer par živi. Če par prihaja s Štajerske, ni nujno, da se bo poročil tam, ampak išče lokacije po vsej Sloveniji in tudi v okoliških državah. Približno 80 odstotkov parov, s katerimi sodelujem, se ne poroči v svoji regiji. Slovenija je majhna, zato je večina lokacij dostopna v dveh urah, kar ne predstavlja ovir. Pred štirimi do petimi leti, ko sem s tem začela, pa so bile poroke lokacijsko zelo strukturirane. Par s Štajerske se je želel poročiti nekje na Štajerskem, par z Dolenjske pa nekje na Dolenjskem. Danes je to veliko bolj odprto.

Če se par s Štajerske poroči na Primorskem, potem gostom ni treba zagotoviti prenočišča?

V večini primerov ženin in nevesta gostom ne plačata ali zagotovita prenočišča. Svatom vedno pošljemo ideje, kje prespati, kaj je v bližini, ampak nikoli se ne pričakuje, da to krijeta ženin in nevesta.

Kaj bi priporočili paru, ki se želi načrtovanja poroke lotiti sam?

Največkrat pari nimajo občutka za cene, koliko kaj stane, ali je nekaj drago ali je poceni. Tako da bi priporočila, da si par najprej naredi načrt, koliko denarja sta sploh pripravljena nameniti za poroko in potem ta denar razporediti v vse kategorije. Večkrat se mi je že zgodilo, da me je par kontaktiral sredi procesa načrtovanja poroke, ko sta ugotovila, da sta porabila že večino proračuna, saj nista vedela, da so določene stvari tako drage. Posledično jima je zmanjkalo denarja za druge stvari, ki sta si jih vseeno želela imeti. Tako da bi parom priporočila, da dajo več pozornosti financam, še preden začnejo z rezervacijami.

Mesec maj velja za začetni mesec sezone porok. Kakšni trendi bodo prevladovali letos?

Poročne trende in smernice postavljajo v tujini, k nam pa prihajajo z zamikom nekaj let. Letos je v tujini zelo popularna kombinacija barv sage green in ciklama. Sama letos organiziram eno poroko v tej smeri, ker je ta stil še nekoliko neznan in drzen. Pred dvema ali tremi leti je bila v tujini zelo popularna zeleno-bela kombinacija, ki je k nam prišla zdaj. Za to kombinacijo se odloči okoli 80 odstotkov parov. Podobno velja tudi za žive in pastelne barve, ki so pri nas še vedno izjema, a je tudi tega vsako leto več.

