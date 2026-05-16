Belgijsko kolesarstvo zavito v črno

Belgijsko kolesarstvo je izgubilo eno svojih najsvetlejših vzhajajočih zvezd, pri komaj 19 letih je umrla Jilke Michielson, ki je, preden je zbolela za redko obliko kostnega raka, veljala za eno najobetavnejših kolesark svoje generacije.

Jilke Michielsen je kot najstnica nanizala številne dosežke v več disciplinah, osvajala je naslove belgijske državne prvakinje na cestnih dirkah, v vožnji na čas, pa tudi na stezi. Ravno ko se je zdelo, da bo njena kariera poletela, pa se ji je življenje postavilo na glavo. Kar se je začelo kot huda bolečina v hrbtu, je sčasoma privedlo do uničujoče diagnoze: Ewingov sarkom, redka in agresivna oblika kostnega raka.

Skoraj tri leta je Michielsenova z izjemno odkritostjo svoj boj delila z javnostjo, leta 2024 je zasvetil žarek upanja, ko je kazalo, da je raka premagala, a je bilo upanje žal prazno, bolezen se je vrnila v začetku leta 2025. V eni svojih zadnjih objav na Instagramu je zapisala, da je prenehala s kemoterapijo, saj je njeno telo "doseglo svojo mejo".