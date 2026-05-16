Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Sobota,
16. 5. 2026,
19.34

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,33

Natisni članek

Natisni članek
noad

Sobota, 16. 5. 2026, 19.34

1 ura, 15 minut

Jilke Michielsen (2007 – 2026)

Belgijsko kolesarstvo zavito v črno

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,33
Jilke Michielsen | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Belgijsko kolesarstvo je izgubilo eno svojih najsvetlejših vzhajajočih zvezd, pri komaj 19 letih je umrla Jilke Michielson, ki je, preden je zbolela za redko obliko kostnega raka, veljala za eno najobetavnejših kolesark svoje generacije.

Jilke Michielsen je kot najstnica nanizala številne dosežke v več disciplinah, osvajala je naslove belgijske državne prvakinje na cestnih dirkah, v vožnji na čas, pa tudi na stezi. Ravno ko se je zdelo, da bo njena kariera poletela, pa se ji je življenje postavilo na glavo. Kar se je začelo kot huda bolečina v hrbtu, je sčasoma privedlo do uničujoče diagnoze: Ewingov sarkom, redka in agresivna oblika kostnega raka.

Skoraj tri leta je Michielsenova z izjemno odkritostjo svoj boj delila z javnostjo, leta 2024 je zasvetil žarek upanja, ko je kazalo, da je raka premagala, a je bilo upanje žal prazno, bolezen se je vrnila v začetku leta 2025. V eni svojih zadnjih objav na Instagramu je zapisala, da je prenehala s kemoterapijo, saj je njeno telo "doseglo svojo mejo".

noad
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.