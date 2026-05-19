Zlatko Dalić izbral nogometaše za mundial

Selektor hrvaške nogometne reprezentance Zlatko Dalić je v ponedeljek objavil seznam za poletno svetovno prvenstvo v Kanadi, Mehiki in ZDA. "Izbral sem najboljše, igralce sem spremljal dlje časa. Reprezentanca ni samo trenutek, je dvoletni cikel. Takšno razmišljanje me je pripeljalo do dveh medalj," je ob objavi seznama potnikov dejal Dalić.

"Priprave bomo začeli 25. maja z igralci, katerih prvenstva so se končala konec tedna, ostali pa se bodo ekipi pridružili 29. maja. Dokončen seznam bo znan 1. junija. Igralcem moramo dati tudi odmor. Upam, da bodo vsi zdravi in pripravljeni," je dejal hrvaški selektor.

"Za tem seznamom stojim. Marca smo imeli odlično sezono, nisem imel razloga za velike spremembe, držal sem se svoje ideje, ki me je vodila vsa ta leta," je dodal Dalić, ki je kot glavni cilj reprezentance izpostavil napredovanje iz skupine, v kateri so še Anglija, Gana in Panama.

Hrvati se bodo v pripravah na mundial 7. junija v Varaždinu na prijateljski tekmi pomerili tudi s Slovenijo.