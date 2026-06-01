Miha Butara izvoljen za podpredsednika mednarodne lige ICE

Predsednik hokejskega kluba Olimpija Ljubljana, Miha Butara, je bil na današnji skupščini mednarodne lige ICE v Salzburgu izvoljen za podpredsednika mednarodne lige ICE, so sporočili iz ljubljanske hokejske zasedbe.

Izvolitev Mihe Butara je pomembno priznanje za dobro delo hokejskega kluba Olimpija Ljubljana in predstavlja mejnik za celotno slovensko hokejsko skupnost, so prepričani. "Butara bo kot novoizvoljeni član vodstva najmočnejšega hokejskega tekmovanja v regiji soustvarjal prihodnost lige in utrjeval njen mednarodni značaj," so še dodali.

Preberite še: