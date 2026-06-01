V Novem mestu prva zaključna žoga za Cedevito Olimpijo

Košarkarji Cedevite Olimpije imajo danes prvo priložnost, da šestič zaporedoma in 23. v Sloveniji postanejo državni prvaki. V finalni seriji s Krko vodijo 2:0, tretje tekma v dvorani Leona Štuklja pa se bo začela ob 18. uri.

Prva tekma finala sredi prejšnjega tedna v Novem mestu se je končala po dveh podaljških, na drugi v soboto v Stožicah pa so bili Ljubljančani boljši z 91:74.

Cedevita Olimpija je osvojila zadnjih petnajst domačih lovorik, neuspeha ne pozna že od 2021, ko je prav Krka osvojila pokalno tekmovanje. To je bila hkrati zadnja trofeja za Novomeščane.

Gostje bodo v Novem mestu brez glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića, ki je zaradi izključitve na drugi tekmi kaznovan z dvema tekmama prepovedi opravljanja svojih dolžnosti.

Če bo Krka z zmago podaljšala serijo, bo naslednja tekma v sredo, 3. junija v Ljubljani.

Ponedeljek, 1. junij

Krka - Cedevita Olimpija /0:2/ / / izid v zmagah; igrajo na tri zmage

