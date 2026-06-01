Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Ponedeljek,
1. 6. 2026,
15.43

Osveženo pred

1 ura, 36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Liga OTP banka Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija KK Krka Novo mesto finale

Ponedeljek, 1. 6. 2026, 15.43

1 ura, 36 minut

Liga OTP banka, finale, tretja tekma

V Novem mestu prva zaključna žoga za Cedevito Olimpijo

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
finale DP Cedevita Olimpija Krka | Cedevita Olimpija bo danes gostovala v Novem mestu. | Foto Aleš Fevžer

Cedevita Olimpija bo danes gostovala v Novem mestu.

Foto: Aleš Fevžer

Košarkarji Cedevite Olimpije imajo danes prvo priložnost, da šestič zaporedoma in 23. v Sloveniji postanejo državni prvaki. V finalni seriji s Krko vodijo 2:0, tretje tekma v dvorani Leona Štuklja pa se bo začela ob 18. uri.

Prva tekma finala sredi prejšnjega tedna v Novem mestu se je končala po dveh podaljških, na drugi v soboto v Stožicah pa so bili Ljubljančani boljši z 91:74.

Cedevita Olimpija je osvojila zadnjih petnajst domačih lovorik, neuspeha ne pozna že od 2021, ko je prav Krka osvojila pokalno tekmovanje. To je bila hkrati zadnja trofeja za Novomeščane.

Gostje bodo v Novem mestu brez glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića, ki je zaradi izključitve na drugi tekmi kaznovan z dvema tekmama prepovedi opravljanja svojih dolžnosti.

Če bo Krka z zmago podaljšala serijo, bo naslednja tekma v sredo, 3. junija v Ljubljani.

finale DP Cedevita Olimpija Zvezdan Mitrović Chechu Mulero
Sportal Znan epilog vročega dogajanja v Stožicah

Liga OTP banka, finale, druga tekma

Ponedeljek, 1. junij

Liga OTP banka, finale:

Krka - Cedevita Olimpija  /0:2/

/ /  izid v zmagah; igrajo na tri zmage

Lestvica po rednem delu:

Zvezdan Mitrović, Cedevita Olimpija
Sportal Smrekar po drami ostal brez besed, Mitrović s kritiko: To moram povedati

Liga OTP banka Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija KK Krka Novo mesto finale
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.