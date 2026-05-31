Avtor:
Š. L.

Nedelja,
31. 5. 2026,
19.05

Osveženo pred

4 minute

Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija Zvezdan Mitrović KK Krka Novo mesto Liga OTP banka Chechu Mulero

Znan epilog vročega dogajanja v Stožicah: Mitrović prejel kazen

finale DP Cedevita Olimpija Zvezdan Mitrović Chechu Mulero | Zvezdan Mitrović je bil sredi tretje četrtine izključen. | Foto Aleš Fevžer

Zvezdan Mitrović je bil sredi tretje četrtine izključen.

Foto: Aleš Fevžer

Košarkarji Cedevite Olimpije so v soboto v Stožicah na drugi tekmi finala lige OTP banka z 91:74 premagali Krko in v seriji povedli z 2:0 v zmagah. Ljubljančani bodo imeli v ponedeljek v Novem mestu na voljo zaključno žogo za naslov, a se bodo na Dolenjsko podali brez kaznovanega trenerja Zvezdana Mitrovića, ki je bil v soboto izključen.

Ljubljanski košarkarji lovijo peto zaporedno trojno krono v domačih tekmovanjih in 23. naslov državnih prvakov oziroma šestega v nizu. Osvojili so zadnjih petnajst naslovov pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije; zadnjo lovoriko, ki so jo izpustili iz rok, je bil pokal leta 2021. V odličnem položaju, da nadaljujejo uspešen lov na lovorike, so tudi v državnem prvenstvu, kjer jih zgolj zmaga še loči od naslova prvakov in konca sezone.

Obračun v Stožicah je bil v prvem polčasu še izenačen, nato pa so domači v Stožicah dodali na plin in zanesljivo prišli do druge zmage. A srečanje je zaznamovala predvsem izključitev Zvezdana Mitrovića, ki je v tretji četrtini zaradi sodniških odločitev povsem izgubil živce. Dno je sodu izbila dosojena nešportna napaka DJ Stewartu. Mitrović si je zaradi ugovarjanja prislužil dve tehnični napaki, po katerih se nikakor ni mogel umiriti.

Cedevita Olimpija je le še korak oddaljena od naslova. Foto: Aleš Fevžer

Ob odhodu z igrišča je nekaj krepkih pripomnil tudi vodstvu Košarkarske zveze Slovenije, ob protestih pa se mu je pridružil tudi športni direktor Chechu Mulero, ki je bil prav tako nezadovoljen z delom sodnikov. Črnogorski trener je po koncu tudi že prejel kazen za izključitev. Zaradi vložene disciplinske prijave zaradi nešportnega vedenja je bil kaznovan s prepovedjo opravljanja vseh dolžnosti v košarki na dveh tekmah. "Kazen se izvrši na naslednjih dveh tekmah v državnem prvenstvu in se v primeru zaključka tekmovalne sezone prenese v sezono 2026/27 in se izvrši na prvi tekmi državnega prvenstva ekipe, katere trener je," so pojasnili pri KZS, tako da je že jasno, da bo v ponedeljek Ljubljančane v dvorani Leona Štuklja vodil Đorđe Adžić.

Pri Olimpiji bodo morali seči v žep

Kamen spotike je bil tudi vložek Mulera. "Po dosojeni izključujoči napaki je na igralno površino in v prostor domače ekipe ob igrišču vstopil gledalec, sicer športni direktor domačega kluba, ki pa na tekmi ni bil uradna oseba ekipe in ni bil vpisan na prijavno listo ekipe. Uradni predstavnik domače ekipe je zapisal neargumentirano pripombo glede opravljenega dela uradnih oseb ter zapisal, da reakcija domačega trenerja ni bila upravičena," so še zapisali v poročilu tekme.

Olimpijo bo v ponedeljek vodil Đorđe Adžić. Foto: Aleš Fevžer

Zaradi dogajanja bo Cedevita Olimpija morala seči tudi v žep. Zaradi dveh tehničnih napak trenerju in nešportnega vedenja je disciplinski sodnik izrekel skupno kazen 800 evrov, zaradi prihoda Mulera na igrišče pa še dodatnih petsto evrov. Skupno bodo torej plačali 1300 evrov.

V ljubljanskem taboru so odločeni, da v ponedeljek zaključilo sezono. "Želja in motivacija pred tretjo tekmo nista vprašljivi. Od prve do zadnje minute želimo igrati na visoki ravni in sezono zaključiti s tretjo zaporedno zmago v finalu," je pred tretjo tekmo poudaril Adžić. "Mi moramo biti popolni, če želim presenetiti," pa je jasen trener Krke, Dejan Jakara, ki ima v zadnjih tednih ogromno težav s poškodbami svojih varovancev.

