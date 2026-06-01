Pestri koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti

Slovenska filharmonija je razgrnila program abonmajske sezone 2026/27, v kateri pod sloganom Barvito občinstvo nagovarja s kar šestimi abonmaji.

Orkestrska glasba med klasicizmom in 21. stoletjem

Ljubitelje orkestrske glasbe bodo najbolj pritegnili trije abonmaji, koncerti katerih potekajo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.

Abonma Same mogočne skladbe je zavezan vrhuncem simfonične glasbe ter drugim priljubljenim kompozicijam iz 19. in začetka 20. stoletja. V njem bodo poleg glavnega dirigenta Kahija Solomnišvilija Orkester Slovenske filharmonije vodili tudi mnogi gostujoči dirigenti, pod taktirko katerih bodo izvedena dela Mahlerja, Straussa, Bernsteina, Prokofjeva, Fauréja in Debussyja.

Glavni dirigent Orkestra Slovenske filharmonije Kahi Solomnišvili Foto: Taira Tairadate

Abonma Filharmonični klasični koncerti se na drugi strani ponaša z deli iz obdobja dunajske klasike in romantike – uverturami, koncerti, simfonijami in drugimi orkestrskimi skladbami Mozarta, Beethovna, Schuberta, Mendelssohna, Schumanna in Brahmsa. Večere tega abonmaja bodo prav tako zaznamovali mednarodno uveljavljeni solisti in dirigenti, med njimi zmagovalka dirigentskega tekmovanja v Pariški filharmoniji Mojca Lavrenčič. Poleg tega bodo abonmaja SMS in FKK v sezoni 2026/27 dopolnila tudi dela Ludwiga van Beethovna, ki se mu bo ob dvestoti obletnici smrti Slovenska filharmonija poklonila z izvedbami njegovih devetih simfonij.

Del poslanstva Slovenske filharmonije je seveda tudi izvajanje najnovejših glasbenih del. Tiste poslušalce, željne spoznavanja kompozicij 20. in 21. stoletja, nagovarja abonma Sodobne orkestrske skladbe. Na njegovih koncertih bodo izvedena dela najodmevnejših sodobnih skladateljev, ob bok katerim bodo postavljene tudi skladbe slovenskih ustvarjalcev.

Zborovska glasba od renesanse do sodobnosti in koncerti Družinskega abonmaja

Zbor Slovenske filharmonije Foto: Iztok Zupan

Poleg abonmajev SMS, FKK in SOS Zbor in Orkester Slovenske filharmonije izvajata tri koncertne cikle tudi v svoji matični dvorani v Slovenski filharmoniji, med njimi pod vodstvom glavnega dirigenta zbora Stephena Laytona ter izbranih gostujočih dirigentov kar dva, namenjena ljubiteljem zborovske glasbe. V Vokalno-instrumentalnem programu bosta v sodelovanju z izvrstnimi pevskimi solisti posegla po delih Bacha, Božičnem oratoriju in Pasijonu po Mateju, in Haydna ter skladbami skladateljev druge polovice 19. stoletja.

Glavni dirigent Zbora Slovenske filharmonije Stephen Layton Foto: Matthew Johnson

Pretežno vokalni cikel na drugi strani predstavlja izbrana dela slovenske in tuje zborovske glasbe, tako skladbe a cappella kot kompozicije ob spremljavi klavirja ali orgel, njegove koncerte pa bogatijo predkoncertni pogovori in pokoncertna druženja.

Izjemno priljubljen je poleg tega v zadnjih letih tudi Družinski abonma, na moderiranih matinejah katerega se mladi poslušalci seznanjajo s klasično glasbo in spoznavajo Orkester in Zbor Slovenske filharmonije.

Izberite abonma, ki vam najbolj ustreza, in si zagotovite mesto na najlepših glasbenih večerih sezone.

na blagajni Slovenske filharmonije na Kongresnem trgu 10 oziroma (T 01 24 10 810, E Vpis abonmajev Slovenske filharmonije poteka vsak delavnik od 11. do 13. ter od 15. do 17. urena Kongresnem trgu 10 oziroma prek spleta 01 24 10 810, info@filharmonija.si ).

Vpis abonmajev Foto: Slovenska filharmonija

Naročnik oglasnega sporočila je Slovenska filharmonija.