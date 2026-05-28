Prva tekma finala lige OTP banka med Krko in Cedevito Olimpijo je postregla s kar dvema podaljškoma, v dvorani Leona Štuklja pa so po košu Davida Škare v zadnji sekundi z 90:89 slavili košarkarji ljubljanskega moštva, ki so povedli z 1:0 v seriji. "Naslednje tekme bodo še težje," je po koncu opozoril Zvezdan Mitrović. "Jaz sem ostal kar malce brez besed," pa je bil na drugi strani razočaran Žak Smrekar.

"Dogovor je bil podoben tistemu, kar se je potem zgodilo na parketu," je po svojem zadnjem košu v zadnji sekundi drugega podaljška, ki je odločil tekmo, z nasmehom razlagal David Škara, ki je bil na prvem obračunu mož odločitve. Izredno napet obračun je tako za določitev zmagovalca potreboval še dodatnih deset minut. Sekundo in pol pred koncem je najprej trojko za vodstvo Krke na veselje domačih navijačev z 90:89 zadel Khalil Brantley, nato je sledila minuta odmora, po tej pa je Škara razžalostil pristaše Krke in Olimpijo popeljal do velike zmage.

Hrvat je žogo prejel po podaji Alekseja Nikolića, ki je na parketu preživel kar 44 minut, nato se je s polrazdalje odločil za met prek Sukhmaila Mathona in našel pot do koša. "Vsa čast in hvala tudi trenerju za zaupanje, imel sem samozavest in žoga je šla skozi obroč," je povedal junak Olimpije.

David Škara je bil mož odločitve. Foto: Aleš Fevžer

"Odlična predstava na obeh straneh, na koncu bi šla lahko žoga na eno ali drugo stran. Uspelo mi je zadeti v zadnji sekundi, pred tem so oni dosegli tisto trojko. Imeli smo malce sreče, da smo imeli na voljo še to sekundo in pol. Prva zmaga je bila zelo pomembna, da izničimo njihovo prednost domačega terena. Zdaj moramo popraviti naše napake in gremo naprej. Tudi v soboto pričakujemo težko tekmo, Krka je dobra ekipa in jo maksimalno spoštujemo. Pokazali so, da so dobra ekipa," je povedal Škara, ki je dosegel enajst točk.

Mitrović: Res se je poznala skrajšana rotacija

Po infarktni končnici je bil zadovoljen tudi trener Zvezdan Mitrović, ki je srečanje v razgreti dvorani Leona Štuklja končal povsem premočen. "Bila je težka tekma, od prve sekunde je šlo na nož, kar smo tudi pričakovali. Tako kot sem povedal že v najavi tekme, je težko, ko igraš s tako majhnim kadrom, pomagali so naši mlajši člani ekipe, poškodbi Jake Blažiča in Žige Daneua sta nam skrajšali rotacijo, kar pomeni več bremena za druge. Še jaz sem končal ves premočen, igralcem ni lahko. Oni so dali koš praktično v zadnji sekundi, potem še mi, odločila je ta ena žoga. Pričakujem tudi težko nadaljevanje serije," je povedal Mitrović.

Aleksej Nikolić je na parketu preživel kar 44 minut. Foto: Aleš Fevžer

Ta zaradi pravil igranja v državnem prvenstvu in kvote slovenskih igralcev ne more računati na vse svoje najboljše igralce. Načrte sta mu prekrižali tudi poškodbi Jake Blažiča in še prej Žige Daneua, zato je med drugim prvič priložnost dobil tudi 17-letni Djibril Samba Gueye, ki je že več let član ljubljanske ekipe. "Res se je poznala ta skrajšana rotacija, ker so tu mlajši košarkarji, ki ne morejo izpolniti vseh pričakovanj. Drugače je bilo v pokalu, ko smo imeli večji kader, tu niti ni govora o posameznih igralcih, temveč o rotaciji. Samba je bil prvič del članske vrste, ne trenira z nami, je zahtevno, smo tik pred koncem sezone, več njih je z glavami že pri drugih stvareh in težko je igrati takšne tekme. A trudili se bomo povsem do konca, da zmagamo in osvojimo naslov. Naslednje tekme bodo še težje in težje, ker bo ta skrajšana rotacija v tako dolgi seriji še bolj prišla do izraza. Bomo videli," je dodal Črnogorec.

Ta je imel po srečanju tudi nekaj pripomb. "Imam kritiko na organizacijo tekme, ker je bila to že druga tekma, na kateri so kamere slabo postavljene. Ko potem vzamemo video challenge, sodniki ne vidijo dogajanja in ne morejo spremeniti svojih odločitev. To je velika kritika. Enako se nam je zgodilo v Šenčurju in zdaj še tukaj. To moram povedati, video je naravnost katastrofa," je bil kot vselej neposreden Mitrović.

Žak Smrekar se je vrnil po poškodbi. Foto: Filip Barbalić

Smrekar: Ostal sem brez besed

Mrkih in razočaranih obrazov so bili po koncu košarkarji Krke. "Jaz sem ostal kar malce brez besed … Pustili smo vse na igrišču, igrali smo na našem maksimumu. Vse, kar lahko zdaj naredimo, je to, da dvignemo glave in gremo naprej. Kar zadeva poškodbo: še me boli, a to ne more biti izgovor, tudi jaz bi moral igrati bolje. Gledamo naprej," je kljub porazu skušal pozitiven ostati Žak Smrekar, ki se je vrnil po poškodbi prepone, dosegel je deset točk.

Kljub porazu je prepričanje, da je serija še zdaleč od odločenega, ohranil trener Dejan Jakara. "Mislim, da je bila dobra tekma, borbena, nihče ni nikomur ničesar pustil, tudi navijači so dodali svoje in upam, da nas pridejo podpirat tudi v Ljubljano. Če bi bila 'normalna' tekma, nekaj fantov zaradi poškodb sploh ne bi igralo, pa so sami izrazili željo in smo sklenili, da so vsi vsaj poskusili. Gostje so imeli preveč skokov v napadu, na ta način smo imeli manj posesti žoge in manj priložnosti za koš. Na koncu je zmanjkalo nekaj sreče, a letos smo je imeli ogromno, smo pa dobili preblisk na lansko sezono," se je lanske sezone in številnih porazov v končnici spomnil Jakara.

Dejan Jakara Foto: Aleš Fevžer

"Ni še konec, čakata nas vsaj še dve tekmi. Oboji vemo, kaj lahko pričakujemo ... Nekateri fantje so tvegali ogromno, da so lahko igrali na tej tekmi. Dobili so zeleno luč, delal je adrenalin, upam, da ne bo zdaj po tekmi preveč težav. Je pa dejstvo, da za tekme s Cedevito Olimpijo mora biti ekipa zdrava, da se lahko z njimi kosamo. Tekmo bi lahko oni že prej prelomili, mi smo potem zadeli dve trojki, se približali. Ne bi bilo nezasluženo, če bi zmagali. Fantje so odigrali fenomenalno, ubranili so tri zaključne žoge, pa četrte nismo, pa še vodili smo," je dodal trener Krke.

Serija se bo nadaljevala v soboto v Stožicah, v ponedeljek bo v Novem mestu na sporedu tretji obračun. "Sobotna tekma bo mogoče težja z vidika, da oni vedo, kaj pričakovati. So izkušena ekipa, mi bomo skušali kontrirati vsemu, kar nam bodo pripravili, bomo pa tudi mi poskusili spremeniti določene stvari in dodati. Maksimalno se moramo spočiti, ker če bo takšna serija, kot je bila prva tekma, bo izredno težko za prav vsakega igralca," je dodal Jakara.

