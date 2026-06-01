Kandidat za obrambnega ministra Valentin Hajdinjak je prepričal odbor DZ za obrambo. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo osem članov odbora, šest pa je glasovalo proti. Poslanci bodo o imenovanju ministrov 16. slovenske vlade pod vodstvom predsednika SDS Janeza Janše predvidoma odločali v četrtek. Hajdinjak je med prednostnimi nalogami izpostavil povečanje obrambnih izdatkov, krepitev članstva v Natu in pridobivanje kadrov. Zavzel se je za nadaljevanje vzpostavljanja srednje bataljonske skupine, krepitev slovenske obrambne industrije in preoblikovanje obveščevalno varnostne službe (OVS).

"Zavedam se resnosti funkcije, za katero kandidiram, sploh v tem času, ko mir nikakor ni več samoumeven," je na seji odbora DZ za obrambo dejal kandidat za vodenje tega resorja Valentin Hajdinjak. Kot je poudaril, mora biti vodenje tega ministrstva "transparentno, odgovorno in zavezano spoštovanju najvišjih strokovnih standardov ter upoštevanju sodobnih spoznanj vodenja organizacij in ljudi".

Meni, da Slovenija na kompleksne varnostne in obrambne izzive sistemsko ni dovolj pripravljena. Kot je dejal, obstoječi sistem kaže vrsto omejitev, ki zmanjšujejo sposobnost učinkovitega odzivanja na sodobne grožnje. Meni, da je za to treba vzpostaviti "sistemske pogoje in strukturne organizacijske rešitve za verodostojno odvračanje in obrambo Slovenije".

Jasen zagovornik Nata in EU

Pri tem se je nujno zanašati na zaveznike. Hajdinjak, ki je jasen zagovornik zavezništva Nato in EU, je poudaril, da mora Slovenija prevzeti pravičen delež bremena v Natu in odpraviti dolgoletne primanjkljaje. Napovedal je, da bodo preučili, katere projekte so na ministrstvu vključevali med obrambne, čeprav tja ne sodijo.

Med ključnimi izzivi je Hajdinjak izpostavil pomanjkanje kadrov. V Slovenski vojski (SV) je približno 7.600 pripadnikov, kar je daleč od cilja o 10 tisoč pripadnikih, ki ga določajo obrambni dokumenti. Ob tem je izpostavil, da je razmerje med vojaki, podčastniki in častniki porušeno, saj je vojakov bistveno premalo, delež visokih činov, torej od majorja do polkovnika, pa prevelik.

Hajdinjak je zato napovedal sistematično pridobivanje kadra, dolgoročno stabilizacijo kadrovskih tokov ter kombinacijo profesionalne in rezervne komponente. Kot je dejal, si bo prizadeval za povečanje deleža vojakov in za zajezitev nesorazmerij v strukturi visokih činov. Zagovarja tudi vojaške tabore in promocijo vojaškega poklica, treba pa je razmisliti še o seznanjanju o obrambnem sistemu in "s področij domoljubja, civilne zaščite, prve pomoči, hibridnih in kibernetskih groženj" že v šolah.

Zavzel se je, da je treba v okviru izgradnje srednje bataljonske bojne skupine "v najkrajšem možnem času kupiti sodobna bojna vozila ter odpraviti pomanjkljivosti pri ognjeni podpori, logistiki in sistemu obveščanja".

Investicije v opremo, vojaško infrastrukturo in obveščevalno-informacijske sisteme

Med ključnimi projekti pa je izpostavil tudi nadgradnjo zračne obrambe z raketnimi sistemi Iris-T, ki jo je označil kot "eno redkih zgodb o uspehu", pa tudi krepitev artilerije s sistemi caesar in razvoj večnamenskih helikopterskih zmogljivosti.

Napovedal je tudi sodobne zmogljivosti, kot so brezpilotni sistemi, dronska in protidronska obramba, kibernetska varnost ter obveščanje, nadzor in izvidovanje. Nabave bodo po Hajdinjakovih besedah temeljile na preverjenih interoperabilnih sistemih, ki so že v uporabi v zavezništvu, pri tem pa bodo "v največji možni meri izkoriščali skupna naročila več držav".

Poleg investicij v opremo, ki dviguje bojno moč, so po njegovih besedah nujne tudi investicije v vojaško infrastrukturo, kot so vadišča, komunikacijsko omrežje ter obveščevalno-informacijski sistemi. Pred nadaljevanjem ključnih projektov pa bodo izvedli temeljite revizije sedanjih projektov, saj želijo vedeti, ali so zakoniti in smotrni.

Napovedal je tudi preoblikovanje OVS, ki je del upravnega dela ministrstva. Ocenil je, da so pri obveščevalni podpori vojski ozka grla, saj OVS z informacijami, za katere sama oceni, da so potrebne, oskrbi le vrh SV. Hkrati pa je OVS tista, ki vojsko varnostno nadzira, preiskuje domnevna kazniva dejanja in jo hkrati obveščevalno podpira. Kot je dejal, "ni dojemanja, da je OVS del sistema, ampak je bolj nujno zlo".

Zavzema se za vseslovenski center za zaščito in reševanje

Hajdinjak se je zavzel tudi za nadgradnjo sistema zaščite in reševanja, ki je po njegovih besedah sicer dober, vendar zapostavljen. Zavzel se je, da bo vseslovenski center za zaščito in reševanje eden od projektov nove vlade. "Naredil bom vse, kar je v moji moči, da se izgradnja centra pospeši," je dejal.

Prav tako je napovedal zanesljivejši sistem obveščanja o nesrečah (Si-alarm), na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pa je napovedal večjo samostojnost, krepitev prostovoljstva in prilagajanje podnebnim spremembam.