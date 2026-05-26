Prekmurska zgodba, ki jo okusite v vsakem grižljaju

Kaj poleti največkrat pristane na mizi? Obroki, ki nastanejo spontano. Nekaj sveže zelenjave, hitro pripravljene testenine, popečene bruschette in večerja na terasi ali konec dneva ob morju. Prav zato je poletje tudi čas, ko najbolj cenimo sestavine, ki imajo res dober okus.

Dober paradižnik prepoznate takoj. Po vonju, sočnosti in tistem polnem okusu, zaradi katerega je lahko že preprosta solata videti kot kosilo iz dobre mediteranske restavracije. Prav zato so slovenski paradižniki LUŠT iz Prekmurja že leta ena od prvih izbir pri pripravi lahkih poletnih jedi.

In najboljši del? Za dober poletni krožnik danes res ni treba biti chef. Dovolj je nekaj kakovostnih sestavin, malo domišljije in recepti, ki jih lahko pripravimo tudi sredi najbolj hektičnega dne.

Zakaj imajo nekateri paradižniki okus po poletju, drugi pa ne?

Marsikdo misli, da je pri paradižniku pomembna predvsem sorta. A razliko pogosto naredi nekaj drugega – kako blizu je bil paradižnik pridelan, koliko časa je zorel na rastlini in kako hitro po obiranju pride na krožnik.

Prav pri lokalno pridelanih paradižnikih se ta razlika hitro opazi. Paradižniki LUŠT so pridelani v Prekmurju, obrani ročno in dostavljeni še isti ali naslednji dan po obiranju. Zaradi kratkih transportnih poti ohranijo tisto, kar pri poletnih jedeh največ šteje: svežino, čvrstost in poln okus.

Na voljo so različne vrste – od grozdastih in češnjevih do datljevih, slivovih in pisanih paradižnikov LUŠTek, zato jih lahko vključimo v praktično vsak poletni recept. In dober paradižnik ne potrebuje veliko dodatkov. Malo olivnega olja, nekaj svežih zelišč, kos burrate ali popečen kruh in kosilo je pripravljeno v nekaj minutah.

V čem je skrivnost paradižnikov LUŠT?

Okus se začne že pri načinu pridelave. Paradižniki LUŠT rastejo v rastlinjakih v Renkovcih v Prekmurju, kjer v hladnejših delih leta uporabljajo obnovljiv geotermalni vir energije. Sadike so vzgojene iz gensko nespremenjenih semen in zasajene v naravno podlago iz šote in kokosovih vlaken. Zalivajo jih z deževnico, ki jo zbirajo v lagunah ob rastlinjakih.

Posebnost paradižnikov LUŠT so tudi čmrlji, ki oprašujejo cvetove in hkrati dokazujejo, da pri pridelavi ne uporabljajo škodljivih preparatov za varstvo rastlin. Če se pojavijo škodljivci, jih odstranjujejo z naravnimi plenilci.

Prav zaradi takšne pridelave imajo poletni recepti z lokalnimi paradižniki tudi drugačen okus. Ko so sestavine sveže, dozorele in obrane v pravem trenutku, ne potrebujejo veliko dodatkov. In prav poletje je čas, ko to najbolj pride do izraza – v preprostih jedeh, pripravljenih hitro, a z veliko okusa.

Poleti kuhamo drugače

Poletni recepti so danes predvsem hitri, lahki in prilagojeni tempu dneva. Po kolesarjenju, pohodu, dnevu na plaži ali večernem druženju na terasi si večina želi obrokov, ki ne zahtevajo več ur v kuhinji, a imajo še vedno poln okus. Lokalno pridelani paradižniki so poleti ena najbolj priljubljenih sestavin za testenine, solate, focaccie in preproste prigrizke.

In ko je osnova dobra, ni treba veliko. Nekaj svežih zelišč, kakovostno olivno olje in slovenski paradižniki pogosto naredijo več kot dolg seznam sestavin. Preizkusite recepte, ki dokazujejo, da je lahko tudi najbolj preprost krožnik videti in dišati kot iz dobre mediteranske restavracije.

Njoki, ki dišijo po poletju in Italiji

2 žlici oljčnega olja

2 stroka česna

200 g češnjevih paradižnikov LUŠT

100 g grozdastih paradižnikov LUŠT

4 liste bazilike

200 g paradižnikove pasate

120 ml vode

sol in poper

200 g mocarele

800 g njokov

120 ml vode od kuhanja njokov

svežo baziliko za serviranje

Priprava:

Na oljčnem olju popražimo sesekljan česen, da zadiši. Dodamo razpolovljene češnjeve in grozdaste paradižnike LUŠT ter kuhamo približno 10 minut. Primešamo baziliko, pasato in vodo, začinimo s soljo in poprom ter kuhamo še približno 15 minut.

Medtem skuhamo njoke in prihranimo nekaj vode od kuhanja. Njoke stresemo v omako, po potrebi dodamo malo vode od kuhanja in dobro premešamo. Vse skupaj prestavimo v pekač, dodamo narezano mocarelo in pečemo približno 10 minut pri 210 °C, da se sir lepo zapeče. Pred serviranjem dodamo še svežo baziliko.

Bruschette z datljevimi paradižniki LUŠT in burrato

1 bageto ali rustikalen kruh

200 g datljevih paradižnikov LUŠT

1 burrata

2 žlici oljčnega olja

1 strok česna

svežo baziliko

sol in poper

nekaj kapljic balzamičnega kisa (po želji)

Priprava:

Kruh narežemo na rezine in ga popečemo v pečici ali na ponvi, da postane hrustljav. Še topel kruh podrgnemo s strokom česna in pokapljamo z oljčnim oljem.

Datljeve paradižnike LUŠT narežemo na manjše koščke, jih rahlo posolimo in dodamo nekaj listov bazilike. Na vsako bruschetto damo žlico burrate, dodamo paradižnike in po želji zaključimo z nekaj kapljicami balzamičnega kisa.

Preprost recept, ki v nekaj minutah ustvari popoln poletni prigrizek ali večerjo za druženje na terasi.

Paradižnikova solata s kumarami LUŠT, feto in lubenico

1 slovensko kumaro LUŠT

300 g lubenice

150 g feta sira

pest češnjevih ali pisanih paradižnikov LUŠTek

pest sveže mete

pest bazilike

2 žlici oljčnega olja

sok polovice limete ali limone

sol in sveže mlet poper

Priprava:

Kumaro LUŠT narežemo na tanke rezine, lubenico na kocke, paradižnike pa razpolovimo. Vse skupaj damo v večjo skledo in dodamo nadrobljeno feto ter svežo meto in baziliko.

Prelijemo z oljčnim oljem in limetinim sokom, rahlo začinimo ter nežno premešamo. Solato postrežemo dobro ohlajeno – idealno kot lahko kosilo, prilogo poleg žara ali hitro poletno večerjo.

Poletni krožniki imajo letos novo zvezdo

To poletje se je družini LUŠT pridružila še novost – slovenske kumare LUŠT. Hrustljave, osvežilne in z nežnejšo lupino so odlična izbira za poletne solate, sendviče ali hitre prigrizke.

Pridelane so v sodobnem rastlinjaku v Prekmurju in so že na voljo pri večjih trgovcih po Sloveniji. Kombinacija slovenskih kumar LUŠT in svežih paradižnikov LUŠT pa je pravzaprav vse, kar poleti potrebujemo za hitro, lahkotno in okusno kosilo.