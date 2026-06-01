Avtorji:
A. P. K., STA

Ponedeljek,
1. 6. 2026,
18.16

Na jugu Italije v zažganem avtomobilu našli štiri trupla

Italijanska policija | Prve ugotovitve nakazujejo, da naj bi pred požarom prišlo do eksplozije, poroča DPA.

Prve ugotovitve nakazujejo, da naj bi pred požarom prišlo do eksplozije, poroča DPA.

V zažganem avtomobilu na bencinski črpalki ob glavni cesti v manjšem italijanskem mestu Amendolara na jugu države so gasilci danes odkrili štiri zoglenela trupla. Po prvih policijskih poročilih naj bi bile žrtve prebežniki iz Pakistana, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Okoliščine najdbe požganega avtomobila za zdaj niso jasne.

Med preiskovalci naj bi se po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa krepila teza, da je šlo za kaznivo dejanje, vendar za zdaj niso izključili drugih možnosti. Upajo, da jim bodo pri razjasnjevanju okoliščin incidenta pomagali posnetki nadzornih kamer na bencinski črpalki in v okolici. Video posnetke je policija že zasegla.

Moški, najdeni v avtomobilu, naj bi delali kot sezonski delavci

Moški so domnevno delali kot sezonski delavci. V kmetijstvu v regiji Kalabrija sicer dela veliko ljudi iz Azije, ki za opravljeno delo dobijo nizka plačila. V Italiji so predmet kritike pogosto tudi delovni pogoji, v katerih tuji delavci delajo v kmetijstvu.

Žrtve mafijske organizacije?

Ker v regiji deluje mafijska organizacija 'Ndrangheta, ki je znana po sežiganju žrtev nasilnih zločinov, so se pojavila ugibanja, ali je tudi četverica v Amendolari umrla pod roko mafije, poroča DPA. Toda poznavalci so opozorili, da je 'Ndrangheta trupla sežigala na odmaknjenih mestih, medtem ko se bencinska črpalka, kjer so gasilci našli zažgan avtomobil s štirimi umrlimi, nahaja ob prometni cesti v bližini morja.

