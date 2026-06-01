Zakaj vse več ljudi po 45. letu zavrne protezo in izbere All-on-X?

Še pred nekaj leti je bilo pri implantoloških terapijah veliko stvari prepuščenih občutku, izkušnjam in približni predstavi o končnem rezultatu. Danes pa sodobna digitalna implantologija omogoča nekaj povsem drugega – pacient lahko svoj prihodnji nasmeh vidi še pred začetkom terapije.

Za mnoge ljudi, ki že leta nosijo snemno protezo ali jim je bilo rečeno, da zaradi pomanjkanja čeljustne kosti niso primerni za implantate, je prav ta trenutek pogosto prelomnica. Prvič namreč ne gledajo več abstraktnega načrta ali rentgenske slike, ampak sebe z novim nasmehom, drugačnim izrazom na obrazu in predstavo, kako bi bilo lahko ponovno videti njihovo vsakdanje življenje.

Sodobna implantologija se ne začne več zgolj pri zobeh, ampak pri natančni diagnostiki, digitalnem načrtovanju in razumevanju celotnega organizma. V implantološkem centru odličnosti Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša, DDS, že več kot 34 let zdravijo tudi najzahtevnejše primere brezzobosti in izrazitega pomanjkanja čeljustne kosti. Pri tem uporabljajo napredne metode All-on-X, digitalno načrtovanje terapij in sodobne diagnostične pristope, ki omogočajo bolj varno, predvidljivo in individualno prilagojeno zdravljenje. Preverite možnosti zdravljenja v specializiranem implantološkem centru.

Če so vam morda kdaj rekli, da zaradi pomanjkanja kosti za vas ni rešitve, danes to še ne pomeni, da možnosti ne obstajajo.

Dr. Zdenko Trampuš, DDS, ustanovitelj in vodja klinike Ortoimplant DENTAL SPA, je eden vodilnih implantologov v regiji z več kot 34-letnimi izkušnjami na področju napredne implantologije in celostne obnove zob. Foto: Jan Lukanović

Ko pacient prvič vidi svoj prihodnji nasmeh

V Ortoimplant DENTAL SPA se vsak specialistično-diagnostični pregled začne bistveno drugače, kot so pacienti vajeni iz klasičnih zobozdravstvenih ordinacij. Cilj ni zgolj pogledati stanje zob, temveč razumeti celotno funkcijo ugriza, stanje čeljustne kosti, obrazno harmonijo in možnosti dolgoročne rehabilitacije.

Pregled vključuje funkcijsko-diagnostični pregled z maksilofacialno analizo (MFA), RTG-ortopan, 3D CBCT-slikanje zgornje in spodnje čeljusti, intraoralno skeniranje, profesionalno fotografiranje ter specialistično obravnavo, na podlagi katere nastane individualen načrt terapije.

Kombinacija vseh teh podatkov danes omogoča nekaj, kar je bilo še pred leti skoraj nepredstavljivo – digitalno vizualizacijo prihodnjega nasmeha še pred začetkom same terapije.

Kot pojasnjuje dr. Martin Trampuš, pacient prvič ne posluša več le razlage, ampak dejansko vidi, kako bi bil lahko videti njegov obraz z novimi fiksnimi zobmi. Pogosto je ravno ta trenutek tisti, ko ljudje po dolgih letih odlašanja dobijo občutek, da rešitev zanje res obstaja.

Digitalno načrtovanje terapije omogoča tudi bistveno večjo predvidljivost samega posega.

Danes pri implantatih ni več prostora za ugibanje

Veliko ljudi še vedno verjame, da je pri implantatih najpomembnejše samo vprašanje, ali imajo dovolj čeljustne kosti. A sodobna implantologija danes upošteva veliko širšo sliko.

Na uspešnost implantološke terapije lahko vplivajo številni dejavniki, od pomanjkanja vitaminov in mineralov, presnovnih neravnovesij do kroničnih vnetij in kakovosti kostnega metabolizma. Zato so v Ortoimplant DENTAL SPA uvedli tudi diagnostiko kostnega metabolizma, ki predstavlja pomemben korak v personaliziranem načrtovanju implantoloških terapij.

Gre za napredno diagnostiko, pri kateri z analizo več kot 50 različnih parametrov pridobijo natančen vpogled v stanje organizma še pred posegom. Tako lahko že vnaprej ocenijo, kako se bo telo odzivalo na implantate in ali obstajajo dejavniki, ki bi lahko vplivali na osteointegracijo oziroma zraščanje implantata s kostjo.

Namesto univerzalnega pristopa lahko terapijo zato prilagodijo vsakemu posamezniku posebej. Ne gre več le za vstavljanje implantatov, ampak za celostno načrtovanje terapije na podlagi konkretnih, merljivih podatkov.

"Rekli so mi, da nimam dovolj kosti"

To je eden najpogostejših stavkov, ki jih v Ortoimplant DENTAL SPA slišijo od novih pacientov. Mnogi po letih nošenja snemne proteze ali dolgotrajni brezzobosti dobijo občutek, da zanje preprosto ni več rešitve. Po letih brezzobosti ali nošenja proteze se količina čeljustne kosti pogosto močno zmanjša, zato mnogi dobijo občutek, da zanje ni več rešitve.

Toda prav na področju najzahtevnejših primerov je sodobna implantologija v zadnjih letih naredila največji napredek.

Prikaz implantološke rešitve All-on-4, kjer je celoten zobni lok stabilno pritrjen na štiri strateško nameščene implantate. Takšna razporeditev omogoča izjemno stabilnost, naraven videz in polno funkcionalnost zob. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

V kliniki poudarjajo, da vsak primer zahteva individualno analizo, saj univerzalne rešitve ne obstajajo. Ključno vlogo pri tem imajo natančna diagnostika, dolgoletne izkušnje in personalizirano načrtovanje terapije.

Zakaj ljudje z implantati odlašajo tudi po več let

Veliko pacientov ne odlaša z implantološko terapijo zato, ker jih rešitev ne bi zanimala, ampak zato, ker jih je strah. Nekateri imajo za seboj neprijetne izkušnje iz preteklosti, drugi pa se bojijo bolečine. Prav zato so v Ortoimplant DENTAL SPA razvili edinstven protokol DENTAL SPA, ki implantološko zdravljenje združuje z metodami za zmanjševanje stresa, boljše počutje in podporo organizmu med okrevanjem.

Klinika je registrirana tudi za anesteziologijo, zato je pacientom glede na indikacije na voljo analgosedacija – stanje zmanjšane zavesti pod popolnim nadzorom anesteziologa. To pomeni, da lahko pacient poseg prestane brez strahu, stresa in neprijetnega občutka, mnogi pa imajo občutek, kot da je celoten postopek trajal le nekaj minut.

Poseben del protokola DENTAL SPA predstavljajo tudi podporni tretmaji, kot so limfna drenaža, ozonoterapija, hiperbarična kisikova terapija, intravenska vitaminsko-mineralna dopolnila in drugi postopki, namenjeni podpori regeneraciji organizma ter hitrejšemu okrevanju po posegu.

Njihov edinstveni protokol DENTAL SPA združuje vrhunsko medicino z okoljem, ki je zasnovano za pomiritev in podporo telesu. Foto: Jan Lukanović

V mirni SPA-coni klinike je pacientom na voljo tudi Zuu Bar, prostor, zasnovan tako, da obisk pri zobozdravniku ne spominja na klasično ordinacijo, temveč na bistveno bolj sproščeno in prijetno izkušnjo.

Brezzobost ni samo estetska težava

Ko ljudje izgubijo zobe, težava pogosto ni samo v videzu nasmeha. Dolgotrajna brezzobost lahko vpliva na prehranjevanje, samozavest, govor in tudi na splošno kakovost življenja. Številni se začnejo izogibati določeni hrani, govorijo bolj zadržano in se postopoma umikajo iz družbenih situacij. Hkrati zaradi izgube zob prihaja tudi do nadaljnje izgube čeljustne kosti.

Strokovnjaki opozarjajo, da brezzobosti ni dobro ignorirati ali z zdravljenjem predolgo odlašati. Pravočasna diagnostika namreč pogosto omogoča enostavnejši, hitrejši in manj obremenjujoč potek terapije.

Več kot 34 let izkušenj pri zdravljenju najzahtevnejših primerov Ortoimplant DENTAL SPA že več kot 34 let vodi dr. Zdenko Trampuš, DDS, skupaj z ekipo strokovnjakov, specializiranih za zdravljenje brezzobosti ter izrazitega pomanjkanja čeljustne kosti. Danes sodobne digitalne tehnologije, napredne implantološke metode in individualno načrtovanje omogočajo rešitve tudi pacientom, ki so morda drugje slišali, da zanje ni več možnosti. Če razmišljate o implantatih ali želite preveriti, kakšne možnosti obstajajo v vašem primeru, je prvi korak specialistično-diagnostični pregled. Rezervirajte pregled in preverite, kakšne so vaše možnosti .

Ob dr. Trampušu v kliniki deluje sin dr. Martin Trampuš, ki z mladostno zagnanostjo v delo prinaša energijo in sodobne digitalne pristope. Foto: Jan Lukanović