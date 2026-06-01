Jaka Lopatič

Jaka Lopatič

19-letni Paul Seixas trdo trenira za Tour de France

Paul Seixas letel na legendarnem Tourmaletu: številke bi morale zanimati tudi Pogačarja in Jonasa

Jaka Lopatič

Jaka Lopatič

Tadej Pogačar Paul Seixas | Paul Seixas ima letos za seboj izjemno sezono. Pohvalil ga je tudi slovenski zvezdnik Tadej Pogačar. | Foto Guliverimage

Paul Seixas ima letos za seboj izjemno sezono. Pohvalil ga je tudi slovenski zvezdnik Tadej Pogačar.

Foto: Guliverimage

Nadarjeni francoski kolesar Paul Seixas bo na letošnji dirki Tour de France eno najbolj zanimivih imen. Šele 19-letni francoski kolesar je po višinskih pripravah v Sierri Nevadi opravil ogled pirenejske etape, nato pa na Tourmaletu na Stravi podrl nekaj odmevnih časov. Trening sicer ni dirka, a številke so dovolj zanimive, da so jih opazili tudi v kolesarskem svetu in začeli delati nove vzporednice s Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom, ki bosta osrednja favorita za rumeno majico.

Pri vsega 19 letih je francoski kolesar Paul Seixas že v središču pozornosti. V tem koledarskem letu je nanizal nekaj velikih zmag (Dirka po Baskiji, Valonska puščica, klasika Faun–Ardèche) ter bil drugi na Strade Bianche, Liege–Bastogne–Liege in Dirki po Algarveju. Zdaj se je skupaj s svojo ekipo odločil, da se bo letos pomeril tudi na sloviti dirki Tour de France, kar bo celo njegov krstni Grand Tour v karieri.

Na dirko vseh dirk se zavzeto pripravlja. Cyclingnews je poročal, da je v dveh tednih v Sierri Nevadi zbral več kot 1.600 kilometrov in več kot 43 tisoč višinskih metrov, kar kaže, kako resno se pri Decathlon CMA CGM lotevajo njegovega prvega Toura. Konec tedna je nato opravil ogled ene ključnih pirenejskih etap. A vzpona si ni le ogledoval, temveč tudi dodobra navil pedale.

Etapa bo vključevala tudi Col d'Aspin (12 km/6,5 %) in sloviti Col du Tourmalet (17.1 km/ 7,3 %) – vzpona, ki sta v zgodovini Toura že večkrat krojila razplet.

Ali se bo Paul Seixas lahko zoperstavil Pogačarju in Vingegaardu na Dirki po Franciji?

  • Da, boljši bo od obeh
    6,40 %
    13 glasov
  • Zaostal bo le za Pogačarjem
    29,56 %
    60 glasov
  • Pred njim bo le Vingegaard
    1,97 %
    4 glasov
  • Oba bosta pred njim
    44,83 %
    91 glasov
  • Tour de France bo prevelik zalogaj
    17,24 %
    35 glasov
Oddanih 203 glasov

Dva dneva, skoraj sedem tisoč višinskih metrov

V soboto je skupaj z Nicolasom Prodhommom in Matthewem Riccitellom odpeljal zadnjih sto kilometrov etape, prečkal Aspin in Tourmalet, nato pa se na Tourmalet povzpel še z druge strani. Skupno je nabral 136 kilometrov in približno 4.200 višinskih metrov.

Paul Seixas je trdo treniral na pripravah v Sierri Nevadi. Foto: Ana Kovač

Dan pozneje je šel znova na delo. S Prodhommom je odpeljal še 90 kilometrov in dodatnih 2.900 višinskih metrov. V ospredju je bil spet Tourmalet, tokrat z visoko intenzivnostjo. In ko so se na Stravi (platforma, kjer kolesarji, tudi nekateri profesionalni, objavljajo svoje kolesarske poti) pojavile številke, se je marsikdo začudil.

Strava razkrila odmevne čase

Po podatkih, ki jih je objavil CyclingUpToDate, je Seixas na 10,1 kilometra dolgem odseku s 6,9-odstotnim povprečnim naklonom postavil čas 25 minut in 25 sekund. To pomeni skoraj 24 kilometrov na uro povprečne hitrosti na vzponu. Še bolj zanimivo je to, da je bil 35 sekund hitrejši od prejšnjega najboljšega časa rojaka Lennyja Martineza, ki ga je ta postavil na 14. etapi Toura lani.

Na drugem, 8,7 kilometra dolgem odseku s 6,5-odstotnim povprečnim naklonom je bil Seixas od Martineza hitrejši za več kot minuto in pol. Primerjava seveda ne more biti popolna. Trening vendarle ni etapa Toura, kjer imajo kolesarji v nogah že dneve naporov, taktiko ekip, vročino, položaj v skupnem seštevku ... A vseeno je podatek dovolj zgovoren, da se ga ne da kar spregledati.

Kaj lahko stori proti Pogačarju in Vingegaardu

Martinez je lani megleni Tourmalet prečkal v povsem drugačnih okoliščinah. Bil je del napadalne skupine, v kateri so bili tudi močni hribolazci, med drugim Thymen Arensman, Sepp Kuss in Ben Healy, čez vrh Tourmaleta pa je šel sam v pikčasti majici najboljšega hribolazca.

Tadeju Pogačarju je sledil na belgijskem spomeniku Liege–Bastogne–Liege in na koncu osvojil drugo mesto. Foto: Guliverimage

Čeprav je govora o treningu, so številke zanimive za kolesarsko javnost, ki si želi poleg dvoboja med Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom videti še kakšnega kolesarja, ki bi ju ogrožal. Da bi Tour de France dobil dodatno razsežnost.

Seixas ima pri 19 letih za seboj že izjemno pomlad, a tritedenska dirka ima svoje zakonitosti. Da ima mladi Francoz močne noge, ni dvoma. Da lahko zdrži tudi naporne kolesarske spomenike, prav tako ne. Vprašanje je, kako se bo spopadel z največjo dirko na svetu, ki traja kar tri tedne, zahteva ogromno zbranosti – zlasti v ravninskih etapah –, prisotnega je veliko pritiska, ki ga bo še izdatneje čutil, ker je Francoz (ti so kot zmagovalca slovitega Toura svojega kolesarja nazadnje pozdravili leta 1985, ko je zmagal Bernard Hinault), nervoza v pelotonu je ogromna ...

Generalko za Tour bo opravil na francoskih tleh

Pred Tourom ga čaka še generalka. Seixas bo nastopil na dirki Tour Auvergne–Rhône–Alpes (nekdanji Kriterij po Dofineji), ki bo od 7. do 14. junija in bo zanj pomemben test pred julijskim nastopom na Dirki po Franciji. Lani je tam končal na osmem mestu (več kot osem minut za Pogačarjem), letos pa bo pozornost okoli njega precej večja. Njegovi največji tekmeci bodo Joao Almeida, Isaac del Torro, Juan Ayuso, Mattias Skjelmose, Daniel Felipe Martinez, Luke Plapp

Paul Seixas | Foto: Ana Kovač

Tourmalet mu je za zdaj dal potrditev, da ima pravi motor, Tour de France pa bo pokazal, kaj te številke pomenijo, ko se bo moral po klancih meriti z najboljšimi na svetu, kot sta zmagovalca zadnjih petih izvedb – Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard.

Datum Rezultat Dirka
26. 4. 2. mesto Liège–Bastogne–Liège
22. 4. 1. mesto La Flèche Wallonne
6.–11. 4. 1. mesto v skupnem seštevku Itzulia Basque Country
7. 3. 2. mesto Strade Bianche
28. 2. 1. mesto Faun–Ardèche Classic
18.–22. 2. 2. mesto v skupnem seštevku Volta ao Algarve
