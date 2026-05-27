Jaka Blažič prestal operacijo, težavam Krke ni videti konca

Košarkarji Krke in Cedevite Olimpije bodo danes začeli boj v finalu državnega prvenstva. Novomeška ekipa je do zdaj slavila sedemkrat, Cedevita Olimpija pa 22-krat. Tudi letos je zasedba Zvezdana Mitrovića v izraziti vlogi favorita, kar je pred začetkom polfinala poudaril tudi strateg Krke Dejan Jakara, ki mu je v zadnjem obdobju ogromno težav povzročal zdravniški karton košarkarjev.

Da je košarkarska klubska sezona tik pred koncem, pred začetkom finala lige OTP banka zagotovo dokazujejo tudi zdravstvene težave tako Krke kot Cedevite Olimpije. Krka je imela določene težave že med polfinalom z Ilirijo, ko je na drugi tekmi nastopila brez treh pomembnih členov, v zasedbi Olimpije je Jaka Blažič ravno v torek prestal operacijo meniskusa, že prej je sezono končal tudi Žiga Daneu, oba pa bi bila v boju za domačo krono za Zvezdana Mitrovića še kako pomembna.

"Za nami je že skoraj 60 tekem v tej sezoni, zato pričakujem zahtevno in težko finalno serijo. Krka je resna ekipa z jasno postavljenim sistemom in v primerjavi s februarjem, ko smo se pomerili nazadnje, deluje precej drugače, predvsem z vidika intenzivnosti igre. Na žalost imamo tudi določene kadrovske težave – brez Jake Blažiča in Žige Daneua bo še posebej zahtevno, Jaka pa je prestal operativni poseg po poškodbi meniskusa. Ob pravilih glede omejenega števila tujih igralcev bodo pomembno vlogo dobili tudi mladi domači košarkarji, ki bodo imeli priložnost, da stopijo v ospredje in jo izkoristijo. Naš cilj ostaja jasen – osvojitev naslova državnega prvaka," je pred začetkom finala jasen Zvezdan Mitrović.

Zvezdan Mitrović in Dejan Jakara Foto: Aleš Fevžer

Krka v treh tekmah izločila Ilirijo

Branilci naslova so v končnici najprej v četrtfinalu izločili Laško, zatem pa v polfinalu v dveh tekmah še Šenčur. Krka je na drugi strani v četrtfinalu izločila Hopse, nato pa so proti Iliriji za napredovanje potrebovali tri tekme, še posebej na zadnji je bilo do polčasa precej vroče. "Za obe tekmi, ki smo jih v seriji dobili, nisem niti približno pričakoval, da jih bomo na koncu dobili s takšno razliko, glede na to da smo na prvi tekmi igrali brez dveh igralcev, na drugi brez treh, na tretjo smo se podali skoraj brez četverice, pa je Mahkovic nekako zdržal in bil tudi eden izmed najboljših. Tisto drugo srečanje je bilo eno naših najslabših v sezoni, naredili smo toliko taktičnih in tehničnih napak, ki jih od svojih igralcev sploh nisem navajen. Sami sebi smo zmanjšali pritisk, fantje so stopili skupaj in pokazali, da imamo srce. Igralci želijo vse narediti za klub in to je na koncu pretehtalo," se je proti polfinalu ozrl Dejan Jakara.

Tudi pred začetkom finala se sooča s številnimi ugankami, na koga bo lahko računal. "Bačvić je ozdravel, sta se pa med zadnjo tekmo poškodovala še dva košarkarja in iz dneva v dan čakamo ali bosta lahko nastopila ali ne. Verjamem, da bosta stisnila zobe, ne bomo šli pa na vse ali nič že prvo tekmo, upam, da bomo v večji meri v redu, dobro bo že, če bosta manjkala samo dva igralca. Gremo po presenečenje, favoriti gor ali dol, vemo, kdo je Cedevita Olimpija, a zagotovo bomo dali vse od sebe. Sploh prva tekma bo pomembna, kjer bomo imeli še pomoč domačih navijačev," je dodal Jakara.

Aleksej Nikolić in Leon Šantelj Foto: Aleš Fevžer

Olimpija po tretjo domačo lovoriko

Cedevita Olimpija in Krka bosta v sredo v Novem mestu v tekmovalni sezoni 2025/26 moči merili tretjič. Na prvih dveh medsebojnih obračunih so bili uspešnejši Ljubljančani. Ekipi sta se pomerili tudi v lanskem finalu državnega prvenstva, v katerem so Zmaji na koncu slavili s 3:1 v seriji. Kljub jasni vlogi favorita in tudi dejstvu, da je osvojitev državnih lovorik za Cedevito Olimpijo že kar obveza, pa v taboru Olimpije motiva za konec sezone ne manjka.

"Za nami je dolga sezona z veliko tekmami in ogromno minutami na parketu. Kljub vsemu pa nas zdaj čaka najzahtevnejši del, zaključek sezone v maju in juniju, ko manjše in večje poškodbe pogosto začnejo povzročati težave ekipam. Čez celotno sezono smo uspešno vzdrževali formo, zdaj pa bo ključnega pomena, da tudi v zadnjem delu tekmovalnega obdobja ostanemo na visoki ravni. Pred nami je kakovosten tekmec, ki je v zadnjih dveh mesecih pokazal dober ritem in kakovostne predstave. Veselimo se finala in pripravljeni smo na izziv," je pred začetkom finala poudaril Aleksej Nikolić.

