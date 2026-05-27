V dvorani Leona Štuklja se je začel finale državnega prvenstva med košarkarji Krke in Cedevite Olimpije. Ekipi igrata na tri zmage. Čeprav so na papirju favoriti Ljubljančani, Dolenjci ne izključujejo možnosti prekinitve niza serijskih prvakov. In ni veliko manjkalo, da bi Krka dobila prvo tekmo. Po 40 minutah je bilo na semaforju 86:86, kar je pomenilo, da je odločal podaljšek. Pravzaprav dva, ko je bila ekipa iz Stožic boljša z 90:89.

Ljubljančani so naredili prvi korak k peti zaporedni trojni kroni v domačih tekmovanjih in 23. naslovu državnih prvakov oziroma šestemu v nizu. Osvojili so zadnjih petnajst naslovov pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije; zadnjo lovoriko, ki so jo izpustili iz rok, je bil pokal leta 2021. Tega so dvignili košarkarji Krke, ki od tedaj niso več stopili na najvišjo stopničko v nobenem tekmovanju. Novomeščani imajo sicer sedem naslovov državnega prvaka, zadnjega z letnico 2013/14.

David Škara je zadel za prvo zmago Cedevite Olimpije. Foto: Aleš Fevžer

Prvo tekmo je bolje začela Cedevita Olimpija, ki je pob polčasu vodila z 39:30. Krka je v tretji četrtini hitro ujela korak in dobre tri minute pred koncem tega dela igre izenačila. Lovro Urbiha je s trojko malce pozneje poskrbel še za vodstvo domače zasedbe, ki je šla v zadnjih deset minut s točko naskoka.

V teh je Krka uvodoma imela preveč slabih akcij in nenatančnih metov, kar so gosti unovčili in prišli do vodstva z 62:55. Sledilo je novo obdobje zgrešenih metov na obeh straneh, je pa minuto pred koncem Krka s trojko in prostima metoma prišla na 64:66 in poskrbela za napete zadnje sekunde. Sukhmail Mathon je 19 sekund pred koncem izid še izenačil in izsilil podaljšek, potem ko Alekseju Nikoliću ob izteku časa ni uspelo zadeti meta s polrazdalje. Tudi v tem je bilo tesno, končal se je s 74:74, tako da je sledil še en podaljšek.

Tudi ta je bil večino časa izenačen, pri 86:86 je Olimpija povedla z 88:86 po polaganju Davida Škare. Ostalo je še 3,9 sekunde za napad Krke, ki ga je izkoristila za trojko Khalila Brantleyja in vodstvo z 89:88. Ljubljančani pa so nato imeli še 1,5 sekunde za svoj met, prav Škara pa je nato ob izteku časa zadel za dve točki in zmago. Pri Krki je Mathon imel 16 točk in 10 skokov, Brantley 15 točk, Urbiha pa 13 točk in sedem skokov. Pri Olimpiji pa je DJ Stewart dosegel 20 točk, toliko jih je imel tudi Umoja Gibson, Aleksej Nikolić pa je dodal 15 točk in sedem podaj.

Liga OTP banka, finale, prva tekma

Sreda, 27. maj

