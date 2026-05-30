Serija se seli v Stožice

V finalu košarkarske lige OTP banka bo danes na sporedu druga tekma med Cedevito Olimpijo in Krko, ki bo na sporedu ob 20. uri v Stožicah. Ljubljančani v seriji vodijo z 1:0, potem ko so v sredo v Novem mestu zmagali po dveh podaljških košu Davida Škare v zadnji sekundi srečanja za 90:89.

Ljubljančani so tako v sredo naredili prvi korak k peti zaporedni trojni kroni v domačih tekmovanjih in 23. naslovu državnih prvakov oziroma šestemu v nizu. Osvojili so zadnjih petnajst naslovov pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije, zadnjo lovoriko, ki so jo izpustili iz rok, je bil pokal leta 2021. Tega so dvignili košarkarji Krke, ki od tedaj niso več stopili na najvišjo stopničko v nobenem tekmovanju. Novomeščani imajo sicer sedem naslovov državnega prvaka, zadnjega z letnico 2013/14.

Krka in Cedevita Olimpija sta se doslej v finalih državnega prvenstva srečali enajstkrat, prvič sta o naslovu odločala 2001, šestkrat je slavila Krka, petkrat pa Cedevita Olimpija. Lani so Ljubljančani zmagali s 3:1.

Liga OTP banka, finale, druga tekma

Sobota, 30. maj

Liga OTP banka, finale: Krka - Cedevita Olimpija /0:1/ / / izid v zmagah; igrajo na tri zmage

Lestvica po rednem delu: