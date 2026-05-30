Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sobota,
30. 5. 2026,
9.31

Osveženo pred

23 ur

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Liga OTP banka Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija KK Krka Novo mesto finale

Sobota, 30. 5. 2026, 9.31

23 ur

Liga OTP banka, finale, druga tekma

Serija se seli v Stožice

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Aleksej Nikolić | Aleksej Nikolić je na prvi tekmi, ki sta jo odločila dva podaljška, igral kar 44 minut. | Foto Filip Barbalić

Aleksej Nikolić je na prvi tekmi, ki sta jo odločila dva podaljška, igral kar 44 minut.

Foto: Filip Barbalić

V finalu košarkarske lige OTP banka bo danes na sporedu druga tekma med Cedevito Olimpijo in Krko, ki bo na sporedu ob 20. uri v Stožicah. Ljubljančani v seriji vodijo z 1:0, potem ko so v sredo v Novem mestu zmagali po dveh podaljških košu Davida Škare v zadnji sekundi srečanja za 90:89.

Ljubljančani so tako v sredo naredili prvi korak k peti zaporedni trojni kroni v domačih tekmovanjih in 23. naslovu državnih prvakov oziroma šestemu v nizu. Osvojili so zadnjih petnajst naslovov pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije, zadnjo lovoriko, ki so jo izpustili iz rok, je bil pokal leta 2021. Tega so dvignili košarkarji Krke, ki od tedaj niso več stopili na najvišjo stopničko v nobenem tekmovanju. Novomeščani imajo sicer sedem naslovov državnega prvaka, zadnjega z letnico 2013/14.

Krka in Cedevita Olimpija sta se doslej v finalih državnega prvenstva srečali enajstkrat, prvič sta o naslovu odločala 2001, šestkrat je slavila Krka, petkrat pa Cedevita Olimpija. Lani so Ljubljančani zmagali s 3:1.

Zvezdan Mitrović, Cedevita Olimpija
Sportal Smrekar po drami ostal brez besed, Mitrović s kritiko: To moram povedati

Liga OTP banka, finale, druga tekma

Sobota, 30. maj

Liga OTP banka, finale:

Krka - Cedevita Olimpija  /0:1/

/ /  izid v zmagah; igrajo na tri zmage

Lestvica po rednem delu:

Cedevita Olimpija Jaka Blažič
Sportal Blažič prestal operacijo, težavam Krke ni videti konca

Liga OTP banka Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija KK Krka Novo mesto finale
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.