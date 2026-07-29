Evropa se vrača v Stožice. Olimpija sporočila vse termine.

Slovenski košarkarski prvak Cedevita Olimpija bo evropsko sezono 2026/27 v BKT EuroCupu začel v Španiji, kjer se bo v prvem kolu pomeril z Recoletas Salud San Pablo Burgos. Zmaji se bodo v evropskem pokalu prvič predstavili domačim navijačem v 2. krogu, ko bo v Ljubljani gostoval izraelski Hapoel Midtown Jerusalem. Znan je razpored vseh 14 tekem Olimpije.

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo v rednem delu tekmovanja doma odigrali sedem evropskih obračunov. Navijači bodo v Areni Stožice spremljali obračune proti ekipam Hapoel Midtown Jerusalem, Le Mans Sarthe Basket, Baglietto Derthona Tortoni, Recoletas Salud San Pablo Burgos, Riga Zelli, Aris Thessaloniki Betsson in Rostock Seawolves. Tudi v sezoni 2026/27 bo tako Arena Stožice prizorišče evropske košarke, vse domače tekme zmajem pa se bodo začele ob 18.30.

Sezona 2026/27 prinaša prenovljeno podobo BKT EuroCupa. Dvaintrideset ekip bo v rednem delu sezone, ki se bo začel 29. septembra, razdeljenih v štiri skupine s po osmimi moštvi. Vsaka skupina bo odigrala 14 krogov rednega dela tekmovanja, v katerem se bo vsaka ekipa z vsakim od preostalih sedmih nasprotnikov pomerila dvakrat. V končnico bodo napredovale štiri najboljše ekipe iz vsake skupine. Izločilni del tekmovanja bodo sestavljali osmina finala, četrtfinale, polfinale in finale, vse serije pa bodo odigrane po sistemu na dve dobljeni tekmi.