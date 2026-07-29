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Avtor:
R. P.

Sreda,
29. 7. 2026,
12.18

Osveženo pred

40 minut

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Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija Eurocup Eurocup

Sreda, 29. 7. 2026, 12.18

40 minut

Razpored vseh tekem Cedevite Olimpije v Evropi

Evropa se vrača v Stožice. Olimpija sporočila vse termine.

Avtor:
R. P.

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Cedevita Olimpija Laško | Cedevita Olimpija bo v skupinskem delu KT EuroCupa odigrala 14 tekem. | Foto Filip Barbalić

Cedevita Olimpija bo v skupinskem delu KT EuroCupa odigrala 14 tekem.

Foto: Filip Barbalić

Slovenski košarkarski prvak Cedevita Olimpija bo evropsko sezono 2026/27 v BKT EuroCupu začel v Španiji, kjer se bo v prvem kolu pomeril z Recoletas Salud San Pablo Burgos. Zmaji se bodo v evropskem pokalu prvič predstavili domačim navijačem v 2. krogu, ko bo v Ljubljani gostoval izraelski Hapoel Midtown Jerusalem. Znan je razpored vseh 14 tekem Olimpije.

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Košarkarji Cedevite Olimpije bodo v rednem delu tekmovanja doma odigrali sedem evropskih obračunov. Navijači bodo v Areni Stožice spremljali obračune proti ekipam Hapoel Midtown Jerusalem, Le Mans Sarthe Basket, Baglietto Derthona Tortoni, Recoletas Salud San Pablo Burgos, Riga Zelli, Aris Thessaloniki Betsson in Rostock Seawolves. Tudi v sezoni 2026/27 bo tako Arena Stožice prizorišče evropske košarke, vse domače tekme zmajem pa se bodo začele ob 18.30.

Sezona 2026/27 prinaša prenovljeno podobo BKT EuroCupa. Dvaintrideset ekip bo v rednem delu sezone, ki se bo začel 29. septembra, razdeljenih v štiri skupine s po osmimi moštvi. Vsaka skupina bo odigrala 14 krogov rednega dela tekmovanja, v katerem se bo vsaka ekipa z vsakim od preostalih sedmih nasprotnikov pomerila dvakrat. V končnico bodo napredovale štiri najboljše ekipe iz vsake skupine. Izločilni del tekmovanja bodo sestavljali osmina finala, četrtfinale, polfinale in finale, vse serije pa bodo odigrane po sistemu na dve dobljeni tekmi.

Razpored tekem Cedevite Olimpije:

30.9.2026: Recoletas Salud San Pablo Burgos – Cedevita Olimpija
6.10.2026: Cedevita Olimpija – Hapoel Midtown Jerusalem
14.10.2026: Riga Zelli - Cedevita Olimpija
21.10.2026: Cedevita Olimpija – Le Mans Sarthe
28.10.2026: Aris Solun - Cedevita Olimpija
4.11.2026: Cedevita Olimpija – Baglietto Derthona Tortoni
10.11.2026: Rostock Seawolves – Cedevita Olimpija
18.11.2026: Cedevita Olimpija - Recoletas Salud San Pablo Burgos
9.12.2026: Hapoel Midtown Jerusalem – Cedevita Olimpija
16.12.2026: Cedevita Olimpija – Riga Zelli
23.12.2026: Le Mans Sarthe – Cedevita Olimpija
30.12.2026: Cedevita Olimpija - Aris Solun
6.1.2027: Baglietto Derthona Tortoni – Cedevita Olimpija
13.1.2027: Cedevita Olimpija – Rostock Seawolves

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