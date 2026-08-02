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Avtor:
S. K.

Nedelja,
2. 8. 2026,
22.22

Osveženo pred

7 minut

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slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let EuroBasket 2026 Domen Zevnik italijanska košarkarska reprezentanca finale

Nedelja, 2. 8. 2026, 22.22

7 minut

EuroBasket do 18 let, finale

Dominantna predstava slovenskih najstnikov za evropsko krono

Avtor:
S. K.

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Slovenska košarkarska reprezentanca U18, EP 2026 | Mladi slovenski košarkarji so evropski prvaki! | Foto FIBA

Mladi slovenski košarkarji so evropski prvaki!

Foto: FIBA

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je osvojila naslov evropskega prvaka. V velikem finalu prvenstva v Trentinu je z dominantno predstavo in vodstvom od prve do zadnje minute z 88:71 premagala Italijo. V tekmi za tretje mesto sta se pomerili poraženi reprezentanci iz sobotnih polfinalnih tekem, Španija in Francija. Zmagali so Galski petelini s 74:69.

EuroBasket26: slovenska košarkarska reprezentanca U18 - Španija
Sportal Mladi Slovenci v finalu! V nedeljo z Italijani za naslov prvaka.

EuroBasket do 18 let, finale in tekma za 3. mesto:

Finale:
Slovenija: Italija 88:71 (70:52, 50:37, 27:15)

Za 3. mesto:
Španija : Francija 69:74 (51:57, 34:43, 16:27)

Natanko dva tedna po evropski kroni slovenske reprezentance do 20 let v Stožicah, so se na prestol Stare celine v Trentinu povzpeli še njihovi dve leti mlajši kolegi. Slovenska vrsta je na prvenstvu do 18 let dominirala, v finalu se je pomerila z gostitelji turnirja Italijani in jih premagala z 88:71.

Nekaj kritičnih minut so imeli varovanci Domna Zevnika pravzaprav le v začetku drugega polčasa, ko so se domači na krilih Pape Cheickha Nianga približali na vsega štiri točke zaostanka, a so nato mladi Slovenci spet vzpostavili ravnotežje, v zadnji četrtini prišli do najvišje prednosti na tekmi (23 točk), pa nato finale rutinirano pripeljali do konca.

Junak tekme in tudi turnirja je bil Stefan Joksimović. V finalu je dosegel 24 točk, tem pa dodal osem skokov in pet asistenc. 21 točk je dosegel Lukas Bojović, 15 Igor Stjepanović, deset Jusuf Karisik, ki je še z desetimi skoki dosegel dvojni dvojček. Pri Italiji je s 27 točkami izstopal že omenjeni Niang, ki je bil edini strelec z dvomestnim številom točk.   

Že z uvrstitvijo v polfinale so si Slovenci hkrati priborili vozovnico za svetovno prvenstvo do 19 let, ki bo med 26. junijem in 4. julijem prihodnje leto potekalo v čeških Pardubicah.

Bronasto odličje so osvojili Francozi, ki so bili s 74:69 boljši od Špancev.

EuroBasket do 18 let, finale in tekma za 3. mesto:

Nedelja, 2. avgust:

Slovenska reprezentanca do 18 let: Rok Kozel, Gal Čop, Stefan Joksimović, Maks Ciperle, Lukas Bojović, Timotej Balažič, Jazon Krošelj, Igor Stjepanović, Jusuf Karišik, Oskar Kuzman, Anid Pašič, Martin Cizej. Selektor: Domen Zevnik.

Stjepanović, Eurobasket U18
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slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let EuroBasket 2026 Domen Zevnik italijanska košarkarska reprezentanca finale
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