Cedevito Olimpijo okrepil ameriški center Jayce Johnson

Novi član košarkarske ekipe Cedevite Olimpije je 28-letni ameriški center Jayce Johnson, ki bo okrepil igro pod obročema, so sporočili iz ljubljanske ekipe. Nekdanji reprezentant ZDA je s slovenskimi prvaki podpisal enoletno pogodbo.

Dva metra in 13 centimetrov visoki Jayce Johnson v Ljubljano prihaja po sezoni v Turčiji, kjer je v dresu Manise na 30 odigranih tekmah v povprečju dosegal 9,1 točko in 7,5 skokov na tekmo.

Američan je košarkarsko pot začel na univerzi Utah, nato pa študijsko kariero zaključil na univerzi Marquette, po vstopu med profesionalce pa si je izkušnje nabiral v Romuniji, Italiji, v razvojni ligi NBA G league, nazadnje je igral v Turčiji.

"Navdušen sem, da sem postal del tako kakovostnega kluba, kot je Cedevita Olimpija. Verjamem, da lahko s svojim znanjem, energijo in igro pomagam ekipi ter skupaj s klubom in mestom Ljubljana ustvarimo nekaj posebnega. Po odlični izkušnji v Manisi se veselim novega izziva in vsega, kar prinaša življenje v Ljubljani. Verjamem, da nas čaka uspešna sezona" je za spletno stran Olimpije povedal Johnson.

Pohvali se lahko tudi z igranjem za člansko reprezentanco ZDA. Zaigral je na dveh tekmah kvalifikacij za pokal Amerike leta 2025, v povprečju pa je v svojo statistiko vpisal 8,5 točke in 10,0 skokov.

"Jayce je igralec, ki naši ekipi prinaša dimenzijo, ki smo jo iskali. Gre za fizično čvrstega centra z občutkom za skok in zaščito obroča. Verjamemo, da bo s svojo energijo, delovno etiko in izkušnjami pomemben člen naše zasedbe ter da se bo odlično vključil v sistem igre naše ekipe," je ob sklenitvi sodelovanja povedal športni direktor Cedevite Olimpije Chechu Mulero.