Ameriški košarkar LeBron James bo s Philadelphia 76ers podpisal dveletno pogodbo v vrednosti 8 milijonov dolarjev (dobrih sedem milijonov evrov), ki vključuje igralčevo opcijo za drugo leto, poročata Klutch Sports Group in Rich Paul za ESPN.

Liga NBA in košarkarski navijači so vendarle dočakali odločitev LeBrona Jamesa. Čeprav sta se v zadnjih dneh kot njegovi možni naslednji destinaciji omenjala predvsem Cleveland Cavaliers in Miami Heat, je 41-letni košarkar na koncu izbral Filadelfijo. K tej odločitvi naj bi pomembno prispevala intenzivna prizadevanja za njegov prihod, ki so jih vodili Tyrese Maxey, Joel Embiid, Jaylen Brown in vodstvo organizacije.

BREAKING: LeBron James is signing with the Philadelphia 76ers on a two-year, $8 million deal with a player option, Klutch Sports Group and Klutch CEO and Game Over show host Rich Paul tells ESPN. pic.twitter.com/ALOlTkgdAV — Shams Charania (@ShamsCharania) July 24, 2026

James se je na novico z dolgim sporočilom za javnost že odzval tudi na omrežju X. "Mislil sem, da sem končal kariero, ko se je sezona zaključila. Nisem bil pripravljen tega javno oznaniti, vedel pa sem, da potrebujem nekaj časa, da se zares odločim. Bil sem skoraj prepričan, da sem odigral svojo zadnjo tekmo. Na zadnji novinarski konferenci sem bil iskren, ko sem dejal, da moram pogledati vase in se vprašati, ali še vedno ljubim to igro. In odgovor je pritrdilen, košarko imam še vedno rad in še vedno imam veliko za ponuditi."

"Zadnjih nekaj tednov je bilo zame res nekaj posebnega. Prvič po dolgem času nisem vedel, kaj me čaka, zato sem si lahko vzel čas za razmislek. Preživel sem nekaj čudovitih mesecev z ljudmi, ki jih imam najraje, in skupaj smo poskušali ugotoviti, kaj je prava odločitev. To je moja zadnja odločitev. Ne gre za denar. Ne gre za družino. Na tej točki kariere sem se vprašal: za kaj sploh še igram? Še vedno sem pripravljen na odrekanje. Še vedno želim trdo delati. Še vedno sem pripravljen garati. Še vedno želim tekmovati, zmagovati in še enkrat občutiti, kako je osvojiti naslov prvaka. Verjamem, da lahko pomagam Philadelphii 76ers postati prvak, in izjemno sem navdušen, da bom navdušil novo navijaško bazo ter se še zadnjič podal na to neverjetno pot. Hvala, Los Angeles. Miami, vedno vas bom imel rad. In severovzhodni Ohio bo za vedno moj dom!" je zapisal James.

James se iz Los Angelesa seli v Filadelfijo. Foto: Reuters

Nizka vrednost pogodbe

Za veliko presenečenje je poskrbela tudi višina njegove pogodbe, saj je potem, ko je v lanski sezoni pri Los Angeles Lakersih zaslužil več kot 52 milijonov dolarjev, zdaj sprejel dveletno pogodbo, ki se začne z veteranskim minimumom, v prihajajoči sezoni pa bo zaslužil nekaj manj kot 3,9 milijona dolarjev (3,42 milijona evrov). Njegov zastopnik Rich Paul je skozi celotno poletje poudarjal, da Jamesova glavna prioriteta ni čim višja plača, temveč boj za še en naslov prvaka. Po Clevelandu, Miamiju in Los Angeles Lakersih bo Philadelphia 76ers četrta ekipa, za katero bo zaigral James, prizadeval pa si bo za svoj peti naslov prvaka. Izkušeni košarkar upa, da bo ravno on tisti, ki bo pomagal prekiniti 43-letno sušo v prvenstvu za 76erse, podobno kot je izbrisal 52-letni niz brez naslova Clevelanda, ko je leta 2016 osvojil ligo s Cavaliersi.

Philadelphia je po izpadu v minuli sezoni v drugem krogu končnice, ko so jih s 4:0 izločili kasnejši prvaki New York Knicksi, precej prenovila svojo zasedbo. Odmevna menjava, s katero je v ekipo prišel Jaylen Brown, je 76erse spremenila v enega izmed resnih kandidatov za vrh vzhodne konference in hkrati ustvarila pogoje, zaradi katerih je Philadelphia postala privlačna destinacija tudi za Jamesa. Pričakovati je, da bo v Philadelphii tekme začenjal v prvi peterki, kjer bo ekipi prinesel dodatno ustvarjalnost v napadu ter razbremenil Tyresa Maxeyja in Joela Embiida pri vodenju igre.

James bo oktobra začel svojo 24. sezono v ligi NBA. Noben drug igralec v zgodovini lige doslej ni odigral več kot 22 sezon. Zvezdnik ima zdaj v lasti ne le rekord po številu doseženih točk v zgodovini lige NBA, temveč tudi rekord po številu odigranih tekem.

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