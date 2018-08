Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

... leta 1995 se je po več kot 27 mesecih odsotnosti na teniška igrišča vrnila Monika Seleš. V Novem Sadu rojena športnica je svoj najljubši šport za več kot dve leti pustila na strani zaradi incidenta iz aprila leta 1993, ko jo je v četrtfinalu turnirja v Hamburgu v hrbet zabodel neuravnovešeni navijač Steffi Graff.

Takrat 22-letna teniška igralka je čustveno vrnitev dočakala na odprtem prvenstvu Kanade, ko je ob bučni podpori gledalcev zlahka opravila z Američanko Kimberly Po (6:0, 6:3). Seleševa je v suverenem slogu nadaljevala tudi nadaljnje boje turnirja in za končno zmago v finalu zlahka ugnala Južnoafričanko Amando Coetzer (6:0, 6:1). Na celotnem turnirju je oddala le 14 iger in postavila rekord.

Seleševa je največji uspeh po vrnitvi dosegla januarja leta 1996, ko je po finalni zmagi nad Nemko Anke Huber še četrtič postala zmagovalka Odprtega prvenstva Avstralije. To je bila zanjo deveta zmaga na turnirjih velike četverice, na katerih ji manjka le skupna zmaga v Wimbledonu.

Zadnji profesionalni dvoboj je odigrala leta 2003, uradno pa se je upokojila leta 2008.

Zgodilo se je …

Leta 1911 je na prijateljski tekmi proti Argentini (2:0) v Buenos Airesu prvič za reprezentanco nastopil peti najboljši strelec v zgodovini Urugvaja Sabado Angel Romano, ki je zbral 28 golov na 69 tekmah. Že na prvi tekmi se je vpisal med strelce.

Leta 1993 je angleški atlet Linford Christie na svetovnem prvenstvu v Stuttgartu zmagal na 100 metrov. Razdaljo je pretekel v času 9.87, kar je še danes britanski rekord. Christie je bil prvi Evropejec, ki se je na 100-metrski razdalji prvi spustil pod mejo desetih sekund.



Leta 1993 si je britanski dirkač Damon Hill na veliki nagradi Madžarske privozil prvo zmago v formuli 1.



Leta 2001 so slovenski nogometaši v Ljubljani pred 6000 navijači gostili Romunijo in remizirali z 2:2. Zadetka za moštvo Srečka Katanca sta zabila Milenko Ačimović in Zlatko Zahović.



Leta 2006 je Slovenija na prijateljski tekmi proti Izraelu v Celju pred 3000 navijači pod vodstvom Branka Oblaka remizirala z 1:1. Edini gol za Slovence je v 83. minuti z glavo zabil Goran Šukalo.



Leta 2008 je nekdanja judoistka Lucija Polavder na poletnih olimpijskih igrah v Pekingu osvojila bronasto kolajno v kategoriji nad 78 kg.

Rodili so se …

1958 – nekdanji kanadski hokejist Craig MacTavish

1966 – nekdanji grški košarkar Dimitris Papadopoulos

1974 – nekdanji kajakaš Uroš Kodelja

1975 – nekdanji kanadski hokejist Brenden Morrison, nekdanja ameriška košarkarica Kara Wolters Drinan

1976 - nekdanji nizozemski nogometaš Boudewijn Zenden

1977 – nekdanji italijanski telovadec Igor Cassina, nekdanji kanadski hokejski vratar Martin Biron

1978 – ameriška odbojkarica na mivki Kerri Walsh Jennings, nekdanja ukrajinska telovadka Lilia Podkopajeva

1981 – nekdanji ameriški plavalec Brendan Hansen

1993 – angleški nogometaš Alex Oxlade-Chamberlain

1994 – japonska plavalka Kosuke Hagino, danski nogometaš Lasse Vigen Christensen