Cena Dogecoina na 1,4 dolarja? Novi MaxiDoge dosegel 400 tisoč dolarjev

Dogecoinov cenovni graf kaže na mogoč bikovski preboj, poznavalec kriptotrga napoveduje kar 600-odstotno rast do 1,4 dolarja v prihodnjih mesecih. Njegova napoved temelji na vzorcu razširjenega klina, medtem ko so tudi drugi analitiki potrdili bikovski scenarij z dodatnimi znaki, da se $DOGE pripravlja na preboj.

Ob naraščajočem navdušenju nekateri vlagatelji že iščejo alternative Dogecoinu, ki bi lahko rasle vzporedno z njim. Ena od teh je Maxi Doge, ki je v predprodaji v prvih petih dneh zbrala že 430 tisoč dolarjev, kar je izjemen uspeh glede na trenutne razmere na širšem trgu kriptovalut.

Se bo $MAXI povzpel, ko se Dogecoin poda na nov pohod?

Dogecoin trenutno trguje po ceni 0,20 dolarja, kar pomeni 58-odstotni popravek od vrhunca konec leta 2024 (0,48 dolarja) in 72-odstotni padec od zgodovinskega vrha leta 2021 (0,73 dolarja).

A zdaj prihajajo dobre novice: analitik Trader Tardigrade (76.500 sledilcev na X) domneva, da je $DOGE zaključil zadnjo nogo navzdol znotraj vzorca razširjenega klina in je zdaj pred začetkom zadnjega pohoda navzgor.

Vzorec razširjenega klina označuje grafični vzorec z razhajajočimi se ravnmi podpore in odpora, kar pomeni večjo volatilnost z vsakim ponovnim testiranjem. Zato odboj od podpore nakazuje možnost največjega skoka doslej – s ciljno ceno pri 1,4 dolarja.

Zakaj ta analitik verjame v stokratno rast Maxi Dogea v letu 2025?

Čeprav Dogecoin še vedno uživa veliko priljubljenost na trgu, se v svetu meme kovancev dogajajo pomembni premiki. Njegova nekdanja filozofija "deli le dobro vsak dan" počasi izgublja vpliv, saj jo nadomešča nova, drznejša "degen" kultura, ki stavi na visoka tveganja in agresivno rast.

Maxi Doge predstavlja svežo reinterpretacijo Dogecoina, popolnoma prilagojeno duhu leta 2025. V nasprotju s svojim predhodnikom ne pozna meja, pravil ali previdnosti – vse je podrejeno lovu na dobičke, bodisi v fitnesu bodisi na trgih.

Na spletni strani projekta je predstavljen kot junak maščevalne zgodbe. Od leta 2017 naj bi z varne razdalje opazoval, kako njegovi "starejši pasji bratranci" kujejo bogastvo. Ves ta čas je treniral, študiral zelene sveče in se pripravljal na trenutek, ko bo prevzel vodstvo.

Maxi Doge se pozicionira kot popolna "degen" alternativa Dogecoinu – ponuja svež, drzen pristop, ki bi lahko pritegnil številne obstoječe imetnike $DOGE in nove vlagatelje, željne večje volatilnosti in potencialnih donosov.

Analitiki zato stavijo na izjemno rast $MAXI. Med njimi je tudi RJ iz Cryptonews, ki meni, da bi lahko šlo za "naslednji stokratni dragulj med meme kovanci".

Ker je predprodaja še vedno odprta, imajo vlagatelji priložnost vstopiti že na samem začetku. Projekt je do zdaj zbral že 430 tisoč dolarjev, kar priča o močnem zanimanju trga in obetavnem potencialu za dolgoročno rast.

Kako kupiti MaxiDoge?

Če želite kupiti MaxiDoge (MAXI) med predprodajo, sledite tem preprostim korakom:

Obiščite uradno spletno stran projekta, kot je maxidogetoken.com. Povežite svojo kriptodenarnico. Uporabite lahko Best Wallet, MetaMask ali Coinbase Wallet – vse so združljive z brskalnikom in so preproste za uporabo. Napolnite denarnico z eno od podprtih kriptovalut, kot so ETH (Ethereum), BNB, USDT ali USDC. V nekaterih primerih lahko uporabite tudi bančno kartico za nakup. Na strani predprodaje izberite valuto, vnesite znesek in potrdite nakup. Sistem vam bo prikazal, koliko $MAXI boste prejeli. Po koncu predprodaje sledite navodilom za prevzem žetonov (t. i. "claim"). Žetone boste lahko prenesli v svojo denarnico – pogosto je treba to storiti ročno.

Za najlažjo izkušnjo priporočamo uporabo aplikacije Best Wallet, ki omogoča varen nakup, spremljanje predprodajnih projektov in hitro pretvorbo evrov ali dolarjev v kripto.

Več trgovcev podpira bikovski moment $DOGE

Napovedi Traderja Tardigrade potrjujejo tudi drugi priznani analitiki, ki na grafu $DOGE zaznavajo prebojne vzorce in znake bikovskega zagona.

Na primer Galaxy (113 tisoč sledilcev na X) je poudaril, da je Dogecoin nekdanjo linijo odpora preoblikoval v podporo – kar kaže na preobrat stran od medvedjega trenda in možnost rasti cene.

Medtem pa terminski trgovec Metzy ugotavlja, da je Dogecoin oblikoval višji vrh po testiranju dolgoletne podporne cone pri 0,15 dolarja – kar je še en znak naraščajočega bikovskega momenta.

Po več kot 50-odstotnem padcu s svojih vrhov iz leta 2024 se optimizem za Dogecoin znova krepi. Prodajalci so videti izčrpani, bikom pa je uspelo ponovno prevzeti nadzor nad trgom. Prejšnji mesec je cena dosegla višji vrh pri 0,27 dolarja, najboljši trgovci pa napovedujejo še bolj parabolno gibanje. Če se to uresniči, bo to ustvarilo pozitiven učinek tudi za širši trg meme kovancev in omogočilo novim projektom, kot je Maxi Doge, da izkoristijo rast.

