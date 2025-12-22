Leapmotor že drugi mesec zapored najbolje prodajana znamka električnih vozil med fizičnimi osebami v Sloveniji

Znamka Leapmotor nadaljuje izjemno uspešen prodajni zagon na slovenskem trgu. Že drugi mesec zapored je Leapmotor postal najbolje prodajana znamka električnih vozil pri prodaji fizičnim osebam, hkrati pa se je uvrstil na drugo mesto na skupnem trgu električnih vozil v Sloveniji.

Oktobra je bilo prodanih 50 vozil (14,79-odstotni tržni delež med električnimi vozili pri fizičnih osebah), novembra pa 61 vozil (20,82-odstotni). Model T03 je bil najbolj prodajan, medtem ko je B10 zasedel 4. in C10 6. mesto. Električna vozila so oktobra in novembra skupaj predstavljala 12,4 odstotka tržnega deleža celotnega avtomobilskega trga.

Foto: P AUTOMOBIL IMPORT D.O.O. Rezultat potrjuje hitro rastoče zanimanje slovenskih kupcev za električna vozila Leapmotor, ki prepričajo z dostopno ceno, sodobno tehnologijo in praktičnostjo za vsakdanjo uporabo. Posebej pomembno je dejstvo, da uspeh temelji predvsem na prodaji fizičnim osebam, kjer je odločitev za nakup pogosto najbolj premišljena in primerjalna.

Foto: P AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

"Doseženi rezultati so jasen pokazatelj zaupanja slovenskih kupcev v znamko Leapmotor. Veseli nas, da kupci prepoznavajo kombinacijo napredne tehnologije, kakovosti in dostopnosti, ki jo ponujamo. To nam daje dodatno motivacijo za nadaljnji razvoj in širitev ponudbe na slovenskem trgu, že z januarjem pa se obeta tudi širitev prodajne mreže. V Domžalah odpira vrata nov Leapmotor salon v okviru Avto Detr," je poudaril Peter Horvat, vodja znamke Leapmotor v Sloveniji.

Foto: P AUTOMOBIL IMPORT D.O.O. Znamka Leapmotor v prihodnjih mesecih napoveduje izjemno dinamično leto z več pomembnimi novostmi. Poseben poudarek bo tudi na mednarodni premieri v bruseljskem avtomobilskem salonu, kjer bo evropski javnosti prvič predstavljen Leapmotorjev kompaktni električni križanec B03X. Model bo pomemben korak v strategiji znamke za širitev in utrjevanje prisotnosti na evropskem trgu. V prvem četrtletju leta prihaja še model B10 REEV, ki prinaša tehnologijo podaljšanega dosega. V zadnjem četrtletju leta pa predvidoma še dva nova modela: A10 in A05, s katerima bo Leapmotor dodatno razširil svojo ponudbo tudi v segmentu B.

Foto: P AUTOMOBIL IMPORT D.O.O.

Leapmotor s svojo rastočo modelno paleto in odličnimi prodajnimi rezultati utrjuje položaj enega najzanimivejših novih akterjev na področju električne mobilnosti v Sloveniji in širše v Evropi.

