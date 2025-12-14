Huda nesreča pri Litiji vzela življenje Venezuelke

V sobotni prometni nesreči, ki se je na regionalni cesti v Zgornjem Hotiču pri Litiji zgodila okoli 19, ure, je življenje izgubila 49-letna državljanka Venezuele. Bila je sopotnica v povzročiteljevem vozilu, zaradi hudih poškodb je umrla na kraju nesreče.

Po do sedaj znanih podatkih se je nesreča zgodila zaradi neprilagojene hitrosti vožnje 49-letnega državljana Venezuele, ki je z vozilom trčil v nasproti vozeče vozilo. Vozilo je obrnilo preko njegove osi in je trčilo še v tovorno vozilo.

V nesreči se je ena oseba lažje telesno poškodovala, sopotnica v povzročiteljevem vozilu, 49-letna državljanka Venezuele pa se je v nesreči tako hudo telesno poškodovala, da je zaradi posledic poškodb na kraju umrla.

Vsem trem voznikom so na kraju odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pri vseh treh udeležencih pokazala rezultat 0,00 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

Policisti so opravili ogled kraja prometne nesreče, ki sta se ga udeležila preiskovalni sodnik in državna tožilka, nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.