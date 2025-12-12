Nova vojna: so iz napadenih objektov merili tudi na Slovenijo?

V novem oboroženem obmejnem konfliktu med Tajsko in Kambodžo, ki se stopnjuje že od julija letos in se je ponovno močno razplamtel v začetku tedna, so bili tarče tajskega raketiranja med drugim tudi močno zastraženi kompleksi v Kambodži, v katerih naj bi potekalo novačenje ljudi po vsem svetu v številne internetne piramidne sheme. Med njihovimi žrtvami so bili nedavno zelo verjetno tudi mnogi Slovenci. Kot oporišča in skladišča opreme naj bi napadene komplekse na skrivaj uporabljale kamboške oborožene sile.

Tajska je od ponedeljka po navedbah tamkajšnjih medijev bombardirala najmanj pet kamboških kazinojev in več kompleksov, za katere že dlje obstaja sum, da so žrtve trgovine z ljudmi v njih prisiljene v upravljanje internetnih piramidnih shem. Jugovzhodna Azija na čelu s Kambodžo namreč velja za epicenter tovrstnega organiziranega kriminala, ki se ga sicer pogosto povezuje s kitajsko mafijo.

Oropanih na tisoče Slovencev, ki so bili posebna tarča



Iz tega dela sveta med drugim skoraj zagotovo izvirajo piramidne sheme, ki so v zadnjem letu ogromno škode povzročile v Evropi. V piramidni shemi Conti, denimo, je svoj denar lani izgubilo več kot deset tisoč Slovenk in Slovencev. Na Poljskem je bilo zaradi zelo podobne piramidne sheme Coinplex medtem oškodovanih na tisoče vlagateljev. Gre sicer le za dva primera od mnogih, številne goljufije so še vedno aktivne.



Piramidna shema Conti je ugasnila le dan po tem, ko smo na njo opozorili na Siol.net. Foto: Matic Tomšič



Posebnost mnogih piramidnih shem, ki izvirajo iz jugovzhodne Azije in v ozadju katerih je organizirani kriminal, je sicer specifičnost pri izbiranju žrtev. Mnoge namreč ne mečejo zelo široke mreže, temveč se osredotočijo na posamezne regije. Tarče piramidne sheme Conti, denimo, so bili v veliki meri le državljani Slovenije in Severne Makedonije, v katerih je bilo po njenem propadu tudi daleč največ žrtev.



V piramidni shemi Coinplex pa so svoj denar izgubili skoraj izključno Poljaki. Obe piramidni shemi sta se sicer predstavljali kot projekta domnevnih uspešnih in prepoznavnih mednarodnih podjetij.

Strokovnjak: Trditve tajske vojske niso iz trte izvite

Tajska vojska trdi, da Kambodža objekte in komplekse, ki so bili tarče zračnih in topniških napadov, uporablja v vojaške namene. Vanje naj bi med drugim skrivali vojake, orožje in opremo ter proti Tajski od tam pošiljali drone.

Po družbenih omrežjih so se medtem razširili videoposnetki državljanov različnih azijskih držav, ki množično zapuščajo domnevne centre, kjer poteka organizacija piramidnih shem:



Chinese, Indian, Pakistani, and Indonesian nationals have been evacuating the O’Smach area on foot since shelling hit several scam compounds over the past couple of days. No one seems to know where they’re going next. https://t.co/WEFtFnyLQS pic.twitter.com/tWu09jQkuY — Jacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭 (@jacobincambodia) December 11, 2025

Kot je za avstralski ABC dejal strokovnjak za mednarodni kriminal z univerze Harvard Jacob Sims, je povsem mogoče, da Kambodža komplekse, od koder izvirajo mnoge piramidne sheme, uporablja kot vojaške objekte.

Po njegovih besedah Kambodža na svoji strani meje, kjer potekajo spopadi s Tajsko, tako rekoč nima razvite vojaške infrastrukture, ti sicer močno zastraženi kompleksi, s katerimi naj bi bili povezani nekateri najbolj vplivni kamboški poslovneži in celo politiki, pa še najbolj spominjajo na vojaška oporišča.

Za figure iz kitajskega kriminalnega podzemlja je Kambodža idealna lokacija za izvedbo tovrstnih prevar. Kitajci vizo za vstop v državo dobijo ob prečkanju meje, kar pomeni odsotnost dolgotrajnih postopkov, v praksi se v Kambodži, čeprav je uradna valuta kamboški riel, kot glavna valuta uporablja ameriški dolar, kar je idealno za pranje denarja, Kambodža pa tudi ni vključena v Enotni standard poročanja (CRS), ki ga je leta 2014 sprejel OECD. Gre za pomemben del zaznavanja davčnih utaj in posledično mednarodnega boja proti finančnim goljufijam, med katere spadajo tudi piramidne sheme. Foto: Reuters

Sims je za ABC sicer posvaril, da se pri tajskem obstreljevanju kompleksov, v katerih naj bi potekalo izvajanje piramidnih shem, Kambodža pa naj bi jih v zadnjem času uporabljala kot vojaška oporišča, pojavlja ogromno zelo pomembnih vprašanj, o katerih pa nočejo govoriti ne tajske in ne kamboške oblasti.



"Ali Tajska zavestno napada lokacije, kjer nekdo prisilno zadržuje civiliste? Ali jih Kambodža zdaj uporablja kot živi ščit? Ali pa so oligarhi, ki so vpleteni v prevare in imajo v lasti te komplekse, ljudi premestili, preden so te objekte preuredili za vojaško uporabo? To so izjemno pomembna vprašanja, saj bi lahko šlo za vojne zločine na obeh straneh," je opozoril.

Ena od igralnic v Kambodži, ki je bila tarča tajskega obstreljevanja. Foto: Kamboški državni portal Fresh News

Vse gre "po vezah", ki sežejo do samega vrha državne politike

Čeprav vlada Kambodže že dlje zanika povezave z internetnimi goljufi in trgovino z ljudmi, ki je ključen del njihovega "posla", je sodelovanje med njimi ter kamboško politično in poslovno elito po ugotovitvah organov pregona v več različnih državah dejstvo in ne zgolj predmet ugibanja.

Združene države Amerike so septembra lani, denimo, uvedle sankcije proti vplivnemu politiku iz Kambodže Liju Jong Phatu. Gre za člana vladajoče Kamboške ljudske stranke, dolgoletnega senatorja in člana zgornjega doma kamboškega parlamenta.

Ob tem, da je politik, je Jong Phat, ki ima sicer tudi kitajske korenine, tudi eden najbogatejših in najuspešnejših poslovnežev v Kambodži. Je lastnik družbe LYP Group, ki v Kambodži upravlja več podjetij, ki se ukvarjajo z energetiko, tobačnimi izdelki, hotelirstvom in igrami na srečo.

Jong Phat (levo) je tudi svetovalec Hun Sena (desno), predsednika kamboškega senata in z naskokom najvplivnejšega politika v državi, ki je bil predsednik kamboške vlade od leta 1998 pa kar do 2023, ko ga je nasledil njegov sin Hun Manet. Foto: Guliverimage

Ameriško ministrstvo za finance Jong Phatu in družbi LYP Group ter podrejenim podjetjem očita (vir) vpletenost v zelo resne zlorabe človekovih pravic, natančneje trgovino z ljudmi in prisilno delo, povezano z organizacijo spletnih investicijskih prevar (kot je Conti).

Epicentri piramidnih shem in drugih spletnih prevar, ki izvirajo iz jugovzhodne Azije, naj bi bili po ugotovitvah Američanov predvsem hoteli in drugi turistični kompleksi v Kambodži, ki so v lasti Jong Phata ali (poslovnih entitet) podjetja LYP Group.

Tajska je v zadnjih dneh sicer raketirala več kazinojev in hotelov. Ni še znano, ali so bili povezani s Phatom.