Lindsey Vonn razred zase, Ilka Štuhec 14.

Z današnjim smukom v St. Moritzu se je začela sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju tudi za strokovnjake za hitre discipline. Kot edina slovenska predstavnica je v svojo po lastnih besedah najverjetneje zadnjo sezono vstopila Ilka Štuhec, ki je zasedla 14. mesto. Noro predstavo pa je prikazala ameriška zvezdnica Lindsey Vonn, ki je prepričljivo slavila. Presenetljivo drugo Magdaleno Egger iz Avstrije je prehitela kar 98 stotink. Tretja je bila njena rojakinja Mirjam Puchner.

Ilka Štuhec se je na progo podala s startno številko šest in po manjši napaki v igri stotink na koncu zaostala za najboljšo deseterico, končala je kot 14. Izjemno predstavo pa je prikazala Lindsey Vonn. Američanka je blestela že na treningih, na tekmi pa ob prihodu v cilj za kar sekundo in 16 stotink prehitela takrat vodilno Mirjam Puchner. Med njiju se je nato presenetljivo s startno številko 27 vrinila še Magdalena Egger in se prvič v karieri zavihtela na oder za zmagovalke.

Vonn se je z zmago pri 41-letih vpisala v zgodovino tudi kot najstarejša zmagovalka tekme svetovnega pokala tako v ženski kot moški konkurenci. Pred njo je ta rekord držal Švicar Didier Cuche, ki je zadnjo zmago zabeležil pri 37 letih. Skupno je izjemna Američanka zabeležila že 83. zmago v karieri, prvo po več kot sedmih letih.

Prvi smuk v sezoni je minil tudi v senci velike črne pike oz. grdega padca Švicarke Michelle Gisin na četrtkovem treningu, po katerem je 32-letna smučarka v četrtek zvečer prestala operacijo vratne hrbtenice, ob tem ima še poškodbe desnega zapestja in levega kolena.

V soboto bo na sporedu še en smuk (10.45), v nedeljo pa smučarke čaka še superveleslalom (10.45).

St. Moritz, smuk (ž): 1. Lindsey Vonn (ZDA) 1:29,63

2. Magdalena Egger (Avt) +0,98

3. Mirjam Puchner (Avt) +1,16

4. Sofia Goggia (Ita) +1,31

5. Emma Aicher (Nem) +1,41

6. Romane Miradoli (Fra) +1,42

. Cornelia Hütter(Avt) +1,42

8. Laura Pirovano (Ita) +1,58

. Kira Weidle-Winkelmann (Nem) +1,58

10. Nina Ortlieb (Avt) +1,68

...

14. Ilka Štuhec (Slo) +1,99 Skupni vrstni red: 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 458

2. Lara COlturi (Alb) 302

3. Alice Robinson (NZl) 292

4. Julia Scheib (Avt) 280

5. Paula Moltzan (ZDA) 267

...

36. Neja Dvornik (Slo) 41

50. Ana Bucik Jogan (Slo) 23

59. Ilka Štuhec (Slo) 18 Smuk: 1. Lindsey Vonn (ZDA) 100

2. Magdalena Egger (Avt) 80

3. Mirjam Puchner (Avt) 60

4. Sofia Goggia (Ita) 50

5. Emma Aicher (Nem) 45

...

14. Ilka Štuhec (Slo) 18

