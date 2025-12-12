Slovenska violinistka, ki lahko zaznamuje svetovno glasbeno skupnost

Ko 19-letna violinistka Lara Mršnik Čemažar stopi na oder, njen ton govori sam zase: izjemno zrel, izrazno bogat in tehnično izbrušen. Njena glasbena pot je zgodba o predanosti, ki daleč presega običajne okvire mladih glasbenikov. Danes kot študentka University of North Carolina School of the Arts (UNCSA) v ZDA in prejemnica njihove najvišje štipendije Kenan Excellence Scholarship spada med najobetavnejše violinistke svoje generacije. Prav zaradi vrhunskih umetniških uspehov in izjemne mednarodne rasti se je uvrstila med finaliste projekta Mladi upi 2025 .

Lara Mršnik Čemažar je violino vzela v roke pri petih letih, njena glasbena pot pa je bila od začetka prežeta z ustvarjalnostjo. Po uspešno opravljenem sprejemnem izpitu na ljubljanskem Konservatoriju za glasbo in balet leta 2021 se je leto kasneje odločila za pomemben korak: sprejela je povabilo v UNCSA High School Program in se preselila v ZDA, kjer jo je pod svoje mentorstvo vzela ena najvidnejših violinističnih pedagoginj današnjega časa, prof. Ida Bieler.

Glasovanje za Mladega upa po izboru javnosti poteka od 10. 12. 2025 do 21. 12. 2025 do 16.00. Glasujte za svojega favorita.

Foto: Yaali Oria Mamerud

V zadnjih letih je Lara Mršnik Čemažar naredila izjemen preboj na mednarodne koncertne odre. Zmagala je na tekmovanju Grand Prize Virtuoso v Bonnu in na Dunaju, kar ji je prineslo povabilo na nastop v znameniti Carnegie Hall, na enega najprestižnejših koncertnih prizorišč na svetu. Še en pomemben mejnik je bila zmaga na Peter Perret Youth Talent Search 2025, kjer je dosegla najvišjo nagrado v svoji kategoriji in s tem pridobila izjemno priložnost solistično nastopiti z Winston-Salem Symphony.

Redno se uvršča v sam vrh na domačih in mednarodnih tekmovanjih, med drugim na TEMSIG, Città di Palmanova, London Young Musician, American Virtuoso International Music Competition in številnih drugih, kjer je s svojo muzikalnostjo in tehnično dovršenostjo navdušila strokovne žirije.

Poleg tekmovalnih uspehov je nastopila tudi v simfoničnem orkestru UNCSA v produkciji Stravinskega Ognjeni ptič, njen posnetek pa je bil objavljen na številnih platformah. Glasba jo je popeljala tudi v plesni center Dance Theatre of Harlem, kjer je igrala na mednarodni turneji sodobnega plesa.

Vsi ti dosežki potrjujejo, da 19-letna violinistka spada med tiste mlade umetnice, ki z vsakim nastopom vse odločneje stopajo v svetovni glasbeni prostor.

Foto: Yaali Oria Mamerud

Erin Edge, koordinatorka za štipendijo Kenan Excellence Scholarship, izpostavlja njeno izjemno umetniško širino in osebnostno zrelost: "Lara izstopa zaradi svoje integritete, empatije in vizije. Je izjemno nadarjena violinistka, ki združuje tehnično mojstrstvo in globoko umetniško razumevanje. Njeno muziciranje nikoli ni samo sebi namen – vedno ga preoblikuje v nekaj pomenljivega." Dodaja, da je mlada glasbenica štiri leta zapored prejela najvišjo mogočo podporo, ki jo UNCSA podeljuje le 0,2 odstotka študentom.

Tudi profesorica Ida Bieler, ena vodilnih violinističnih pedagoginj na svetu, poudarja njen neverjeten razvoj: "Lara je izjemno nadarjena, energična in globoko predana umetnica. Njena rast je izjemna – že v kratkem času je dosegla umetniško raven, ki jo dosežejo le najbolj nadarjeni violinisti njene generacije." Profesorica opiše tudi njene redke osebnostne lastnosti: "Kaže izjemne sposobnosti za sodelovanje, vodenje in povezovanje ljudi. S svojim talentom in karizmo ustvarja harmonijo in skupnostni duh. Lara obeta pot izjemnih umetniških dosežkov."

Lara Mršnik Čemažar sama pravi, da jo glasba oblikuje tudi kot človeka: "Spoznala sem, kako dragoceno je srečanje z različnimi kulturami in umetniškimi pogledi. To me uči poslušati, sodelovati in razmišljati širše ne le kot violinistka – kot umetnica, ki želi soustvarjati skupnost."

Razvila je tudi projekt Project Memory, v katerem prek glasbe in umetnosti ustvarja terapijske delavnice za osebe z demenco in Alzheimerjevo boleznijo. To je, kot poudarja njena mentorica Erin Edge, "znanstveno utemeljen in globoko human projekt, ki izkazuje njeno zrelost daleč prek njenih let".

Foto: Yaali Oria Mamerud

Študij koncertne glasbe, profesionalni mojstrski tečaji, mednarodna tekmovanja, poletni seminarji ter nakup novega loka predstavljajo izjemne finančne obremenitve, ki jih mora v ZDA pogosto kriti sama. "Nakup dobrega loka mi bo omogočil strokovno izvedbo zahtevnejšega programa na nastopih in tekmovanjih. Mojstrski tečaji so nujni za moj napredek – tam se tehnično in umetniško najbolj razvijam."

Projekt Mladi upi 2025 bi ji omogočil, da svojo zgodbo nadaljuje na najvišji ravni – kot umetnica, ki predstavlja Slovenijo na najuglednejših svetovnih odrih in dokazuje, da je prihodnost slovenske klasične glasbe izjemno svetla. Njene dosežke potrjujejo najvišje mednarodne nagrade, njeno umetniško delovanje pa mentorici opisujeta kot tisto, ki ima potencial za izjemno kariero in pomemben vpliv na svetovno glasbeno skupnost.

Zavod Vse bo v redu, ki deluje pod okriljem Zavarovalnice Triglav, že 13. leto zapored s projektom Mladi upi podpira nadarjene mlade posameznike in posameznice na njihovi poti do vrhunskih dosežkov. S pomočjo razpisov, ki potekajo vse od leta 2013, je bilo doslej finančno podprtih že 155 mladih talentov s področij športa, umetnosti, znanosti in parašporta. Podpora jim je omogočila, da je bila njihova pot do visoko zastavljenih ciljev nekoliko lažja in bolj usmerjena. Projekt ni namenjen le razvoju potencialov, temveč tudi spodbudi širše javnosti, da prepozna pomen vlaganja v mlade.