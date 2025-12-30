Rudarska nesreča v Velenju, požar v dijaškem domu v Ljubljani, ki bi se lahko sprevrgel v veliko tragedijo, umori in tragične smrti. Vse to je negativno zaznamovalo odhajajoče leto. Dogodek, ki je letos najbolj zaznamoval in pretresel Slovenijo, pa se je zgodil novembra. Vrelo je že letos poleti, ko je skupina Romov napadla 72-letnega kmeta in ga poškodovala. Takrat so se na Dolenjskem zgodili prvi shodi domačinov. Velik izbruh nezadovoljstva pa se je zgodil oktobra letos, ko je Rom pred novomeškim lokalom napadel domačina Aleša Šutarja, ki je potem zaradi poškodb umrl v bolnišnici. Njegova smrt je spodbudila sprejetje nove zakonodaje, ki naj bi okrepila varnost ljudi na jugovzhodu Slovenije.

Leto 2025 se je začelo z rudarsko nesrečo. Na odkopu v jami Preloge Premogovnika Velenje se je 20. januarja zgodil vdor mulja in vode. Zasulo je tri rudarje. Enega so že prvi dan našli mrtvega, druga dva pa so skušali čim prej rešiti. To jim žal ni uspelo, dva dni po nesreči so našli njuni trupli.

Požar, ki bi se lahko razplamtel v veliko tragedijo

Še večja tragedija bi se lahko zgodila deset dni pozneje, 30. januarja, v Ljubljani, ko je ob 4. uri zjutraj zagorelo v dijaškem domu na Poljanah. V domu so bili dijaki, stari med 15 in 19 let. Nekateri dijaki v prvem nadstropju so se pred ognjenimi zublji skušali reševati s skakanjem skozi okno. V klinični center so odpeljali 11 dijakov, med njimi so bili tri huje poškodovani.

Eden od dijakov je bil poškodovan zaradi opeklin, drugi zaradi skokov iz goreče stavbe. Štirje so se blago zastrupili z monoksidom. Iz višjih nadstropij so gasilci rešili 45 oseb. Iz stavbe so skupaj evakuirali 363 ljudi.

V klinični center so odpeljali 11 dijakov, med njimi so bili tri huje poškodovani. Lahko pa bi bilo še veliko huje. Foto: Ana Kovač

Gasilci so morali zaradi požara posredovati tudi nekaj dni pozneje. V naselju Prevoje pri Šentvidu so v začetku februarja v eni izmed hiš našli dve mrtvi osebi. V stanovanju je zagorelo, v požaru pa sta umrla 88-letna ženska in njen 51-letni sin. Podatki so kazali, da je bil požar, ki je povzročil tudi eksplozijo, v stanovanju zaneten namerno.

Ognjeni zublji so letos še nekajkrat uničevali: med drugim je aprila v Velenju v požaru umrla ena oseba v stanovanjskem bloku, junija je prav tako v Velenju v požaru v svojem stanovanju umrl 72-letni lastnik, še najbolj medijsko odmeven pa je bil obsežen požar v Sparovih skladiščih v Ljubljani 14. decembra. Zagorelo je tudi na božični večer v domu starejših občanov v Notranjih Goricah. Zagorelo je na na oddelku za dementne. Ne srečo požar ni poškodoval nikogar.

Plaz zasul Slovence na Norveškem

Marca je v Slovenijo prišla tragična novica iz Norveške. Snežni plaz je v tej državi zasul skupino treh Slovencev. Enega od njih je plaz odnesel v morje fjorda pod njimi, od koder se je sam rešil in poklical reševalce. Drugi moški je bil sedem ur ujet pod snegom, od koder so ga nato rešili.

Tretja članica skupine je bila pogrešana, pristojni so domnevali, da je mrtva. Ta presoja se je žal izkazala za pravilno, saj so približno dva tedna pozneje s pomočjo reševalnega psa našli njeno truplo. Kot je poročala norveška javna radiotelevizija NRK, so si reševalci zaradi visoke snežne odeje pomagali tudi z dinamitom.

Šved, ki se zaleti v veliko planino, in nesrečni hrvaški planinci

Smrtni davek so terjale tudi slovenske gore. Marca je na Veliki planini strmoglavilo letalo, ki ga je pilotiral švedski državljan. Pozneje so švedski mediji sporočili, da je bil to 64-letni Carl Lundström, v domovini znan kot član desne stranke Alternativa za Švedsko in po sodelovanju s spletno piratsko stranjo Pirate Bay. Njegovo podjetje Rix Port80 je spletnim piratom pomagalo pri tehničnih zmogljivostih. Zaradi sodelovanja s Pirate Bayem je bil leta 2009 na Švedskem obsojen na leto dni zapora.

Oktobra se je v slovenskih Alpah zgodila tragedija, ki je pretresla Slovenijo in Hrvaško, zlasti Dalmacijo in širšo regijo. Pod vrhom Tosca v Triglavskem narodnem parku je snežni plaz odnesel življenja treh hrvaških planincev – bratov Roka in Andrije Kovačev iz Kaštel Lukšića ter 38-letnega Marija iz Svetega Kaja, očeta dveh otrok.

Brata Kovačev, ki sta bila med žrtvami plazu. Foto: Facebook/Prvenstvo svita na male branke K.Lukšić

Reševalna akcija, v kateri so sodelovali slovenski gorski reševalci, je bila izjemno zahtevna – tudi sami so bili za trenutek v smrtni nevarnosti, ko je grozilo, da jih bo zajel nov plaz.

Nesreče Američana, Brazilca in Hrvata

Prav tako oktobra je na območju Triglava življenje izgubil 21-letni pohodnik Gunnar Kennedy, državljan Združenih držav Amerike, ki se je v času obiska Slovenije odpravil v visokogorje. Mladega Američana so začeli iskati, ko so bili policisti obveščeni, da svojci pogrešajo sorodnika. Pozneje je posadka policijskega helikopterja na območju Triglava na nadmorski višini okoli 1.900 metrov opazila moško truplo.

Že konec avgusta se je na območju Mangarta na Bovškem smrtno ponesrečil 40-letni "base jump" padalec. Brazilski državljan je skočil z Mangarta in z wingsuit obleko jadral v smeri Mangartskega sedla. Med letom je zadel enega izmed vrhov, nato pa ga je odbilo na travnato pobočje nad Mangartskim sedlom, na višini 2.120 metrov.

Prav tako avgusta se je na območju Škrlatice v Julijskih Alpah smrtno ponesrečil 54-letnik. Skupina hrvaških pohodnikov je sestopala s Škrlatice proti Aljaževemu domu v Vratih. Na nadmorski višini okoli 2.100 metrov je med hojo po označeni planinski poti 54-letnemu hrvaškemu pohodniku, ki je hodil kot prvi v skupini, zdrsnilo, nato je padel 200 metrov v globino.

Nasilje med najstniki zaokroži na družbenih omrežjih

Marca letos je številne v Sloveniji pretresel videoposnetek medvrstniškega nasilja na Ptuju, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih. Posnetek prikazuje fizični obračun večje skupine oseb z mladoletnim fantom. Ta prejme več močnih udarcev v obraz, ob koncu videoposnetka pa ga nekdo napade tudi z brcami. Policija je zaradi dejanj, ki jih prikazuje videoposnetek, sprožila preiskavo. Kmalu se je v javnosti pojavil nov posnetek medvrstniškega nasilja na Ptuju, domnevno z istimi storilci, ki se surovo znašajo nad žrtvijo.

Fotografija medvrstniškega nasilja na Ptuju Foto: Facebook / Posnetek zaslona

Že pred tem, februarja letos, je na družbenih omrežjih zaokrožil posnetek pretepa med osnovnošolcema v Izoli. Ob tem se je v javnosti pojavila informacijo, da naj bi nekateri šolarji oblikovali agencijo za prirejanje pretepov pred gledalci.

Pretep in streljanje v Šiški, smrt 82-letnika v Celju

V začetku maja pa je po družbenih omrežjih zaokrožil posnetek, na katerem so trije mlajši moški pred stolpnico v Šiški pretepali in brcali osebo, ki je ležala na tleh. Še en moški je nato na prizorišče prišel s pištolo, slišati je bilo streljanje. Povod za incident je bilo predhodno nasilje na tleh ležečega moškega nad žensko, ki je nato na pomoč poklicala sina.

V začetku oktobra je odjeknila novica, da je v Celju na Savinjskem nabrežju mladoletnik udaril 82-letnega moškega, ki je padel in obležal. Pozneje je umrl v celjski bolnišnici. Osumljeni mladoletnik se je nato sam javil policiji.

Napad medveda in smrtonosni pasji ugrizi

Konec maja sta se zgodila dva odmevna napada živali na človeka. V okolici Škofljice je medved napadel žensko, ki so jo odpeljali v UKC Ljubljana. Medved je žensko presenetil in napadel na robu gozda v okolici Škofljice, na območju vasi Gradišče. Po dogodku je odšel nazaj v gozd.

Na drugem koncu Slovenije, v naselju Miklavž na Dravskem polju, pa so ob ograji stanovanjske hiše našli truplo 84-letne ženske, ob katerem so bili psi. Ženska je bila v stanovanjski hiši sama s psico pasme bulterier in dvema psoma pasme argentinska doga. Usoden je bil napad enega od psov.

Argentinski dogi sta imeli sicer že od januarja letos status nevarnih psov, potem ko sta na ulici napadli drugega psa in njegovega lastnika. Takrat so bili psi še v lasti sina pokojne. Dogi so po navodilih inšpektorje uspavali junija, bulterierko pa julija.

Smrtonosni ugriz kače po nekaj desetletjih

Zelo je junija letos odmevala smrt 80-letnice iz Gorenjske. To je bil namreč prvi smrtni primer zaradi ugriza kače v Sloveniji po nekaj desetletjih. Modras je žensko, ki se je sprehajala, ugriznil v roko. Med nadaljevanjem sprehoda ji je roka otekla. Po 20 minutah hoje je na poti domov izgubila zavest, našli so jo nezavestno. Ko se je prebudila, je imela bolečine v trebuhu. Ob prihodu reševalcev je potrebovala oživljanje in umetno dihanje, a je do prihoda v bolnišnico umrla.

Junija so v Rogaški Slatini našli dve mrtvi osebi. Storilec naj bi najprej ustrelil nečaka, nato pa še sebe. Po nekaterih informacijah naj bil v ozadju spor zaradi zemljišča.

V krvi sta obležala sredi Pivke

Podoben primer (umora in nato samomora) se je zgodil 20. oktobra, ko se je zgodaj zjutraj v središču Pivke zgodilo streljanje. Na kraju sta umrli dve osebi, 46-letni moški in 49-letna ženska. Oba sta se poznala. Moški, ki je imel orožni list, je najprej ustrelil žensko, nato pa še sebe.

Julija se je na Plitvičkem Vrhu pri Gornji Radgoni zgodila tragična nesreča. Po poročanju Slovenskih novic naj bi pri porodu doma umrl novorojenček. Šlo naj bi za zakonca iz Nemčije, ki nista obiskovala zdravnikov. Porod je potekal brez slovenskega medicinskega osebja, pomagala pa naj bi jima prijateljica iz Avstrije, domnevno babica ali medicinska sestra.

Napadi hrvaških varnostnikov na slovenske turiste

Poleti je zelo odmeval napad varnostnikov pred enim izmed klubov v Poreču na 19-letnega dijaka z Vrhnike. Po napadu je bil kar 14 dni hospitaliziran v ljubljanskem UKC. To pa ni bil edini napad na slovenske turiste na Hrvaškem.

Fotografija pretepanja v Savudriji Foto: Posnetek zaslona/Ambienti

Avgusta je zaokrožil grozljiv videoposnetek, iz katerega je razvidno, da so varnostniki hotela Kempinski Adriatic v Savudriji brutalno pretepli mlad slovenski par. Poškodovana sta bila 28-letni fant in 25-letno dekle, ki je utrpelo pretres možganov. Povedala sta, da so ju varnostniki pretepli tudi s teleskopsko palico.

Tragedija na kolesarski dirki

V začetku septembra se je zgodila tragična nesreča na kolesarski dirki L'Étape Slovenia, v kateri je življenje izgubil 49-letni kolesar Aljoša Gorjan. Organizator dvodnevne prireditve v Kranju je bila agencija Sport Media Focus, kjer so potrdili, da se je nesreča zgodila med spustom s Šenturške Gore proti naselju Grad v Občini Cerklje na Gorenjskem. Policija je sporočila, da je sicer izkušeni kolesar zaradi prevelike hitrosti v ovinek zapeljal prehitro, trčil v zaščitno ograjo in padel po strmem pobočju.

Dogodek leta: napad na Aleša Šutarja

Dogodek, ki je letos najbolj pretresel Slovenijo, se je zgodil 25. oktobra, povezan pa je z romskim nasiljem. To nasilje je že dolgo časa medijsko odmevno, letos pa so mediji nanj postali pozorni junija letos, ko se je na gasilski veselici zgodil napad na ribniškega župana Sama Pogorelca.

Šutarja so poškodovali pred novomeškim klubom LokalPatriot. Zaradi posledic poškodbe je še isti dan umrl. Foto: Bojan Puhek

Julija je bil še bolj odmeven napad skupine Romov na 72-letnega kmeta na območju ljubljanskih Kleč. Sredi tega meseca se je zbralo v Šentjerneju nekaj več kot tisoč ljudi, ki so opozorili na naraščajoče nasilje posameznih Romov in neukrepanje države.

Že omenjenega 25. oktobra ob 2.30 pa je pred novomeškim klubom LokalPatriot Rom oziroma skupina Romov napadla 49-letnega Aleša Šutarja, lokalnega gostinca, ki je pred lokal prišel po sina. Šutar je pozneje zaradi poškodb umrl v bolnišnici.

Odstopi ministrov, protestni shod in zapleti glede storilca

Zaradi ogorčenja javnosti sta iz objektivnih razlogov odstopila notranji minister Boštjan Poklukar in notranja ministrica Andreja Katič. Tri dni po napadu na Šutarja je v Novem mestu potekal protestni shod, ki se ga je udeležilo več kot deset tisoč ljudi. Predsednik vlade Robert Golob je napovedal novo zakonodajo, ki naj bi okrepila varnost ljudi na jugovzhodu Slovenije. Ta je dobila ime Šutarjev zakon.

Zapleta pa se pri iskanju storilca. Novomeška policija je za dejanje osumila 21-letnega Roma iz Šentjerneja, povratnika, in ga popoldne 25. oktobra aretirala. Osumljenec je zavračal krivdo za uboj. Nato pa so pred preiskovalnim sodnikom nekatere priče spremenile izjave, pojavile pa so se tudi nove priče. Po izjavah petih prič naj bi bil storilec 20-letni Rom, bratranec aretiranega. Prvotnega osumljenca so tako v začetku decembra izpustili iz pripora, nekaj dni pozneje pa je policija aretirala novega osumljenca.

Slovenec umori avstrijsko vplivnico in jo pokoplje v kovčku

Sredi novembra je na Bavarskem dvoru v Ljubljani 37-letni slovenski državljan z ostrim predmetom huje poškodoval voznika avtobusa. Konec novembra pa je tako v sosednji Avstriji kot v Sloveniji odmeval primer 32-letne avstrijske vplivnice Stefanie Pieper iz Gradca. Ta je brez sporočila izginila. Kmalu je osumljenec postal njen nekdanji fant, 31-letni slovenski državljan Patrik M., ki ima stalno bivališče v Avstriji. Tega je aretirala slovenska policija, ko je tik ob meji z Avstrijo zažgal svoj avtomobil in ni pojasnil, zakaj je to storil.

Vplivnica Stefanie, ki jo je Patrik v kovčku zakopal v gozdu pri Majšperku. Foto: Instagram/posnetek zaslona

Slovenija je 28. novembra Patrika M. izročila avstrijskim oblastem. V Gradcu je do takrat molčeči Patrik priznal, da je ubil Stefanie (trdi, da ni bilo namenoma), njeno truplo stlačil v kovček, ga pripeljal v Slovenijo in zakopal v gozdu v bližini Majšperka. Avstrijci so obvestili slovensko policijo, ki je 29. novembra našla truplo.