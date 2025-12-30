Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P.

Torek,
30. 12. 2025,
17.45

14 minut

Denver Nuggets Nikola Jokić Liga NBA Liga NBA

Torek, 30. 12. 2025, 17.45

14 minut

Kolenske vezi so ostale cele

Nikola Jokić odhaja na bolniško, a le za mesec dni

M. P.

Nikola Jokić | Nikola Jokić ne bo smel igrati košarke približno mesec dni. | Foto Guliverimage

Nikola Jokić ne bo smel igrati košarke približno mesec dni.

Foto: Guliverimage

Srbski košarkar Nikola Jokić je utrpel najtežjo poškodbo, odkar igra v ligi NBA, a so si v Denver Nuggetsih vseeno oddahnili. Kolenske vezi so ostale cele, šlo je le za hiperekstenzijo kolena, kar pomeni približno mesec dni počitka.

Nikola Jokić
Sportal Miami končal črno serijo proti Denverju, ki je v skrbeh za Jokića

Nikola Jokić | Foto: Reuters Nikola Jokić Foto: Reuters Eden največjih zvezdnikov lige NBA Nikola Jokić ob koncu prvega polčasa ponedeljkove tekme Denver Nuggetsov z Miami Heatom vendarle ni utrpel hujše poškodbe. Kot so prvi poročali že srbski mediji, je šlo le za hiperekstenzijo levega kolena. Zdaj je novico potrdil še sam klub iz Kolorada. Uradna diagnoza je hiperekstenzija, igrati pa ne bo smel najmanj štiri tedne. V klubu so si vsi oddahnili, da so kolenske vezi ostale cele – gre namreč za trikratnega najbolj koristnega košarkarja v ligi NBA. Jokić v povprečju to sezono na tekmo dosega 29,9 točke, 12,4 skoka in 11,1 asistence. 

Srbski košarkar v 11 letih v najmočnejši košarkarski ligi na svetu še ni utrpel hujše poškodbe. Zmeraj je odigral več kot 69 tekem rednega dela sezone (od 82 tekem). Januarja Denver čaka 17 tekem. Nuggetsi so trenutno z 22 zmagami in desetimi porazi na tretjem mestu zahodne konference. Za primerjavo: Los Angeles Lakers imajo 20 zmag in deset porazov. Nuggetse so poškodbe precej zdesetkale, saj manjkajo še Aaron Gordon (stegenska mišica), Christian Braun (gleženj), Cameron Johnson (koleno) in Tamar Bates (stopalo).

Denver Nuggets Nikola Jokić Liga NBA Liga NBA
