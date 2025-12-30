Srbski košarkar Nikola Jokić je utrpel najtežjo poškodbo, odkar igra v ligi NBA, a so si v Denver Nuggetsih vseeno oddahnili. Kolenske vezi so ostale cele, šlo je le za hiperekstenzijo kolena, kar pomeni približno mesec dni počitka.

Nikola Jokić Foto: Reuters Eden največjih zvezdnikov lige NBA Nikola Jokić ob koncu prvega polčasa ponedeljkove tekme Denver Nuggetsov z Miami Heatom vendarle ni utrpel hujše poškodbe. Kot so prvi poročali že srbski mediji, je šlo le za hiperekstenzijo levega kolena. Zdaj je novico potrdil še sam klub iz Kolorada. Uradna diagnoza je hiperekstenzija, igrati pa ne bo smel najmanj štiri tedne. V klubu so si vsi oddahnili, da so kolenske vezi ostale cele – gre namreč za trikratnega najbolj koristnega košarkarja v ligi NBA. Jokić v povprečju to sezono na tekmo dosega 29,9 točke, 12,4 skoka in 11,1 asistence.

Injury Update: Nikola Jokić suffered a Left Knee Hyperextension injury during last night's game at the Miami Heat. Nikola will be re-evaluated in four weeks. pic.twitter.com/NIDmlKAN81 — Denver Nuggets (@nuggets) December 30, 2025

Srbski košarkar v 11 letih v najmočnejši košarkarski ligi na svetu še ni utrpel hujše poškodbe. Zmeraj je odigral več kot 69 tekem rednega dela sezone (od 82 tekem). Januarja Denver čaka 17 tekem. Nuggetsi so trenutno z 22 zmagami in desetimi porazi na tretjem mestu zahodne konference. Za primerjavo: Los Angeles Lakers imajo 20 zmag in deset porazov. Nuggetse so poškodbe precej zdesetkale, saj manjkajo še Aaron Gordon (stegenska mišica), Christian Braun (gleženj), Cameron Johnson (koleno) in Tamar Bates (stopalo).