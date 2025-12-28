Kakšen bo odziv na ostre kritike? Dončić znova proti Schröderju.

Niz treh porazov Luke Dončića in druščine je v taboru Los Angeles Lakers sprožil prvi alarm. Glavni trener J.J. Redick je sklical krizni sestanek in kmalu bo jasno, ali so pogovori dosegli svoj namen. Sedemnajstkratni prvaki lige NBA v noči na ponedeljek gostijo Sacramento Kings, mestni rivali Los Angeles Clippers se bodo medtem udarili z vodilno ekipo vzhodne konference Detroit Pistons.

JJ Redick Foto: Reuters Po porazu na božičnem obračunu s Houstonom je hitro postalo jasno, da Luka Dončić praznikov ne bo preživel v zares prešernem vzdušju. Tretji zaporedni poraz ni nekaj, kar bi slovenski košarkarski zvezdnik prenesel mirno in brez jeze. Slednje po razočaranju pred domačimi navijači ni skrival niti JJ Redick. Pravzaprav tako izrazitega besa oziroma razočaranja nad svojimi varovanci 41-letni strateg pred kamerami in mikrofoni ni pokazal še nikoli. Da takšne igre – ta je bila proti razpoloženim raketam iz Houstona neprepoznavna – ne želi več videti, je dal jasno vedeti Redick. Ob tem je napovedal, da si bo morala njegova ekipa naliti čistega vina; da bo morala v iskanju rešitev naleteti tudi na kakšno neprijetno resnico in se z njo soočiti.

Nejasnosti zaradi LeBrona Jamesa

LeBron James Foto: Guliverimage Pobožični dnevi so bili tako v Los Angelesu v prvi vrsti rezervirani za sestankovanje, za iskrene pogovore o tem, kako preprečiti globljo krizo. Za paniko je, jasno, še prehitro; Lakers tudi po treh zaporednih porazih ostajajo na petem mestu dokaj izenačene zahodne konference. Houston Rockets je na lestvici sicer predstavljal neposrednega tekmeca, ki je s pomembno zmago skočil na četrto mesto.

Razgreta glava JJ Redicka se je do sobotnih pogovorov s predstavniki medijev nekoliko ohladila. Mladi strokovnjak je prepričan, da so se Luka Dončić in soigralci dobro odzvali na pogovore s strokovnim štabom in da bodo pozitivni premiki vidni že na prihajajočih tekmah.

Redick je sicer v soboto, zanimivo, izpostavil tudi LeBrona Jamesa. Namignil je, da se ob njegovi vrnitvi po poškodbi (težave z išiasom) ekipa ni uspela prilagoditi na njegovo prisotnost. "Odkar se je LeBron vrnil, v napadu nismo bili dovolj organizirani. Preveč je bilo naključnih posesti," je razlagal trener Los Angeles Lakers.

Vsaj štiri tedne brez Austina Reavesa

Austin Reaves Foto: Guliverimage Dodatno sol je na rane kalifornijske ekipe posula poškodba Austina Reavesa. Ta je na obračunu s Houstonom utrpel poškodbo mečne mišice in bo na stranskem tiru, kot poroča The Athletic, vsaj štiri tedne. Na seznamu poškodovanih sta tudi Gabe Vincent (vrnil naj bi se drugega januarja, na prvi tekmi v novem letu) in Jaxson Hayes (bolečina v gležnju), vprašljiv je še nastop rezervnega centra Drewa Timmeja.

Luka Dončić in druščina bodo predzadnji dvoboj v tem letu odigrali v noči na ponedeljek, ko v areno Crypto.com prihajajo košarkarji Sacramento Kings. Ti se trenutno nahajajo na predzadnjem mestu zahodne konference.

Kralji imajo v tej sezoni še precej več smole s poškodbami, gostovanje v mestu angelov bodo zagotovo izpustili Zach LaVine, Domantas Sabonis in Keegan Murray, vprašljiv pa je Devin Carter. Glavni adut gostov bo tako 36-letni DeMar DeRozan, ki ostaja najbolj konstanten zvezdnik v zasedbi iz Sacramenta (v povprečju 18,7 točke na tekmo).

Proti svoji nekdanji ekipi bosta brez dvoma dodatno motivirana tudi Russell Westbrook in Dennis Schröder, sicer stari znanec Dončića in slovenske košarkarske reprezentance.

Clippers proti prvi ekipi konference

Noč na zadnji ponedeljek v letu 2025 prinaša še štiri tekme lige NBA. Že v nedeljskem večeru bodo na delu aktualni prvaki Oklahoma Thunders, pomerili se bodo s Philadelphio, istočasno bo na sporedu še obračun Toronto – Golden State.

Na delu bo tudi druga losangeleška zasedba. Če so Lakers v zadnjem času povezali nekaj slabih predstav, je na drugi strani za košarkarji Clippers niz treh zmag. Za velik preizkus, česa so zares zmožni Kawhi Leonard, James Harden in soigralci, bodo poskrbeli Detroit Pistons. Slednji s 24 zmagami in sedmimi porazi trenutno zasedajo vrh vzhodne konference.

Liga NBA, 28. december:

Lestvici

