Petek, 26. 12. 2025, 21.10
1 ura, 13 minut
Liga NBA, 26. december
Pestra noč v ligi NBA, Detroit lovi 25. zmago
V košarkarski ligi NBA bodo v noči na soboto odigrali devet tekem. Na delu bo vodilna ekipa vzhodne konference Detroit Pistons, ki 25. zmago v sezoni lovi na gostovanju v Salt Lake Cityju pri Utah Jazz. Atlanta Hawks gostijo Miami Heat, obe ekipi pa hočeta prekiniti črna niza porazov. Pri Atlanti ta traja že štiri tekme, pri Miamiju tri. Tri tekme zapored so izgubili tudi LA Lakers Luke Dončića, ki pa imajo tokrat prost večer.
Indiana Pacers se bo ponoči doma udarila z Boston Celtics, Orlando Magic pričakujejo Charlotte Hornets, Washington Wizards Toronto Raptors, Chicago Bulls Philadelphia 76ers, Memphis Grizzlies Milwaukee Bucks, New Orleans Pelicans Phoenix Suns in Portland Trail Blazers Los Angeles Clippers.
Luka Dončić in Los Angeles Lakers bodo niz porazov poskušali prekiniti v noči na nedeljo, ko se bodo na domačem parketu v dvorani Crypto.com spopadli s Sacramento Kings (3.30).