Pestra noč v ligi NBA, Detroit lovi 25. zmago

V košarkarski ligi NBA bodo v noči na soboto odigrali devet tekem. Na delu bo vodilna ekipa vzhodne konference Detroit Pistons, ki 25. zmago v sezoni lovi na gostovanju v Salt Lake Cityju pri Utah Jazz. Atlanta Hawks gostijo Miami Heat, obe ekipi pa hočeta prekiniti črna niza porazov. Pri Atlanti ta traja že štiri tekme, pri Miamiju tri. Tri tekme zapored so izgubili tudi LA Lakers Luke Dončića, ki pa imajo tokrat prost večer.