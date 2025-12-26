Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Petek,
26. 12. 2025,
21.10

Osveženo pred

1 ura, 13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Miami Heat Atlanta Hawks Utah Jazz Detroit Pistons Liga NBA Liga NBA

Petek, 26. 12. 2025, 21.10

1 ura, 13 minut

Liga NBA, 26. december

Pestra noč v ligi NBA, Detroit lovi 25. zmago

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Detroit Pistons | Foto Reuters

Foto: Reuters

V košarkarski ligi NBA bodo v noči na soboto odigrali devet tekem. Na delu bo vodilna ekipa vzhodne konference Detroit Pistons, ki 25. zmago v sezoni lovi na gostovanju v Salt Lake Cityju pri Utah Jazz. Atlanta Hawks gostijo Miami Heat, obe ekipi pa hočeta prekiniti črna niza porazov. Pri Atlanti ta traja že štiri tekme, pri Miamiju tri. Tri tekme zapored so izgubili tudi LA Lakers Luke Dončića, ki pa imajo tokrat prost večer.

Luka Dončić
Sportal Dončić nima razloga za smeh, nova poškodba v LA Lakers #video

Indiana Pacers se bo ponoči doma udarila z Boston Celtics, Orlando Magic pričakujejo Charlotte Hornets, Washington Wizards Toronto Raptors, Chicago Bulls Philadelphia 76ers, Memphis Grizzlies Milwaukee Bucks, New Orleans Pelicans Phoenix Suns in Portland Trail Blazers Los Angeles Clippers.

Luka Dončić in Los Angeles Lakers bodo niz porazov poskušali prekiniti v noči na nedeljo, ko se bodo na domačem parketu v dvorani Crypto.com spopadli s Sacramento Kings (3.30).

Liga NBA, 26. december

Lestvici

Preberite še:

Nikola Jokić
Sportal Neverjeten božič v režiji Nikole Jokića! #video
Luka Dončić JJ Redick
Sportal Redick brez milosti: Dončić in soigralci na udaru po novem porazu #video
Miami Heat Atlanta Hawks Utah Jazz Detroit Pistons Liga NBA Liga NBA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.