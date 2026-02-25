V Detroitu derbi vodilnih, Dončićevi dobili okrepitev

V Detroitu se bosta ponoči spopadli najboljši ekipi lige NBA. Pistons, vodilna ekipa vzhodne konference, pričakuje branilce naslova iz Oklahome, ki s 45 zmagami in le 14 porazi zanesljivo vodijo na zahodu. Detroit je sicer pred dvema dnevoma doživel domač poraz proti vročim San Antonio Spurs, ki pa turnejo nadaljujejo v Torontu in bodo proti tamkajšnjim Raptors poskušali vknjižiti še deseto zaporedno zmago. Zanimivo bo še v Memphisu, Houstonu, Milwaukeeju in Denverju.

Los Angeles Lakers Luke Dončića bodo po porazu proti Orlandu (109:110) na delu spet v petek zjutraj (3.00), ko se bodo v Arizoni pomerili s Phoenix Suns. Medtem pa je iz ZDA prišla novica, da je Dončićev šef, direktor kluba Rob Pelinka, dobil pomoč. Njegovi ekipi se je namreč pridružil nekdanji trener univerze v Viginii Tony Bennet, ki so v LA-ju zasedel vlogo svetovalca, specializiranega za nabor lige NBA, poroča vselej dobro obveščeni novinar mreže ESPN Shams Charania.

Liga NBA, 25. februar

Lestvici

