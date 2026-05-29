Bregant po razkritju močno razočarana: Danes je boleč dan

Novi mandatar Janez Janša je v četrtek razkril imena ministrskih kandidatov, pri čemer pa so bili nekateri, ki so močno računali na ministrski stolček v novi vladi, neuspešni. Med njimi je predsednica stranke SLS Tina Bregant. Svoje razočaranje je kmalu po razglasitvi imen za ministrske kandidate izrazila v objavi na omrežju Facebook.

Čeprav so v stranki SLS računali na vsaj eno ministrsko mesto, so po včerajšnji razglasitvi imen kandidatov za ministre ostali praznih rok. Bregant razočaranja ni skrivala. "Danes mi je telefon skoraj pregorel. Da, ni vsak dan lahek. In danes je za mene in mojo stranko boleč dan," je zapisala.

"V Slovenski ljudski stranki zavezništvo jemljemo resno. Koalicijska pogodba je dobra, smo jo podpisali in stojimo za podpisom. Dana beseda je za nas sveta."

Kljub razočaranju je zapisala spodbuden citat ameriškega pisatelja Stephena Coveyja, ki je rekel: "V življenju obstajajo tri stalnice: sprememba, izbira in načela." Dodala je, da ostajajo zvesti izbiri in načelom.

"Rocky Bilboa pa je rekel še nekaj: 'Niti ti, jaz ali kdorkoli drug ne bo udaril tako močno kot življenje. A ne gre za to, kako močno lahko udariš. Gre za to, koliko udarcev lahko preneseš in greš še naprej, koliko lahko zdržiš in greš naprej. Tako se zmaguje!' Ja, vdih, izdih. Jutri je nov dan," je Bregant sklenila objavo.

Razočaranje so izrazili tudi v njeni stranki. Poudarili so, da niso računali samo na Tino Bergant kot ministrsko kandidatko. "Glede na to, da se govori, da je SLS vztrajala samo pri predsednici kot kandidatki za ministrico, še enkrat javno poudarjamo, da smo v preteklih dneh tudi pisno predlagali več kandidatov in pričakujemo dogovor o ministrstvu, ki ga bo vodil kandidat SLS," so zapisali.