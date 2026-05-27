NGEN postal ekskluzivni distributer baterijskih sistemov FOX ESS G-MAX v Sloveniji

Partnerstvo med podjetjema NGEN in FOX ESS slovenskim industrijskim podjetjem prinaša dostop do modularnih baterijskih sistemov za shranjevanje energije (BESS) z naprednim upravljanjem, lokalno podporo in integracijo v kompleksna energetska okolja.

NGEN je postal ekskluzivni distributer baterijskih sistemov FOX ESS G-MAX za slovenski trg. Gre za naslednji korak v partnerstvu med podjetjema NGEN in FOX ESS, ki temelji na dolgoletnem sodelovanju, zaupanju in skupni usmeritvi v razvoj naprednih rešitev za shranjevanje energije.

Foto: Lipar Design Photography Partnerstvo združuje dve ključni področji kompetenc. FOX ESS prinaša preverjeno baterijsko tehnologijo za industrijske aplikacije, NGEN pa znanje na področju energetskega upravljanja, integracije sistemov in optimizacije delovanja energetskih sredstev v realnem času. Skupaj podjetji naslavljata vse večje potrebe industrije po večji energetski fleksibilnosti, nižjih stroških električne energije in večji odpornosti proti nestabilnosti energetskih trgov.

G-MAX je modularni industrijski baterijski sistem za shranjevanje energije (BESS), zasnovan za komercialne in industrijske uporabnike. Posamezna enota omogoča moč 100 kW in kapaciteto 200 kWh, sistem pa je mogoče modularno razširiti do skupne moči 12 MW in kapacitete 25,8 MWh. Rešitev je namenjena podjetjem, ki želijo večji nadzor nad porabo energije, optimizacijo stroškov, zmanjšanje koničnih obremenitev in večjo operativno zanesljivost.

V Sloveniji je G-MAX odslej na voljo izključno prek podjetja NGEN v dveh konfiguracijah: kot samostojna industrijska baterijska rešitev ali kot G-MAX Powered by NGEN, integriran z energetskim sistemom za upravljanje SG CONNECT.

Različica G-MAX Powered by NGEN vključuje integracijo s platformo SG CONNECT, ki omogoča centraliziran nadzor, avtomatizirano upravljanje in stalno optimizacijo delovanja baterijskega sistema glede na porabo, proizvodnjo, cene električne energije in druge parametre energetskega okolja.

FOX ESS je mednarodno podjetje, specializirano za razvoj baterijskih sistemov in fotonapetostnih rešitev za gospodinjske, komercialne in industrijske aplikacije. Podjetje je prisotno na številnih evropskih trgih ter prepoznano po razvoju robustnih, skalabilnih in certificiranih energetskih sistemov, zasnovanih za dolgoročno in zanesljivo delovanje v različnih energetskih okoljih.

"Partnerstvo s FOX ESS smo zgradili na dejanskih projektih – vsaka skupna implementacija je potrdila, da njihova oprema in naše upravljanje delujeta kot eno. Ekskluzivna distribucija v Sloveniji je logičen naslednji korak: slovenskim industrijskim odjemalcem zagotavljamo eno odgovornost za celoten sistem – od baterije do upravljanja. G-MAX kot samostojna rešitev pokrije potrebo po hrambi energije, G-MAX Powered by NGEN pa to hrambo pretvori v aktiven instrument upravljanja stroškov in prihodkov," je pojasnila Mirjam Bernard, Strategic Partnership Manager pri NGEN.

