Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Petek,
29. 5. 2026,
21.45

Osveženo pred

38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,19

Natisni članek

Natisni članek
Vanoli Basket Cremona Luka Dončić Luka Dončić Liga NBA Liga NBA Rim Donnie Nelson

Petek, 29. 5. 2026, 21.45

38 minut

Klub Vanoli Cremona bodo preselili v Rim

Potrjeno: Luka Dončić je solastnik italijanskega košarkarskega kluba

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,19
Luka Dončić Madrid | Luka Dončić je res postal lastnik italijanskega košarkarskega kluba. | Foto Guliverimage

Luka Dončić je res postal lastnik italijanskega košarkarskega kluba.

Foto: Guliverimage

Govorilo se je že februarja, zdaj je uradno: Luka Dončić bo pomagal v Rim vrniti vrhunsko košarko. Je del konzorcija, ki je prevzel športno licenco kluba Vanoli Cremona in ga bo preselil v italijansko prestolnico. Ta je ostala brez prvoligaške ekipe leta 2020 po stečaju Virtusa. "Že dolgo sem sanjal, da bi bil lastnik kluba v Evropi."

"Košarka se vrača v Rim," je na družabnih omrežjih objavil košarkar Los Angeles Lakersov Luka Dončić. Zatem je prišla tudi uradna potrditev. Govorice so vzniknile že februarja. Donnie Nelson, ki je delal za Dallas Maverickse v času, ko so na naboru izbrali Dončića, je prvo ime skupine investitorjev, ki je prevzela italijanski prvoligaški klub Vanoli Cremona. Med vlagatelji je tudi slovenski košarkarski zvezdnik, pa izkušeni trener Valerio Bianchini in nekdanji košarkar Rimantas Kaukenas.

Klub bodo iz Cremone preselili v Rim. Z odobritvijo vodstva prve italijanske lige bodo pod novim imenom med prvoligaši nastopali že v prihajajoči sezoni 2026/2027. Skupina investitorjev je istočasno oznanila, da je vložila prošnjo, da njihova ekipa postane članica morebitne lige NBA Evropa. 

"Že dolgo sem sanjal, da bi bil lastnik kluba v Evropi. Zdaj se je ta izjemna stvar tudi zgodila," je v poročilu za javnost zapisal Dončić. "Vanoli ima bogato zgodovino. Mi pa smo pripravljeni, da klub v Rimu popeljemo še raven višje. Imamo odlično skupino partnerjev in res verjamem, da lahko naredimo nekaj posebnega za italijansko in evropsko košarko." Donnie Nelson je dodal, da si Rim zasluži vrhunsko košarkarsko ekipo.

Sean Sweeney Luka Dončić
Sportal Nekdanji pomočnik v slovenski reprezentanci bo novi trener Orlanda
Victor Wembanyama
Sportal Ni še konec: Spursi izsilili sedmo tekmo
LeBron James Austin Reaves Luka Dončić
Sportal Opozorilo za LA Lakers: Brooklyn preži na Dončićevega pomembnega soigralca
Vanoli Basket Cremona Luka Dončić Luka Dončić Liga NBA Liga NBA Rim Donnie Nelson
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.