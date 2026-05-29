Govorilo se je že februarja, zdaj je uradno: Luka Dončić bo pomagal v Rim vrniti vrhunsko košarko. Je del konzorcija, ki je prevzel športno licenco kluba Vanoli Cremona in ga bo preselil v italijansko prestolnico. Ta je ostala brez prvoligaške ekipe leta 2020 po stečaju Virtusa. "Že dolgo sem sanjal, da bi bil lastnik kluba v Evropi."

"Košarka se vrača v Rim," je na družabnih omrežjih objavil košarkar Los Angeles Lakersov Luka Dončić. Zatem je prišla tudi uradna potrditev. Govorice so vzniknile že februarja. Donnie Nelson, ki je delal za Dallas Maverickse v času, ko so na naboru izbrali Dončića, je prvo ime skupine investitorjev, ki je prevzela italijanski prvoligaški klub Vanoli Cremona. Med vlagatelji je tudi slovenski košarkarski zvezdnik, pa izkušeni trener Valerio Bianchini in nekdanji košarkar Rimantas Kaukenas.

Basketball is coming back to Rome 🔥 pic.twitter.com/CvEBMlARMi — Luka Doncic (@lukadoncic) May 29, 2026

Klub bodo iz Cremone preselili v Rim. Z odobritvijo vodstva prve italijanske lige bodo pod novim imenom med prvoligaši nastopali že v prihajajoči sezoni 2026/2027. Skupina investitorjev je istočasno oznanila, da je vložila prošnjo, da njihova ekipa postane članica morebitne lige NBA Evropa.

"Že dolgo sem sanjal, da bi bil lastnik kluba v Evropi. Zdaj se je ta izjemna stvar tudi zgodila," je v poročilu za javnost zapisal Dončić. "Vanoli ima bogato zgodovino. Mi pa smo pripravljeni, da klub v Rimu popeljemo še raven višje. Imamo odlično skupino partnerjev in res verjamem, da lahko naredimo nekaj posebnega za italijansko in evropsko košarko." Donnie Nelson je dodal, da si Rim zasluži vrhunsko košarkarsko ekipo.