Gregor Pavšič

Petek,
29. 5. 2026,
5.58

Francija prekoračitev hitrosti

Francija - kljub strožjim kaznim visoke prekoračitve hitrosti

Nov rekord? Z audijem RS3 po francoski avtocesti kar 287 kilometrov na uro.

Francija radar policija | Po poročanju francoskih medijev tamkajšnja policija še nikoli ni izmerila tako visoke hitrosti. | Foto Gendarmerie de la Haute-Savoie

Francoska policija je na avtocesti A40 proti Chamonixu izmerila voznika audija RS3, ki je vozil kar 287 kilometrov na uro. Po odbitku tolerance je uradna hitrost znašala 272 kilometrov na uro, kar je več kot dvakrat toliko od dovoljene hitrosti na odseku. Primer bi lahko postal eden najhujših uradno izmerjenih primerov prehitre vožnje v Franciji.

Francoski policisti so med nadzorom prometa na avtocesti A40 v departmaju Zgornja Savoja ujeli dva voznika z izrazito previsoko hitrostjo. Voznik audija RS3 je ponoči med 23. in 24. majem vozil s hitrostjo 287 kilometrov na uro, uradno pa so po odbitku tolerance zabeležili 272 kilometrov na uro. Drugi voznik je vozil 232 kilometrov na uro.

Obeh voznikov policisti niso ustavili neposredno na kraju meritve, temveč so ju kasneje identificirali in povabili na zaslišanje. Voznika sta prekrške priznala, policija pa jima je zasegla avtomobila in odvzela vozniški dovoljenji. Proti njima bodo sprožili nadaljnje sodne postopke.

Domnevno najvišje uradno izmerjena prekoračitev hitrosti v Franciji

Francoski mediji poročajo, da bi lahko šlo za enega najvišjih uradno dokumentiranih primerov prehitre vožnje v državi, saj so bili nekateri prejšnji primeri z višjimi hitrostmi znani predvsem iz videoposnetkov ali pričevanj, ne pa iz uradnih policijskih meritev.

Primer je še posebej odmeven zaradi nove francoske zakonodaje, ki od konca leta 2025 močno zaostruje kazni za ekstremno prekoračitev hitrosti. Če voznik dovoljeno hitrost preseže za več kot 50 kilometrov na uro, prekršek ni več zgolj prometni prekršek, temveč kaznivo dejanje. Voznikom grozi denarna kazen do približno 3.750 evrov, do tri mesece zaporne kazni ter tudi trajni zaseg vozila.

Avtocesta A40 v bližini švicarske in italijanske meje sicer že več let velja za eno najbolj problematičnih cest glede hudih prekoračitev hitrosti. Policija tam redno beleži vožnje z več kot 200 kilometri na uro, kljub precej nižjim omejitvam hitrosti.

