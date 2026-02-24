Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Torek,
24. 2. 2026,
17.00

Osveženo pred

1 ura, 52 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Los Angeles Lakers Luka Dončić Luka Dončić Liga NBA Liga NBA NBA

Torek, 24. 2. 2026, 17.00

1 ura, 52 minut

Liga NBA, 24. februar

Lakersi na popravnem izpitu, legenda kluba brez milosti

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
LeBron James Austin Reaves Luka Dončić | Lakerse tokrat čaka obračun z Orlandom. | Foto Reuters

Lakerse tokrat čaka obračun z Orlandom.

Foto: Reuters

Noč na sredo bo v ligi NBA postregla s kar 11 tekmami. Kot zadnji se bodo v ogenj podali košarkarji Los Angeles Lakers na čelu z Luko Dončićem, ki jih ob 4.30 po slovenskem času čaka obračun z Orlando Magic.

Nikola Jokić
Sportal Najboljši košarkarji lige NBA v godlji, v težavah tudi Luka Dončić

Košarkarji Los Angeles Lakers bodo na obračunu z Orlando Magic skušali popraviti vtis po zadnji domači predstavi, ko so po mizerni igri z 89:111 morali priznati premoč večnim tekmecem Boston Celtics. To je bil za Jezernike 22. poraz v sezoni, ob tem imajo še 34 zmag, s tem izkupičkom pa zasedajo peto mesto v izredno izenačeni zahodni konferenci. Za nameček so Lakersi prvič po zares dolgem času zaigrali v kompletni zasedbi.

Po tekmi tako pri glavnih akterjih Lakersov ni manjkalo samokritike, glasni pa so bili tudi zunanji opazovalci, med drugim tudi nekdanji dolgoletni član Lakersov, zdaj pa analitik in komentator James Worthy, ki je v svoji karieri osvojil tri šampionske prstane lige NBA. "Košarkarji niso pokazali nobenega spoštovanja do dresa. Ta tekma je bila brez srca, medla … To je ekipa Boston Celtics, Lakersi pa so prišli na parket, nasprotniki so jih preskakali, Pritchard in Brown sta zavohala šibkost. Če se zgodi kaj takšnega, lahko potem druga ekipa dominira in to so Celticsi tudi storili. Bilo je težko gledati," je dejal Worthy.

James Worthy z Anthonyjem Davisom. | Foto: Guliverimage James Worthy z Anthonyjem Davisom. Foto: Guliverimage

Lakersi imajo v tej sezoni nemalo težav predvsem v obrambni učinkovitosti, v kateri so po oceni šele na 24. mestu.

Tokratni tekmec, Orlando, je trenutno sedma najboljša ekipa vzhodne konference, na 56 odigranih tekmah so Magic zmagali 30-krat. To bo prvi medsebojni obračun za ekipi v tej sezoni, v prejšnji je obe tekmi dobil Orlando, skupno pa so Magic dobili zadnja tri medsebojna srečanja. Pri Jezernikih bo tokrat skoraj zagotovo manjkal Jaxson Hayes, ki se je poškodoval na zadnjem obračunu.

Liga NBA, 24. februar

Lestvici

Preberite še:

Luka Dončić Los Angeles Lakers
Sportal Dončić z nasmeškom: Ste presenečeni, da tokrat nisem bil jaz, kajne?
Luka Dončić
Sportal Nemoč Lakersov proti Bostonu, konec najbolj črnega obdobja Dallasa v tem stoletju
Los Angeles Lakers Luka Dončić Luka Dončić Liga NBA Liga NBA NBA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.