Košarkarji Los Angeles Lakers bodo na obračunu z Orlando Magic skušali popraviti vtis po zadnji domači predstavi, ko so po mizerni igri z 89:111 morali priznati premoč večnim tekmecem Boston Celtics. To je bil za Jezernike 22. poraz v sezoni, ob tem imajo še 34 zmag, s tem izkupičkom pa zasedajo peto mesto v izredno izenačeni zahodni konferenci. Za nameček so Lakersi prvič po zares dolgem času zaigrali v kompletni zasedbi.

Po tekmi tako pri glavnih akterjih Lakersov ni manjkalo samokritike, glasni pa so bili tudi zunanji opazovalci, med drugim tudi nekdanji dolgoletni član Lakersov, zdaj pa analitik in komentator James Worthy, ki je v svoji karieri osvojil tri šampionske prstane lige NBA. "Košarkarji niso pokazali nobenega spoštovanja do dresa. Ta tekma je bila brez srca, medla … To je ekipa Boston Celtics, Lakersi pa so prišli na parket, nasprotniki so jih preskakali, Pritchard in Brown sta zavohala šibkost. Če se zgodi kaj takšnega, lahko potem druga ekipa dominira in to so Celticsi tudi storili. Bilo je težko gledati," je dejal Worthy.

Lakersi imajo v tej sezoni nemalo težav predvsem v obrambni učinkovitosti, v kateri so po oceni šele na 24. mestu.

Tokratni tekmec, Orlando, je trenutno sedma najboljša ekipa vzhodne konference, na 56 odigranih tekmah so Magic zmagali 30-krat. To bo prvi medsebojni obračun za ekipi v tej sezoni, v prejšnji je obe tekmi dobil Orlando, skupno pa so Magic dobili zadnja tri medsebojna srečanja. Pri Jezernikih bo tokrat skoraj zagotovo manjkal Jaxson Hayes, ki se je poškodoval na zadnjem obračunu.

