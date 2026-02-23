Boston pokvaril slovesnost v Los Angelesu, razigrana Kelta zasenčila Dončića #video

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je v noči na ponedeljek doživel boleč poraz. Boston Celtics, največji rivali Jezernikov v ligi NBA, so v mestu angelov zmagali s 111:89. V Crypto.com Areni se je zaradi slovesnosti ob odkritju spomenika nekdanjega trofejnega trenerja Lakersov Pata Rileyja trlo nekdanjih zvezdnikov, ki so pričakovali spektakel Jezernikov, na koncu pa spremljali čaroben večer Jaylena Browna (32 točk) in Paytona Pritcharda (30), ki sta v napadu zasenčila Dončića (25) in druščino. Branilci naslova Oklahoma City so na krilih natančnih trojk premagali Cleveland (121:113), ki je tako doživel prvi poraz, odkar se mu je pridružil James Harden. Presenetljivo je proti zdesetkanemu Golden Statu izgubil Denver, ki mu ni pomagal niti monstruozni trojni dvojček Nikole Jokića (35 točk, 20 skokov in 12 asistenc), Dallas pa je v "derbiju začelja" premagal Indiano in prekinil najdaljši črni niz v tem stoletju.

Los Angeles Lakers : Boston Celtics 89:111 (28:28, 50:60, 71:84)

Učinek Luke Dončića: 25 točk (za tri 4/7, za dve 5/15, prosti meti 3/6), 5 sk., 3 as., 1 blok., 1 izg. žoga v 32 minutah in 31 sekundah

Najboljši strelci: Dončić 25, James 20 (met iz igre 9/21, 5 as.), Reaves 15 (met iz igre 4/10, 7 sk.); Brown 32 (met iz igre 10/28, 8 sk., 7 as., 3 ukr. žoge), Pritchard 30 (trojke 6/9, 8 as.), White 12 (8 as., 5 sk.), Queta 10 (12 sk.)

Ko je nekdanji košarkarski as Charles Barkley pred dnevi v televizijskem studiu odkrito spregovoril o tem, kako Lakersi po njegovem mnenju nimajo pretiranih možnosti za uspeh proti najboljšim ekipam v ligi NBA in v tej sezoni ne morejo kandidirati za največje dosežke, si je Austin Reaves, ki je bil takrat na povezavi s studiom, mislil svoje. Z začudenim pogledom je pojasnjeval, da ima pač vsak pravico do lastnega mnenja, da pa sam vendarle o tem meni drugače.

Vseeno pa je že prvi resnejši test po tej prigodi nakazal, kako imajo Jezerniki v svojih vrstah preveč pomanjkljivosti in slabosti tako v napadu kot tudi obrambi, da bi lahko proti najboljšim ekipam v ligi, ki spadajo v ožji krog kandidatov za osvojitev naslova, računali na kaj več. To je razkrila domača tekma z Bostonom. Vse je bilo pripravljeno za spektakel, saj so se Lakersi poklonili nekdanjemu trofejnemu trenerju Patu Rileyju. Tako se je v dvorani trlo nekdanjih zvezdnikov, tako športnih kot tudi filmskih. Za piko na i se je pričakovala sladka zmaga Jezernikov nad zgodovinsko največjim in najbolj osovraženim rivalom. Le Celticsi so namreč kot franšiza v ligi NBA osvojili več naslovov (18) od Lakersov (17). V preteklosti so poskrbeli za nič koliko atraktivnih finalnih spopadov, v tej sezoni pa bolje kaže Keltom. To so dokazali tudi v Los Angelesu in še drugič v tej sezoni visoko premagali Lakerse.

Čeprav že dolgo ne morejo računati na najboljšega igralca Jaysona Tatuma, ki bi lahko zaradi poškodbe ahilove tetive izpustil celotno sezono, na vzhodu zaostajajo le za vodilnim Detroitom. Gre jim odlično, v zadnjem obdobju so v izjemni formi. To je bila njihova tretja zaporedna zmaga, na zadnjih devetih srečanjih pa so zmagali osemkrat. Jezerniki so jih skušali ustaviti. Šele 12. v tej sezoni so zaigrali z najmočnejšo zasedbo, v kateri so prvo peterko sestavljali tako Luka Dončić, LeBron James in Austin Reaves, a jih je Boston razorožil z izvrstno obrambo.

Na prevelike težave je naletel tudi slovenski superzvezdnik, ki bo konec tedna dopolnil 27 let. Proti Celticsom je imel ogromne preglavice pri doseganju košev. Met za dve točki je bil bistveno skromnejši od tistega z razdalje, v obrambi sta mu povzročala kopico težav Baylor Scheierman in pa mladi Španec Hugo Gonzalez, presenetljivo skromni pa sta ostali rubriki skokov in asistenc (pet in tri).

Bistveno bolj razkošna je bila statistika pri najboljšem igralcu Bostona Jaylenu Brownu, ki ob odsotnosti Tatuma pelje keltski voz. Čeprav tudi Brown ni bil najbolj pri metu, pa je poleg 32 točk zbral tudi osem skokov in sedem asistenc, dodal tudi tri ukradene žoge, tako da so proti koncu dvoboja s strani manjšega števila gostujočih simpatizerjev, ki so sedeli za klopjo Bostona, ob njegovem izvajanju prostih metov odmevali vzkliki "MVP, MVP".

Navijačem Celticsov pa se je lahko še bolj smejalo, ko so spremljali na delu strelski šov Paytona Pritcharda. Čeprav ni začel dvoboja od prve minute, je nato ob izvrstnem metu za tri točke zbral 30 točk, v napadu pa je bil tako vroč, da je večkrat osmešil tistega, ki je bil zadolžen za to, da ga pokriva. To pa je bil najbolj pogosto Austin Reaves. 28-letni Američan v dresu Bostona je zadeval kot v transu, še enkrat več pa je bil najbolj natančen tik pred tem, ko se oglasi sirena. Tako je tudi spektakularno, čeprav je dal Dončić v obrambi vse od sebe, zadel trojko ob koncu prvega polčasa, s tem pa nadaljeval tudi v drugem polčasu.

Ko je dobre tri minute pred koncem z novo trojko popeljal Lakerse do vodstva 105:83, je bilo dokončno konec upanja za gostitelje. Dončić in preostali prvokategorniki, ki jim je šlo proti Bostonu marsikaj narobe, za nameček pa jim ni bil naklonjen tudi sodniški kriterij, zaradi katerega so prejeli kar tri tehnične napake, so zapustili parket. Lakersi so dokončno podpisali predajo in čestitali Bostonu za všečno predstavo. Naleteli so na tako dovršeno in fanatično obrambo, da so dosegli drugo najmanjše število točk v tej sezoni (89).

Legendarni košarkarski obrazi iz zgodovine Lakersov, ki so prišli počastiti slovesnost ob odkritju spomenika Pata Rileyja, so zaman čakali na boljšo igro gostiteljev. Čeprav jim je Luka Dončić v nekaterih delih srečanja ponudil nekaj razlogov za navdušenje, je bil celoten vtis, ki ga je pustila Redickova četa, preveč bled, da bi lahko proti tako zahtevnemu in uigranemu tekmecu, kot je samozavestni Boston, izvlekel kaj več.

Za največji mejnik na srečanju je v taboru gostiteljev poskrbel LeBron James, saj je kot prvi košarkar v ligi NBA presegel mejo 43 tisoč točk. To je bila tudi njegova jubilejna 1600. tekma rednega dela sezone. Od absolutnega rekorda tekmovanja, ki si ga lasti legendarni center Bostona Robert Parish, deli 41-letnega soigralca Dončića le še 11 tekem. James je bil sicer z 20 točkami drugi strelec Jezernikov, a podobno kot Ljubljančan ni imel svojega najboljšega strelskega večera (met iz igre 9/21). Najslabšega je imel v domačih vrstah Marcus Smart, ki je proti nekdanjim soigralcem zgrešil vseh sedem metov iz igre, od tega kar pet trojk, in srečanje končalo z neslavno ničlo v rubriki doseženih točk. Za dodatno slabo voljo je v taboru Lakersov poskrbela poškodba gležnja Jaxsona Hayesa. Bodoči slovenski reprezentant zaradi nje v drugem polčasu sploh ni zaigral. Takrat pa so ga Jezerniki še kako pogrešali, saj je Deandre Ayton še enkrat več izkazoval ogromno ranljivost.

Zdesetkani prvaki prekinili zmagoviti niz Clevelanda

Čeprav branilci naslova Oklahoma City Thunder v zadnjih mesecih niso več tako prepričljivi kot na začetku sezone, ko si bili malodane nepremagljivi, hkrati pa pogrešajo kar nekaj najboljših igralcev, so vseeno še vedno zmožnih vrhunskih predstav. Na nedeljski matineji so tako brez Shaija Gilgeousa-Alexandra, drugega najboljšega strelca lige in enega največjih kandidatov za MVP igralca rednega dela sezone, drugega najboljšega strelca Jalena Williamsa, Alexa Carusa, Ajaya Mitchella in še nekaterih navdušili proti Clevelandu. Cavaliersi so bili po prihodu Jamesa Hardena nedotakljivi, v dvorani Paycom Center pa se je njihov niz sedmih zaporednih zmag vendarle prekinil.

Vesleje Shaija Gilgeous-Alexandra po odlični predstavi soigralce in že 44. zmagi OKC v tej sezoni. Foto: Reuters

Prvaki so zmagali s 121:113, največ točk pa sta pri zmagovalcih dosegla Isaiah Joe (22) in Cason Wallace (20), ki je dodal deset asistenc. Chet Holmgren, ki je nedavno prvič zaigral na tekmi All-Star, je prispeval 17 točk, 15 skokov in tri blokade, Thunder pa so blesteli zlasti v metu za tri točke. Zadeli so jih kar 21 od 41 (51 odstotkov), od tega jih je Joe dosegel kar šest. Pri poražencih iz zvezne države Ohio so po 20 točk dosegli Donovan Mitchell, Sam Merrill in James Harden, ki je tako izkusil prvi poraz s Cavaliersi. Cleveland je za tri točke metal 13/39.

Denverju ni pomagal niti nor trojni dvojček Jokića

Brandin Podziemski je v zadnjih petih minutah dosegel kar 12 točk. Foto: Reuters Liga NBA je lahko zelo nepredvidljiva. To je potrdil tudi dvoboj v San Franciscu. Čeprav so bili Golden State zelo oslabljeni, manjkali so Stephen Curry, Kristaps Porzingis, Draymond Green in Jimmy Butler, so doma premagali vroči Denver, ki je pred tem odpihnil Portland za neverjetnih 54 točk. Pri Nuggetsih je bil še enkrat več izjemen Nikola Jokić. Srbski as je prispeval 35 točk, 20 skokov in 12 asistenc, a tudi to ni zadoščalo za zmago. To je bil njegov že 183. trojni dvojček v karieri.

TrailBlazersi so zmagali s 128:117, junak srečanja pa je postal rezervist Brandin Podziemski. V zadnjih petih minutah je dosegel kar 12 od skupno 18 točk, dodal pa kar 15 skokov in 9 asistenc. Moses Moody se je podpisal pod 23 točk, Al Horford, ki je za tri točke metal 6/7, pa jih je dal 22. K presenetljivi zmagi, s katero je Golden State prekinil niz dveh porazov, je pomagal tudi DeAnthony Melton z 20 točkami. Pri poražencih je mejo 20 točk poleg Jokića presegel še Jamal Murray (21).

Dallas prekinil najdaljši črni niz v tem stoletju

Khris Middleton je proti Indiani dosegel 25 točk. Foto: Reuters Za prvo zmago Dallasa po desetih zaporednih porazih sta bila najbolj zaslužna Khris Middleton (25 točk, 7 skokov in 7 asistenc) in P.J. Washington (23 točk in 9 skokov). Mavericksi, pri katerih je tretjo tekmo zapored izpustil mladi zvezdnik Cooper Flagg, so se namučili proti skromni Indiani (134:130). Dallas je tako prekinil najdaljši niz porazov v ligi NBA v tem stoletju. Pred tem je nazadnje izgubil desetkrat zapored v sezoni 1997/98.

Indiana še vedno pogreša kopico najboljših igralcev. Tokrat so manjkali Tyrese Haliburton, Aaron Nesmith, T.J. McConnell in novinec Ivica Zubac. Za poražence je dosegel Pascal Siakam 30 točk, Andrew Nembhard je dodal 22 točk in 11 asistenc.

Odkrili spomenik in se poklonili Patu Rileyju

Lakersi so se na tem obračunu poklonili legendarnemu Patu Rileyju in njegovi bogati zapuščini. Riley je 80-letni Američan, ki se je v zgodovino lige NBA zapisal kot eden najboljših trenerjev. Lakersom je pomagal do kar štirih naslovov prvakov (1982, 1985, 1987 in 1988), pod njegovim vodstvom se je začel znameniti "showtime" Jezernikov, v katerem je kraljeval Magic Johnson, z izkušnjami pa je prednjačil Kareem Abdul Jabbar. Riley je pozneje kot trener in predsednik ustvarjal uspehe tudi v Miamiju, deloval pa je tudi v New Yorku.

Najboljši šov na zemlji postal dražji

Za šov Luke Dončića in Lakersov bo treba od zdaj odšteti še nekaj več denarja. Foto: Guliverimage Med navijači Lakersov trenutno ne prevladuje dobra volja. Za to pa ni poskrbel le prepričljiv poraz proti Bostonu, ampak tudi odmevna poteza vodstva franšize. Da se lahko pohvalijo z 'najboljšim šovom na zemlji', v Los Angelesu radi poudarjajo že dalj časa. Ta šov bo od prihodnje sezone znova nekoliko dražji.

Vodstvo franšize je lastnike sezonskih vstopnic obvestilo o cenah za naslednjo sezono, te pa so precej višje od obstoječih. Pravzaprav predstava, v kateri osrednjo vlogo igra Slovenec, postaja vse težje dostopna že kar nekaj časa.

V sezoni 2024/25 je bilo za vstopnice v enem od višjih cenovnih razredov denimo odšteti dobrih 5.400 ameriških dolarjev. V aktualni sezoni je ta cena narasla na slabih 6.200 dolarjev, od prihodnje sezone pa bodo enake vstopnice stale preko 9000 dolarjev. Franšiza bo v primeru obročnega plačevanja navijačem zaračunala še dodatne tri odstotke 'administrativnih stroškov'.

Porast cen v nižjih cenovnih razredih je nekoliko manj strma, podražitev naj bi bila okoli 15-odstotna. Za te vstopnice je potrebno odšteti okrog 200 evrov, odvisno od atraktivnosti nasprotnika. Spomnimo, Crypto.com arena sprejme 18.910 gledalcev in je na vsaki tekmi zapolnjena praktično do zadnjega kotička.

