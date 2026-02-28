Po petkovem smuku je bila sobota v Andori rezervirana za prvo od dveh tekem v superveleslalomu. Zmagala je Emma Aicher. Ilka Štuhec je nastopila kot druga in že za prvo na štartu Corinne Suter zaostala več kot sekundo. Na petkovem smuku je bila Mariborčanka 15., tokrat je osvojila 16. mesto. Kljub bolečinam v kolenu je nastopila olimpijska prvakinja Federica Brignone in bila po nastopu s precej napakami le 15.

Emma Aicher je odsmučala z odliko. Foto: Guliverimage Tekmo v Pirenejih je odprla Švicarka Corinne Suter. Vodila je vse do številke osem, Novozelandke Alice Robinson, ki je dosegla desetinko hitrejši čas. Sledil je nastop vodilne v superveleslalomskem seštevku Italijanke Sofie Goggie, ki je na tretjem mestu zaostala 44 stotink. Takoj za njo se je po strmini spustila njena rojakinja Federica Brignone, nova olimpijska prvakinja v superveleslalomu in veleslalomu. Zaradi bolečin v kolenu je bil njen nastop vprašljiv. Nastopila je precej divje, delala napake in zaostala sekundo in 29 stotink. Odločitev o zmagovalki je padla nekaj minut pozneje. S številko 12 je brez napake in najhitreje smučala Nemka Emma Aicher. Bila je kar 88 stotink hitrejša od Robinsonove.

Edina slovenska predstavnica na tekmi Ilka Štuhec je s številko dve zaostala za več kot sekundo že za Suterjevo. To pomeni, da je bil njen zaostanek za Aicherjevo dve sekundi in 25 stotink. Skupaj z Brignonejevo sta v nadaljevanju izgubili še kar nekaj mest. Zdrsnili sta Federica na 15. in Ilka na 16. mesto.

Alpsko smučanje, Soldeu, superveleslalom (ž):



1. Emma Aicher (Nem) 1:26,72

2. Alice Robinson (NZ) +0,88

3. Corinne Suter (Švi) +0,98

4. Ester Ledecka (Češ) +1,14

5. Kajsa Vickoff Lie (Nor) +1,17

6. Sofia Goggia (Ita) +1,32

7. Kira Weidle-Winkelmann (Nem) +1,41

8. Laura Pirovano (Ita) +1,42

9. Laura Gauche (Fra) +1,59

10. Cornelia Hütter (Avt) +1,84

...

16. Ilka Štuhec (Slo) +2,25

Odstop: Ariane Rädler (Aut), Romane Miradoli (Fra), Nina Ortlieb (Avt) ...

Tudi v nedeljo bo v Andori na sporedu ženski superveleslalom.

Skupni seštevek v svetovnem pokalu (27/37):



1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1.133 točk

2. Camille Rast (Švi) 963

3. Emma Aicher (Nem) 834

4. Sofia Goggia (Ita) 686

5. Alice Robinson (NZ) 633

6. Paula Moltzan (ZDA) 614

7. Sara Hector (Šve) 597

8. Lindsey Vonn (ZDA) 590

9. Julia Scheib (Avt) 570

10. Lara Colturi (Alb) 467

...

29. Ilka Štuhec (Slo) 241

60. Ana Bucik Jogan (Slo) 78

84. Neja Dvornik (Slo) 41

121. Nika Tomšič (Slo) 8



Superveleslalomski seštevek (5/8):



1. Sofia Goggia (Ita) 320 točk

2. Alice Robinson (NZ) 300

3. Emma Aicher (Nem) 224

4. Lindsey Vonn (ZDA) 190

5. Romane Miradoli (Fra) 181

6. Ester Ledecka (Češ) 180

...

21. Ilka Štuhec (Slo) 71