Avtor:
M. T.

Petek,
27. 2. 2026,
12.01

Osveženo pred

22 minut

Petek, 27. 2. 2026, 12.01

Grozljivi prizori iz Ukrajine: skoraj vse je uničeno #video

Google je nedavno posodobil lokalne satelitske posnetke v svoji aplikaciji Zemljevidi (Google Maps), kar med drugim pomeni, da je mogoče videti tudi nove razsežnosti uničenja, ki ga je na vzhodu Ukrajine povzročila nenehna aktivnost topništva Rusije in Ukrajine. Razdejanje je še posebej drastično v okolici vasi Liman Perši, ki je bila v prvih dveh letih vojne, še posebej v letu 2023, prizorišče ene najintenzivnejših bitk za prevzem nadzora nad naseljem.

Kot je razvidno iz zgornjega videoposnetka, pa tudi neposredno s satelitskih slik v aplikaciji Zemljevidi (povezava do lokacije), območje v okolici vasi Liman Perši, kjer se je nekdaj bohotil borov gozd, zaradi ogromnega števila kraterjev, ki so jih izdolbli projektili ruskega in ukrajinskega topništva, zdaj bolj spominja na površje Lune.

Deli borovega gozda, ki obdaja vas Liman Perši v Ukrajini, so skoraj povsem uničeni. | Foto: Google Zemljevidi Deli borovega gozda, ki obdaja vas Liman Perši v Ukrajini, so skoraj povsem uničeni. Foto: Google Zemljevidi

Vas Liman Perši, ki leži približno sto kilometrov jugovzhodno od Harkova in le 20 kilometrov od najbližje meje med Rusijo in Ukrajino, so ruske sile zavzele v prvih dneh invazije nad Ukrajino februarja 2022.

Opustošenje narave v okolici vasi Liman Perši | Foto: Google Zemljevidi Opustošenje narave v okolici vasi Liman Perši Foto: Google Zemljevidi

Ukrajina je nadzor nad vasjo ponovno prevzela po protiofenzivi septembra 2022. Naselje in njegova okolica sta bila nato skoraj leto dni prizorišče silovitih topniških bitk, Rusija in Ukrajina pa sta izmenjaje zavzemali vas, dokler je ni ob koncu leta 2023 dokončno okupirala Rusija, ki jo zdaj uporablja tudi za izhodišče za napade na bližnje položaje Ukrajincev. 

