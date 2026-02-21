Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Sobota,
21. 2. 2026,
21.17

1 ura, 30 minut

Cooper Flagg Indiana Pacers Los Angeles Lakers Luka Dončić Dallas Mavericks Liga NBA

Liga NBA, 21. februar

Dallas Mavericks v hudi krizi, a se zdaj ponuja najlepša priložnost

Ž. L.

Nastop Cooperja Flagga na tekmi z Indiano je vprašljiv.

Nastop Cooperja Flagga na tekmi z Indiano je vprašljiv.

Foto: Reuters

V ligi NBA bo v noči na nedeljo na sporedu 10 tekem. Luka Dončić bo znova na delu v ponedeljek, ko v Los Angeles prihaja ekipa Boston Celtics, nekdanji soigralci slovenskega košarkarskega asa Dallas Mavericks pa bodo nocoj lovili konec črnega niza, ki traja že skoraj mesec dni. Nasprotnik Teksašanov bo najskromnejša ekipa vzhoda Indiana Pacers.

Bil je 23. januar in Dallas Mavericks so v American Airlines Centru na krilih Najija Marshalla ugnali Golden State Warriors. Za nekdanjo ekipo Luke Dončića je bila to zadnja zmaga v ligi NBA.

Od takrat so Cooper Flagg in druščina nanizali deset zaporednih porazov ter s tem zdrsnili na 12. mesto lestvice v zahodni konferenci. Nazadnje so klonili v noči na soboto, ko je bila s 122:111 boljša Minnesota, 40 točk je nasul Anthony Edwards.

Pri Mavericksih so ob poškodbah nosilcev igre (Kyrie Irving je zaključil sezono, pred menjavo je bil poškodovan Anthony Davis, trenutno je odsoten tudi Flagg) bolj ali manj že dvignili roke nad letošnjo sezono in misli usmerili v naslednjo, a bi bila prekinitev črnega niza vsekakor dobrodošla.

Četi Jasona Kidda se bi težko ponudila lepša priložnost od nocojšnje, Dallas se namreč odpravlja v goste k razglašeni Indiani, ki je prikovana na zadnje mesto vzhodne konference in se prav tako muči s številnimi poškodbami. Nastop Flagga je vprašljiv, enako velja za prvega zvezdnika Pacersov Pascala Siakama.

 Liga NBA, 21. februar:

Cooper Flagg Indiana Pacers Los Angeles Lakers Luka Dončić Dallas Mavericks Liga NBA
