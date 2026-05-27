Daikin odpira nov proizvodni obrat za toplotne črpalke na Poljskem

Daikin Europe N.V. je pretekli teden uradno odprl družbo Daikin Manufacturing Poland Sp. z o.o., novo proizvodno tovarno toplotnih črpalk v regiji Lodž. Slavnostnega odprtja so se udeležili predstavniki poljske vlade, japonski veleposlanik na Poljskem, lokalne oblasti, dobavitelji in drugi partnerji ter vodstvo družb Daikin Industries Ltd., Daikin Europe in Daikin Manufacturing Poland, kar poudarja močna partnerstva, ki stojijo za tem projektom. Investicija v vrednosti 300 milijonov evrov je pomemben korak za industrijski razvoj Poljske in energetski prehod Evrope, posledično pa tudi Slovenije.

Velika naložba za krepitev Daikinove evropske proizvodne mreže

Nova tovarna predstavlja naložbo v višini približno 300 milijonov evrov in služi kot ključna proizvodna baza v okviru Daikinove evropske proizvodne mreže. Obrat predvsem proizvaja stanovanjske ogrevalne sisteme s toplotnimi črpalkami, da bi zadovoljil temu naraščajočemu povpraševanju po trajnostnih rešitvah ogrevanja po vsej Evropi.

"Ta obrat je pomemben mejnik za naše globalno poslovanje in odraža našo dolgoletno filozofijo proizvodnje v bližini trga. S krepitvijo naše proizvodne prisotnosti v Evropi lahko hitreje odgovorimo na lokalne potrebe in gradimo dolgoročna partnerstva po regiji," je povedal Masanori Togawa, predstavniški direktor, predsednik upravnega odbora in izvršni direktor družbe Daikin Industries.

Foto: Daikin

Poljska izbrana kot strateška lokacija za dolgoročno rast

Odločitev za vzpostavitev obrata na Poljskem odraža visoko usposobljeno delovno silo v državi, močno industrijsko in akademsko okolje ter odličen dostop do ključnih evropskih trgov. Mesto Lodž s svojo dolgo tradicijo proizvodnje in inovacij ponuja stabilno in privlačno okolje za dolgoročni poslovni razvoj.

"Poljska ponuja zmogljivosti in okolje, ki ju potrebujemo za dolgoročno rast. Skupaj z našimi partnerji in lokalno skupnostjo želimo prispevati k trajnostnemu razvoju te regije ter hkrati zgraditi močno in zaupanja vredno proizvodno bazo," je povedal Yasuto Hiraoka, direktor družbe Daikin Manufacturing Poland.

Foto: Daikin

Podpora evropskemu energetskemu prehodu z lokalno proizvodnjo

Z evropskega vidika je Daikin Europe poudaril, da ima obrat vlogo, ki presega zgolj proizvodno. Z omogočanjem lokalne proizvodnje toplotnih črpalk tovarna podpira prehod Evrope od ogrevanja na osnovi fosilnih goriv ter hkrati prispeva k zmanjševanju emisij ogljikoveda dioksida in večji energetski učinkovitosti.

"Ta tovarna ni pomembna le za Daikin, temveč tudi za Evropo. Lokalna proizvodnja toplotnih črpalk pospešuje energetski prehod regije, krepi odpornost dobavnih verig in prispeva k bolj trajnostni industrijski bazi," je o širšem pomenu naložbe povedal Masatsugu Minaka, predsednik družbe Daikin Europe N.V.

Foto: Daikin Obrat dodatno utrjuje Daikinov pristop lokalno za lokalno, saj omogoča hitrejše odzivanje na potrebe kupcev in zagotavlja stabilno dobavo energetsko učinkovitih rešitev. Tesno sodelovanje z globalnim raziskovalno-razvojnim središčem podjetja v Gentu (Belgija), ustanovljenim leta 2025, bo dodatno pospešilo prenos naprednih tehnologij v obsežno proizvodnjo.

Prispevek k regionalnemu razvoju in dolgoročnim partnerstvom

Poleg industrijske vloge se pričakuje, da bo nova tovarna prispevala k regionalnemu razvoju z razvojem znanj ter dolgoročnim sodelovanjem z lokalnimi skupnostmi in partnerji.

"Odprtje tega novega proizvodnega obrata je pomemben korak za industrijski razvoj Poljske in energetski prehod Evrope. Takšne naložbe prispevajo h krepitvi naše proizvodne baze, ustvarjanju kakovostnih delovnih mest ter podpori razvoju znanj in inovacij v regiji. Pozdravljamo dolgoročno zavezanost podjetja Daikin Poljski ter njegov prispevek k razvoju bolj trajnostnih in energetsko učinkovitih rešitev za Evropo. Ta projekt odraža tudi pomen tesnega sodelovanja med mednarodnimi partnerji, lokalnimi skupnostmi in javnimi institucijami," je povedal Michal Jaros, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Odprtje je poudarilo skupno zavezanost vseh deležnikov krepitvi sodelovanja in spodbujanju trajnostne gospodarske rasti tako na Poljskem kot po vsej Evropi.

Foto: Daikin

O skupini Daikin Europe N.V.



Skupina Daikin Europe je vodilni ponudnik tehnologije za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, čiščenje zraka ter hladilne sisteme (HVAC-R) v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki (EMEA). Skupina Daikin načrtuje, proizvaja in strankam ponuja široko ponudbo izdelkov, vzdrževalnih storitev ter rešitev na ključ za stanovanjske, poslovne in industrijske namene. Danes ima skupina Daikin Europe več kot 13.800 zaposlenih v več kot 59 podružnicah. Ima 14 proizvodnih obratov v območju EMEA – Belgiji, na Češkem, v Nemčiji, Italiji, Španiji, Avstriji, Združenem kraljestvu, Turčiji, Združenih arabskih emiratih in Saudovi Arabiji. Skupina Daikin Europe ima v mestu Ostend (Belgija) sedež že več kot 50 let in je podružnica svetovne skupine Daikin Industries.



O družbi Daikin Industries Ltd.



Podjetje Daikin Industries (DIL) je vodilni svetovni proizvajalec toplotnih črpalk, klimatskih naprav in tehnologij za filtriranje zraka z več kot 98 tisoč zaposlenimi. Ustanovljeno je bilo leta 1924 v mestu Osaka in je edini proizvajalec na svetu, ki sam razvija ter proizvaja opremo za ogrevanje, prezračevanje, klimatizacijo in hladilne sisteme, skupaj s kompresorji ter hladilnimi sredstvi. Ustanovi Clarivate (Združeno kraljestvo) in LexisNexis (ZDA) sta zaradi vodilnega položaja na področju tehnoloških raziskav ter patentov za intelektualno lastnino Daikin razglasili za eno od stotih najinovativnejših podjetij na svetu. Skupina Daikin je v finančnem letu 2023 (1. april 2023–31. marec 2024) dosegla rekordno prodajo v višini 28 milijard evrov.



Več informacij lahko dobite na spletnih mestih www.daikin.eu in



Daikin Airconditioning Central Europe

Podjetje Daikin Airconditioning Central Europe, ustanovljeno leta 1999 s sedežem na Dunaju v Avstriji, deluje kot podružnica družbe Daikin Europe. Njegova ponudba vključuje proizvode in celovite rešitve za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, čiščenje zraka in hlajenje v stanovanjskih, poslovnih in industrijskih okoljih. Z več kot 700 zaposlenimi in 3.400 partnerji podjetje upravlja prodajne in servisne dejavnosti v 16 državah srednje in vzhodne Evrope, vključno z Avstrijo, Albanijo, Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Hrvaško, Češko, Madžarsko, Kosovom, Črno goro, Moldavijo, Severno Makedonijo, Poljsko, Romunijo, Srbijo, Slovaško in Slovenijo.



Z razstavnim centrom Your Daikin World na sedežu na Dunaju ter Daikin Inspiration Parkom v Varšavi imata industrija in gradbeni sektor HVAC‑R dostop do dveh najsodobnejših izkustvenih centrov B2B za soustvarjanje prilagojenih rešitev za hotele, trgovine, pisarne in velike komercialne projekte. Daikin upravlja deset od skupno 141 izobraževalnih centrov B2B v regiji EMEA, od tega deset v regiji srednje in vzhodne Evrope. Končni uporabniki in lastniki stanovanj lahko prejmejo svetovanje v štirih izkustvenih centrih B2C na Dunaju, v Beogradu, Bratislavi in Budimpešti.



