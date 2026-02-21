V noči na soboto je bilo v ligi NBA na sporedu devet tekem. Najbolj zanimiva je bila zadnja med Los Angeles Lakers in Los Angeles Clippers, ki se je končala z zmago Luke Dončića in soigralcev s 125:122. Po dveh tednih se je na parket vrnil kapetan slovenske reprezentance in dosegel 38 točk, pri čemer je zadel osem trojk iz 11 metov. Za Lakerse je to 34. zmaga sezone, ki jih uvršča na peto mesto zahodne konference. Medtem so desetič zapored izgubili Dallas Mavericks, Denver Nuggets pa so za 36. zmago doseli kar 157 točk.

Luka Dončić je zadel osem trojk. Foto: Guliverimage Ko se v mestu angelov srečata Los Angeles Lakers in Los Angeles Clippers, gre za tekmo, ki pomeni nekaj več, saj gre za velika rivala. Tokrat smo pri Lakersih po dolgem času videli polno zvezdniško zasedbo. Na parket se je vrnil tudi Luka Dončić, ki je pred tem izpustil štiri tekme zaradi poškodbe stegenske mišice. Na tekmi All Star je odigral le pet minut in dosegel dve točki. Zdaj pa je bil po 14 dneh pripravljen na največje napore in pomembne tekme v rednem delu lige NBA.

Sliši se skoraj neverjetno, ampak Dončić, LeBron James in Austin Reaves so letos skupaj odigrali le deset tekem, potem ko so vsem trem nagajale poškodbe. James je zaradi težav s hrbtom izpustil uvodnih 14 tekem sezone, Reaves je imel januarja težave s poškodbo, Dončić pa je moral na prisilni počitek zaradi težav s stegensko mišico. Šestindvajsetletnik je imel po All Star tekmi kratek dopust, ki ga je preživel v družbi očeta. "Zelo kratek, dva dni, ampak je bilo lepo malo odklopiti misli," je dodal Dončić, ki ima povprečje 32,8 točke na tekmo in je najboljši v ligi po številu doseženih točk.

Učinek Luke Dončića proti Clippersom: 38 točk (za tri 8/14, za dve 3/11, prosti meti 8/11), 6 sk., 11 as., 2 izg. žog, 3. ukr. žoge (38 min)

Foto: Guliverimage Dončić je bil že ob koncu tretje četrtine pri 29 točkah in 10 asistencah. V zadnjih 12 minut tekme so šli Jezerniki s prednostjo štirih točk (99:95). Tri minute do konca tekme je Dončić zadel svojo že osmo trojko na tekmi in s soigralci so imeli znova nekaj lepšo prednost štirih točk (117:113). V zadnjih sekundah je James začetniško izgubil žogo in Nicolas Batum je ob zvoku sirene dobil priložnost za met za izenačenje in podaljšek. A trojke ni zadel in Lakers so s 125:122 dosegli 34. zmago sezone. Lakers imajo ob tem 21 porazov in so na petem mestu zahodne konference, Clippers so na devetem mestu (27 zmag in 29 porazov).

Dončić je prispeval kar 38 točk, imel pa je še 11 asistenc in šest skokov. Pa ga je vso tekmo zelo agresivno pokrival Kris Dunn, imela sta tudi nekaj vročih izmenjav besed. Izvrsten je bil tudi Reaves z 29 točkami, James in Deandre Ayton sta jih dala po 13. Pri Clippersih je bil najboljši strelec Kawhi Leonard (31 točk), s klopi se je dokazal Bennedict Mathurin (26 točk). Batum, ki je metal za zmago, je igral samo 15 minut in ni dosegel točke.

Denver Nuggets so dosegli zmago za kar 54 točk! Portland Trail Blazerse so premagali z neverjetnim izidom 157:103. Imeli so pet košarkarjev z več kot 15 točkami, največ jih je dal Nikola Jokić, 32. Denver še nikoli ni dal toliko točk na gostujoči tekmi.

Deseti zaporedni poraz Dallasa

Anthony Edwards je dal kar 40 točk. Foto: Reuters Na delu so bili tudi košarkarji ekipe Dallas Mavericks, ki so gostovali pri Minnesota Timberwolvesih. Dallas je v zelo slabem položaju, saj je izgubil zadnjih 10 tekem, to s 111:122. Poškodovana sta Cooper Flagg in Kyrie Irving, ki je že končal sezono. Imel je sicer sedem košarkarjev z dvomestnim številom točk, največ jih je dal veteran Khris Middleton (18). Pri Timberwolvesih je bil vroč Anthony Edwards, ki je tekmo končal s 40 točkami. Rudy Gobert jih je dal 22 in imel še 17 skokov, Naz Reid pa jih je dosegel 21.

