Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. G.

Torek,
2. 6. 2026,
12.11

Osveženo pred

53 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,82

Natisni članek

Natisni članek
Miklošičeva ulica prenova MOL

Torek, 2. 6. 2026, 12.11

53 minut

Peš cona v Ljubljani se širi: MOL začenja prenovo Miklošičeve ceste

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,82
prenova Miklošičeve ceste, Miklošičeva cesta | Prikaz končne podobe Miklošičeve ceste. | Foto LUZ d.d.

Prikaz končne podobe Miklošičeve ceste.

Foto: LUZ d.d.

Mestna občina Ljubljana je sporočila, da bodo začeli prenovo Miklošičeve ceste, ki bo po novem bolj prijazna pešcem in kolesarjem.

Na cesti bodo spremenili prometni režim, na delu med Tavčarjevo in Dalmatinovo ulico pa vzpostavili novo območje za pešce. Predvidoma do sredine junija bo zaradi izvedbe del – spremembe prometne signalizacije, nameščanja opreme in urejanja območja – promet po Miklošičevi cesti nekoliko oviran, so sporočili.

Prikaz začasne podobe Miklošičeve ceste | Foto: LUZ d.d. Prikaz začasne podobe Miklošičeve ceste Foto: LUZ d.d.

V sklopu prenove bodo uredili kolesarsko ulico, zaprli del ceste za promet in uredili pešcono, ukinili postaje za turistične avtobuse, zagotovili več prostora za posedanje in druženje ter uredili lepšo in bolj zeleno okolico z novimi drevesi, stojali za kolesa, klopmi in drugo urbano opremo.

Kako bo videti po prenovi, so prikazali tudi z videom, ki so ga objavili na družbenih omrežjih:

Začenja se postopni prehod v bolj umirjen prostor

Prenova se bo začela z začasno ureditvijo in postopnim prehodom iz prometnega v bolj umirjen javni prostor. Začasna ureditev predvideva poslikavo vozišča, s katero bodo poudarili na novo vzpostavljeno kolesarsko ulico in umirili promet. 

Nato bodo razširili prostor za pešce, ob robovih ulice pa namestili urbano pohištvo (klopi, stojala za kolesa itd.) in zasadili dodatno zelenje v obliki zelenih otokov. 

Trajna ureditev bo ohranila osnovni značaj ulice, pri čemer bodo cestišče delno zožali, kar bo prispevalo k umirjanju prometa in večji varnosti pešcev. Dodali bodo še nove zelene površine, s čimer želijo izboljšati mikroklimatske razmere na ulici, so še sporočili.

Prikaz začasne ureditve Miklošičeve ceste med Trgom OF in Pražakovo ulico. | Foto: LUZ d.d. Prikaz začasne ureditve Miklošičeve ceste med Trgom OF in Pražakovo ulico. Foto: LUZ d.d.

Prikaz trajne ureditve Miklošičeve ceste med Trgom OF in Pražakovo ulico. | Foto: LUZ d.d. Prikaz trajne ureditve Miklošičeve ceste med Trgom OF in Pražakovo ulico. Foto: LUZ d.d. Največja sprememba se obeta na delu med Tavčarjevo in Dalmatinovo ulico, saj ga bodo zaprli za motorni promet in preoblikovali v območje za pešce, brez motornega prometa in parkiranja (razen za vozila intervencijskih služb, gospodarske javne službe oz. vozila z dovoljenjem MOL). Zaradi te spremembe zavijanje levo z Miklošičeve ceste na Dalmatinovo iz smeri sever ne bo več mogoče.

Z zarisovanjem novih talnih označb in poslikav na cestišču bodo predvidoma začeli v torek, 2. junija 2026, zato bo promet na posameznih delih oviran predvidoma do 15. junija 2026.

Miklošičeva ulica prenova MOL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.