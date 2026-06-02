Mestna občina Ljubljana je sporočila, da bodo začeli prenovo Miklošičeve ceste, ki bo po novem bolj prijazna pešcem in kolesarjem.

Na cesti bodo spremenili prometni režim, na delu med Tavčarjevo in Dalmatinovo ulico pa vzpostavili novo območje za pešce. Predvidoma do sredine junija bo zaradi izvedbe del – spremembe prometne signalizacije, nameščanja opreme in urejanja območja – promet po Miklošičevi cesti nekoliko oviran, so sporočili.

V sklopu prenove bodo uredili kolesarsko ulico, zaprli del ceste za promet in uredili pešcono, ukinili postaje za turistične avtobuse, zagotovili več prostora za posedanje in druženje ter uredili lepšo in bolj zeleno okolico z novimi drevesi, stojali za kolesa, klopmi in drugo urbano opremo.

Začenja se postopni prehod v bolj umirjen prostor

Prenova se bo začela z začasno ureditvijo in postopnim prehodom iz prometnega v bolj umirjen javni prostor. Začasna ureditev predvideva poslikavo vozišča, s katero bodo poudarili na novo vzpostavljeno kolesarsko ulico in umirili promet.

Nato bodo razširili prostor za pešce, ob robovih ulice pa namestili urbano pohištvo (klopi, stojala za kolesa itd.) in zasadili dodatno zelenje v obliki zelenih otokov.

Trajna ureditev bo ohranila osnovni značaj ulice, pri čemer bodo cestišče delno zožali, kar bo prispevalo k umirjanju prometa in večji varnosti pešcev. Dodali bodo še nove zelene površine, s čimer želijo izboljšati mikroklimatske razmere na ulici, so še sporočili.

Prikaz začasne ureditve Miklošičeve ceste med Trgom OF in Pražakovo ulico.

Prikaz trajne ureditve Miklošičeve ceste med Trgom OF in Pražakovo ulico. Največja sprememba se obeta na delu med Tavčarjevo in Dalmatinovo ulico, saj ga bodo zaprli za motorni promet in preoblikovali v območje za pešce, brez motornega prometa in parkiranja (razen za vozila intervencijskih služb, gospodarske javne službe oz. vozila z dovoljenjem MOL). Zaradi te spremembe zavijanje levo z Miklošičeve ceste na Dalmatinovo iz smeri sever ne bo več mogoče.

Z zarisovanjem novih talnih označb in poslikav na cestišču bodo predvidoma začeli v torek, 2. junija 2026, zato bo promet na posameznih delih oviran predvidoma do 15. junija 2026.